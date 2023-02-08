Марк Кондратюк: «Я будущий тренер? Давайте я еще покатаюсь»

Российский фигурист поделился впечатлениями от мастер-класса в ЦСКА.

— Что самое сложное? Все! Слушаются ли? Кончено, у них же есть свои тренеры, поэтому они на опыте.

— Марк Кондратюк теперь будущий тренер?

— Давайте я еще покатаюсь.

— Что сложнее, комментировать или преподавать?

— Надо подумать, – сказал Кондратюк.

Трусова, Кондратюк и Самарин провели мастер-класс на льду ЦСКА