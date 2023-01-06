Александр Волков: «Я уверен, что мы еще увидим все квады Трусовой. Она пока не может остановиться, хочет новых рекордов»
Тренер Александр Волков высказался о перспективах фигуристки Александры Трусовой после перехода к Светлане Соколовской.
– Света – гениальный тренер и профессионал своего дела. С ней Саша продолжает показывать результат. Сейчас ей сложно. Наверное, сказывается постолимпийский сезон. Тем более для топового спортсмена, который сконцентрировал все силы на главном старте. Но я уверен, что мы еще увидим все Сашины квады.
– Как думаете, что мотивирует Сашу продолжать бороться сейчас? Все-таки она сделала себе имя, с новыми международными рекордами сейчас пауза, да и очевиден процесс формирования фигуры. Особенный характер и вечный двигатель?
– Саша – фанат своего вида спорта и прыжков. Она пока не может остановиться, хочет новых рекордов. А Светлана Владимировна понимает сашину душу и поддерживает ее, проявляет терпение в нужный момент. Мне кажется, замечательный у них сложился тандем.
Плюс у Саши рядом молодой человек. Марк (Кондратюк) – хороший парень, они вместе еще счастливее и мотивируют друг друга. Я уверен, Саша еще попрыгает. Очень радуюсь ее успехам, – сказал Волков.
Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко
потакать Саше во всем-сомнительный путь к результату, да,я сторонник Саши, но понимаю,что без дисциплины к которой она привыкла-идет к сожалению спад.
Дело даже не в Рудковских, да Яна еще тот змей-искуситель-но винить только ее было бы смешно, ведь если сказал бы тренер железное слово -так ребята -иду вам на встречу при условии столько то выступлений в шоу и далее приступаем к тренировкам или восстановлению организма-что ребятам требуется или предстартовая подготовка.
Светлана либо уже априори видит,что не удастся ребятам восстановиться, так пусть зарабатывают или видимо выгода есть от шоу и Светлане тоже-процент ей идет? кто знает?просто потакание ребятам должно в профспорте быть осмысленным..
Так вот, говорил, у ЭТ Трусовой ничего не светит. Мол, она деревянная и дёрганная. Что начинает выполнять его указания, только после того, как он в неё палкой тыкал.
Сравнивал её с животным в зоопарке.
Ей тогда 12 лет было.
Но, видимо, вырос над собой. Теперь, когда она у Соколовской не только квады, но и прыжки в три оборота потеряла, нахваливает.
Скорее всего, добрые люди попросили... завсегдатаи салонов меховых шуб.
Каких рекордов? Она все рекорды поставила. Вряд ли кто в обозримом будущем перепрыгнет.
И в чем гениальность Соколовской? Понимать душу?
Яна, я всё правильно сказал?