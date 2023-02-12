Валиева о том, как ее отдали в фигурное катание: «Я часто болела, мама решила меня закалить. Ей сказали: если ребенок не будет кушать лед, то возьмем»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала о том, как начала заниматься фигурным катанием, а также о занятиях художественной гимнастикой и танцами в детстве. 

– Как ты попала в фигурное катание? Ютуб еще об этом не знает.

– Меня отвела мама, когда мне было три года. Отвела она меня, потому что я болела часто. Она решила как-то меня закалить. Она звонила в художественную гимнастику, но там сказали, что только с четырех или с пяти лет принимают. А мне три с половиной года.

Тогда она позвонила в фигурное катание, там ответили: в принципе, если ваш ребенок не будет кушать лед, то мы его возьмем. Я пришла, лед не кушала. Мне сказали – все хорошо.

Правда, на следующий день я опять заболела, еще сильнее. Но в итоге все равно продолжила заниматься и уже в четыре года я ходила и на лед, и на художественную гимнастику, и на балет.

– А на художественную гимнастику ты к кому ходила?

– А у нас там в Казани… Просто мне мама даже говорила, что на третий юношеский сдала.

– Нравилось?

– Ну, было больно, скажу так. Но зато в дальнейшем мне это очень помогло, потому что меня хорошо растянули, на шпагат садилась. А еще я на танцы ходила до пяти лет. Просто как развивающие. Вот, – сказала Валиева в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». 

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9 комментариев

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Hennady
Еще бы триметазидин запретили кушать.
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Оскар Муравьев
Не кушать а есть
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пильмень недожаренный
Хорошо, что осталась в ФК и не перешла в танцы или же в гимнастику. Там может быть и не сложилось бы, а в ФК у неё всё получилось)
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Зиля Бадриева
Камиле было многое дано, но ещё больше она достигла своим трудом. И благодаря маме, которая верила и сделала все от нее зависящее, чтобы дочь стала фигуристкой с большой буквы.
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Девушка Безимени
не кушать лед, не пить из чужого стакана
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FanofKamilaValieva
Отец Э́дсон Арантис ду Насименту дает ему совет :У меня всегда была философия, которую я получил от своего отца. Он говорил: "Послушай. Бог дал тебе дар . Это ваш дар от Бога. Если вы заботитесь о своем здоровье, если вы постоянно находитесь в хорошей форме, с вашим даром от Бога никто вас не остановит, но вы должны быть готовы... !

Камила, здоровье и удачи тебе !
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Камаз Арбузов
Неведомо как оно сложилось бы в художественной гимнастике и балете, в фигурном катании Камила засияла очень ярко и красиво. Удачи ей и всем поклонникам ее таланта.
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Анна Беляева
Ответ Lapo Elkann
Кроме Рудковских , все родители ведут детей на фигурное катание , чтобы закалиться и не болеть.
Ну нет, не обязательно. У меня дочь просто заинтересовалась, она вообще такая - за любой кипеш, кроме гголодовки. Так и попал ребенок в секцию по фк. Дошкольника-то можно водить хоть в сто мест, а, как начались уроки, из всего разноообразия остались только танцы, где ей нравилось очень. Спорт как-то сам собой отпал. Но к здоровью это отношения не имело изначально.
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Lapo Elkann
Кроме Рудковских , все родители ведут детей на фигурное катание , чтобы закалиться и не болеть.
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