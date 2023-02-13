Трусова выступит с новым показательным на шоу «Влюбленные в фигурное катание»: «Готовили его к чемпионату России, но я заболела»

Российская фигуристка представит новый показательный номер на шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое пройдет 14 февраля в Москве.

«У меня будет новый показательный номер. Мы его готовили к показательным на чемпионате России, но, к сожалению, я не смогла принять участие в нем, я заболела. Поэтому я его покажу сейчас на шоу. Подробности сейчас не раскрою.

Всегда волнуюсь, когда первый раз откатываю номер. Вообще, всегда стараюсь показать хорошее и красивое катание, поэтому волнению присутствует.

Перед чемпионатом России готовили этот номер два дня только, а сейчас я его готовила, накатывала», – сказала Трусова в эфире программы «Громко!» на « ».

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко