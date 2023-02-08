Марк Кондратюк: «Я будущий тренер? Давайте я еще покатаюсь»

Теги сборная России мужское катание Спорт-Экспресс Марк Кондратюк Фигурное катание

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от мастер-класса в ЦСКА. 

— Что самое сложное? Все! Слушаются ли? Кончено, у них же есть свои тренеры, поэтому они на опыте.

— Марк Кондратюк теперь будущий тренер?

— Давайте я еще покатаюсь.

— Что сложнее, комментировать или преподавать?

— Надо подумать, – сказал Кондратюк. 

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29 комментариев

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missis-Zima
Ответ Этери горячая
Долгосрочная цель Марка — стать мужем Саши. Он будет готовить для нее еду каждый вечер, когда она вернется, и каждый день присматривать за ее пуделями, пока ее нет дома.
Я поражаюсь, знаете цели Марка,его планы.Наверное,потому что со своими напряжонка.
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missis-Zima
Ответ Sat397
Он может быть хореографом или помощником тренера, но не самим тренером, не кричать и быть тренером в наше время с избалованными детьми, и их амбициозными родителями не получится.
договорились,пойдет в хореографы)
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UserFreud
Ответ Этери горячая
Долгосрочная цель Марка — стать мужем Саши. Он будет готовить для нее еду каждый вечер, когда она вернется, и каждый день присматривать за ее пуделями, пока ее нет дома.
Вы случайно спортс с фикбуком не перепутали?
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Этери горячая
Ответ Sat397
В принципе он может стать тренером, больших задатков не вижу уровня Тутберидзе, но что-то может вполне получиться.
Марк не может контролировать Сашу, как он заставит фигуристов его слушаться?

Этери, чтобы стать лучшим тренером, выдержала трудности в 1990-х годах, которые сделали ее сильным человеком и тренером, которым она является сегодня.
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Sat397
Ответ missis-Zima
Качеств нет,а как же смог собраться и выиграл ЧР, ЧЕ и командник ОИ? Потом,не каждый кто умеет строить и покрикивать хороший тренер.
Он может быть хореографом или помощником тренера, но не самим тренером, не кричать и быть тренером в наше время с избалованными детьми, и их амбициозными родителями не получится.
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Додик Аксель
Ответ Manukello
Судя по тому, что Марк в деньгах купается по рождению, ему это всё нафиг не надо, так что можно у бортика и не ждать
Вполне возможно. У него широкий круг интересов, поэтому определится, чем ему заниматься после окончания спортивной карьеры.
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Этери горячая
Долгосрочная цель Марка — стать мужем Саши. Он будет готовить для нее еду каждый вечер, когда она вернется, и каждый день присматривать за ее пуделями, пока ее нет дома.
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Manukello
Ответ Додик Аксель
Тренер в фигурном катании это не только театр одного актёра у бортика и в КиКе. Там ещё надо с утра до вечера заниматься на льду, набравшись терпения работать усердно с учениками.
Судя по тому, что Марк в деньгах купается по рождению, ему это всё нафиг не надо, так что можно у бортика и не ждать
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miladoc1
Ответ missis-Zima
У Тутберидзе ровные,пролетные были? Через весь каток? Дудакова в ласточке тоже никто не наблюдал, но работают люди)
Может быть, но верится с трудом )
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missis-Zima
Ответ Sat397
Чтобы быть тренером нужны определенные лидерские и другие качества, которые проявляются очень рано, у Марка я их не вижу, а значит и далее они не появятся, так как основа характера человека чаще всего не меняется сильно с годами.
Качеств нет,а как же смог собраться и выиграл ЧР, ЧЕ и командник ОИ? Потом,не каждый кто умеет строить и покрикивать хороший тренер.
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Sat397
Ответ Светлана Романова
У Кондратюка большие художественные задатки,будущий Малевич с квадратом.
Вот тут согласен, Марк это больше про искусство, а не тренерство.
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Додик Аксель
Тренер в фигурном катании это не только театр одного актёра у бортика и в КиКе. Там ещё надо с утра до вечера заниматься на льду, набравшись терпения работать усердно с учениками.
+2
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Sat397
Ответ missis-Zima
Какие задатки тренера вы пытаетесь увидеть у 19-летнего спортсмена? На это учатся,это нарабатывают.
Чтобы быть тренером нужны определенные лидерские и другие качества, которые проявляются очень рано, у Марка я их не вижу, а значит и далее они не появятся, так как основа характера человека чаще всего не меняется сильно с годами.
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Светлана Романова
Ответ Sat397
Ничего не могу сказать про Этери, я её не знал и не видел в таком возрасте. А вот у Кондратюка я пока задатков не вижу, о том и пишу.
У Кондратюка большие художественные задатки,будущий Малевич с квадратом.
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missis-Zima
Ответ Sat397
Ничего не могу сказать про Этери, я её не знал и не видел в таком возрасте. А вот у Кондратюка я пока задатков не вижу, о том и пишу.
Какие задатки тренера вы пытаетесь увидеть у 19-летнего спортсмена? На это учатся,это нарабатывают.
+1
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missis-Zima
Ответ UserFreud
О, да! И крутила Этери эти ровные, пролётные квады вместе с ТАТ, Мишиным и Николаем Морозовым))
У ТАТ особенно был удачен кантилевер,видимо)
+2
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Sat397
Ответ missis-Zima
А у Тутберидзе в 21 год вы видели большие тренерские задатки? ) Поделитесь?
Ничего не могу сказать про Этери, я её не знал и не видел в таком возрасте. А вот у Кондратюка я пока задатков не вижу, о том и пишу.
+2
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UserFreud
Ответ missis-Zima
У Тутберидзе ровные,пролетные были? Через весь каток? Дудакова в ласточке тоже никто не наблюдал, но работают люди)
О, да! И крутила Этери эти ровные, пролётные квады вместе с ТАТ, Мишиным и Николаем Морозовым))
+3
0
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missis-Zima
Ответ UserFreud
Кондратюку даже 21 нет. 19 осенью стукнуло))
а)))
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missis-Zima
Ответ miladoc1
Конечно не тренером - кому нужны корявые прыжки.
У Тутберидзе ровные,пролетные были? Через весь каток? Дудакова в ласточке тоже никто не наблюдал, но работают люди)
+4
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UserFreud
Ответ missis-Zima
А у Тутберидзе в 21 год вы видели большие тренерские задатки? ) Поделитесь?
Кондратюку даже 21 нет. 19 осенью стукнуло))
+3
0
+3
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missis-Zima
Ответ Sat397
В принципе он может стать тренером, больших задатков не вижу уровня Тутберидзе, но что-то может вполне получиться.
А у Тутберидзе в 21 год вы видели большие тренерские задатки? ) Поделитесь?
+1
0
+1
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miladoc1
Конечно не тренером - кому нужны корявые прыжки.
+8
-2
+6
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хрустальный шар
Ответ Manukello
Куда ты покатаешься? Тебя когда последний раз на соревнованиях видели?
Я лично видела его на ЧР, как и на двух этапах гп. А после ЧР были какие-то важные старты?
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UserFreud
Ответ Manukello
Куда ты покатаешься? Тебя когда последний раз на соревнованиях видели?
В декабре. Учитывая, что по факту у него из всех соревнований только одна пропущенная ПП на ЧР, это странный вопрос))
+8
-1
+7
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