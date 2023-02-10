София Захарова: «Сейчас идет полным ходом работа над четверным лутцем. И на удочке еще подрабатываем тройной аксель»

Российская фигуристка рассказала, что изучает четверной лутц и тройной аксель.

– Раньше ты отмечала, что пробуешь ультра-си, но докрученный прыжок пока не выезжала. Как сейчас с этим обстоят дела? Что пробовала, если не секрет?

– Сейчас идет полным ходом работа над четверным лутцем. И на удочке еще подрабатываем тройной аксель. Потихонечку, чтобы не получить травму. К таким прыжкам нужно более тщательно готовиться, разминаться. Аккуратно подходим к этим элементам, но все равно работаем над ними.

– А лутц взяли в работу потому, что самый дорогой четверной, или потому, что самый удобный?

– Наверное, потому, что самый удобный.

– Реально ли сейчас конкурировать в российской женской одиночке без ультра-си? После олимпийского сезона количество четверных у девочек уменьшилось...

– Конкурировать без ультра-си можно, но при этом должно быть идеальное катание, чтобы не к чему было придраться в программе. Все тройные, все 3-3 должны быть сделаны на самые высокие GOE. И вращения, конечно, на максимальный плюс. С ультра-си ты повышаешь свою конкурентоспособность, – сказала Захарова.