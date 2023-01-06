Александр Волков: «Я уверен, что мы еще увидим все квады Трусовой. Она пока не может остановиться, хочет новых рекордов»

Тренер Александр Волков высказался о перспективах фигуристки Александры Трусовой после перехода к Светлане Соколовской.

– Света – гениальный тренер и профессионал своего дела. С ней Саша продолжает показывать результат. Сейчас ей сложно. Наверное, сказывается постолимпийский сезон. Тем более для топового спортсмена, который сконцентрировал все силы на главном старте. Но я уверен, что мы еще увидим все Сашины квады.

– Как думаете, что мотивирует Сашу продолжать бороться сейчас? Все-таки она сделала себе имя, с новыми международными рекордами сейчас пауза, да и очевиден процесс формирования фигуры. Особенный характер и вечный двигатель?

– Саша – фанат своего вида спорта и прыжков. Она пока не может остановиться, хочет новых рекордов. А Светлана Владимировна понимает сашину душу и поддерживает ее, проявляет терпение в нужный момент. Мне кажется, замечательный у них сложился тандем.

Плюс у Саши рядом молодой человек. Марк (Кондратюк) – хороший парень, они вместе еще счастливее и мотивируют друг друга. Я уверен, Саша еще попрыгает. Очень радуюсь ее успехам, – сказал Волков.

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко