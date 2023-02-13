Трусова выступит с новым показательным на шоу «Влюбленные в фигурное катание»: «Готовили его к чемпионату России, но я заболела»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова представит новый показательный номер на шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое пройдет 14 февраля в Москве.

«У меня будет новый показательный номер. Мы его готовили к показательным на чемпионате России, но, к сожалению, я не смогла принять участие в нем, я заболела. Поэтому я его покажу сейчас на шоу. Подробности сейчас не раскрою.

Всегда волнуюсь, когда первый раз откатываю номер. Вообще, всегда стараюсь показать хорошее и красивое катание, поэтому волнению присутствует.

Перед чемпионатом России готовили этот номер два дня только, а сейчас я его готовила, накатывала», – сказала Трусова в эфире программы «Громко!» на «Матч ТВ».

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

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16 комментариев

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Vasily Ivanov
Какая -то Александра стала жалкая .....
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AllaS
Ответ Ягун Ягунини
"На удивление" стерильные вопросы от Губерниева. Помнится, что с Алиной он совсем по другому себя вёл, а именно, просто по хамски.
Стерильны вопросы, потому как у него контракт с Матчем и у Саши.Значит все хорошо понимает Гу.Хитроустроенная личность.
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Ягун Ягунини
"На удивление" стерильные вопросы от Губерниева. Помнится, что с Алиной он совсем по другому себя вёл, а именно, просто по хамски.
+6
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+6
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хрустальный шар
Ответ Ольга Ольгина
Надеюсь без пуантов обойдётся. 😅😅
Вы же первая ее номер побежите смотреть, как бежите со скоростью света комментировать новый пост о Саше. И пуанты будут, так что поберегите нервы- не смотрите
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Ольга Ольгина
Надеюсь без пуантов обойдётся. 😅😅
+5
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Oleandra
Ответ vanessa2021
А почему Саше нельзя сказать, что она готовила этот номер к ЧР? ? Сказала и сказала, зачем в каждом слове Саши негатив выискивать?
это просто шутка.. естественно я не знаю, что она приготовила..
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vanessa2021
Ответ Oleandra
а вот она и будет.. иначе зачем объявлять, что она к ЧР её готовила)
А почему Саше нельзя сказать, что она готовила этот номер к ЧР? ?

Сказала и сказала, зачем в каждом слове Саши негатив выискивать?
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Ekoplane
Ура, хорошие новости ))
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Ekoplane
Ответ vanessa2021
Завтра оценим, очень интересно новую Сашину показалку посмотреть)))
Ждем ))
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Oleandra
Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
боже хоть бы это не было уэнсдэй....
а вот она и будет.. иначе зачем объявлять, что она к ЧР её готовила)
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grey9610212
Ах, Москва... В Москву... В Москву..
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vanessa2021
Завтра оценим, очень интересно новую Сашину показалку посмотреть)))
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Alexander X
вот заинтриговала, так заинтриговала 🤔
ну ладненько, не долго ждать, уже завтра увидим🥰
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As per
С нетерпением ждём новую показалку! Обычно показательные у Саши очень интересные, Михайлову нужно держать марку.
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Этери горячая
Саша спасает температуру 38,4 к финалу Гран-при.
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dashaofmyiceiceicebaby333
боже хоть бы это не было уэнсдэй....
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