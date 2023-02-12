рассказала о том, как начала заниматься фигурным катанием, а также о занятиях художественной гимнастикой и танцами в детстве.

– Как ты попала в фигурное катание? Ютуб еще об этом не знает.

– Меня отвела мама, когда мне было три года. Отвела она меня, потому что я болела часто. Она решила как-то меня закалить. Она звонила в художественную гимнастику, но там сказали, что только с четырех или с пяти лет принимают. А мне три с половиной года.

Тогда она позвонила в фигурное катание, там ответили: в принципе, если ваш ребенок не будет кушать лед, то мы его возьмем. Я пришла, лед не кушала. Мне сказали – все хорошо.

Правда, на следующий день я опять заболела, еще сильнее. Но в итоге все равно продолжила заниматься и уже в четыре года я ходила и на лед, и на художественную гимнастику, и на балет.

– А на художественную гимнастику ты к кому ходила?

– А у нас там в Казани… Просто мне мама даже говорила, что на третий юношеский сдала.

– Нравилось?

– Ну, было больно, скажу так. Но зато в дальнейшем мне это очень помогло, потому что меня хорошо растянули, на шпагат садилась. А еще я на танцы ходила до пяти лет. Просто как развивающие. Вот, – сказала Валиева в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».