Марк Кондратюк: «Я будущий тренер? Давайте я еще покатаюсь»
Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от мастер-класса в ЦСКА.
— Что самое сложное? Все! Слушаются ли? Кончено, у них же есть свои тренеры, поэтому они на опыте.
— Марк Кондратюк теперь будущий тренер?
— Давайте я еще покатаюсь.
— Что сложнее, комментировать или преподавать?
— Надо подумать, – сказал Кондратюк.
Трусова, Кондратюк и Самарин провели мастер-класс на льду ЦСКА
Этери, чтобы стать лучшим тренером, выдержала трудности в 1990-х годах, которые сделали ее сильным человеком и тренером, которым она является сегодня.