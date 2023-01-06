Александр Волков: «Я уверен, что мы еще увидим все квады Трусовой. Она пока не может остановиться, хочет новых рекордов»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 мужское катание Светлана Соколовская Александра Трусова Александр Волков Марк Кондратюк Фигурное катание

Тренер Александр Волков высказался о перспективах фигуристки Александры Трусовой после перехода к Светлане Соколовской.

– Света – гениальный тренер и профессионал своего дела. С ней Саша продолжает показывать результат. Сейчас ей сложно. Наверное, сказывается постолимпийский сезон. Тем более для топового спортсмена, который сконцентрировал все силы на главном старте. Но я уверен, что мы еще увидим все Сашины квады.

– Как думаете, что мотивирует Сашу продолжать бороться сейчас? Все-таки она сделала себе имя, с новыми международными рекордами сейчас пауза, да и очевиден процесс формирования фигуры. Особенный характер и вечный двигатель?

– Саша – фанат своего вида спорта и прыжков. Она пока не может остановиться, хочет новых рекордов. А Светлана Владимировна понимает сашину душу и поддерживает ее, проявляет терпение в нужный момент. Мне кажется, замечательный у них сложился тандем.

Плюс у Саши рядом молодой человек. Марк (Кондратюк) – хороший парень, они вместе еще счастливее и мотивируют друг друга. Я уверен, Саша еще попрыгает. Очень радуюсь ее успехам, – сказал Волков.

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

19 комментариев

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Йожык_в_тумане
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Где-то в параллельной вселенной я уже это слышал: построение нового тела, правильное приседания на конёк, я готовлюсь к следующим ОИ, Бьютафал, эмейзинг, сломанные коньки (температура не 36,6). Дааа, агония серебряных призёров ОИ она такая.
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Пользователь Гугла
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Волков вылизал попу Саши, не забыв подлизнуть Соколовской, назвав ее гениальным тренером, прогиб засчитан, учитывая его ранние слова о Саше, и ее папе, который гонял его по Хрустальному и со скандалом забрал Сашу от него
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Defender64
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Я думаю, если Трусова будет выступать дальше, прыгая 2 4Л в ПП и никогда больше не покажет других квадов - а не уйдёт окончательно в монетизацию собственной популярности - это будет прекраснейший расклад.
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Diana60388
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Конечно хочет....новых рекордов в шоу Яны и еще зрителей больше 90 тыс.
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Анна Беляева
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Ответ AAPolyansky
единственный вариант для Саша - возвращение в Хрустальный
Да не возьмут ее больше в Хрустальный. Если вдруг решит продолжать (что вряд ли) ей надо искать нового тренера, конечно. Но я думаю, Сашу вполне устроят шоу.
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Ирина Иванова
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Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями ©
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Дружба11
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Интуитивно импонировала Светлана Соколовская, но видя сейчас как человек отпустил гробить Марка и Сашу спины и карьеры на поток-мнение немного изменилось.
потакать Саше во всем-сомнительный путь к результату, да,я сторонник Саши, но понимаю,что без дисциплины к которой она привыкла-идет к сожалению спад.
Дело даже не в Рудковских, да Яна еще тот змей-искуситель-но винить только ее было бы смешно, ведь если сказал бы тренер железное слово -так ребята -иду вам на встречу при условии столько то выступлений в шоу и далее приступаем к тренировкам или восстановлению организма-что ребятам требуется или предстартовая подготовка.
Светлана либо уже априори видит,что не удастся ребятам восстановиться, так пусть зарабатывают или видимо выгода есть от шоу и Светлане тоже-процент ей идет? кто знает?просто потакание ребятам должно в профспорте быть осмысленным..
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Маргарита Михайловна
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Жалко что Трусова закончила карьеру так ничего и не выиграв. Ну хоть Тарасову с телевидения выгнала и то хорошо.
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AAPolyansky
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Ответ Ирина С
Надеюсь, Саша не сдастся временным трудностям, всё преодолеет, продолжит свой путь в спорте и ещё порадует своих поклонников и прекрасными программами, и шикарными квадами, и высокими наградами. Здоровья, сил и удачи!
единственный вариант для Саша - возвращение в Хрустальный
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AAPolyansky
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Ответ Vladimir Arutin
Волков хорошо отзывается о Саше .Где эти набрасывальщики о драке с Сашиным папой .
он отзывается потому что хочет поучаствовать в торгах. в своей группе он ее считал неперспективной, и когда она уже стала звездой по юниорам с квадами, рассказывал во всех интервью, что очень скоро все квады пропадут.
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Denis Travin
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... помнится, этот самый Волков в своё время дал Трусовой достаточно развёрнутую характеристику. Она же, до перехода в ТШТ, у него была. Из тройных владела 3S, каскад 3+2.

Так вот, говорил, у ЭТ Трусовой ничего не светит. Мол, она деревянная и дёрганная. Что начинает выполнять его указания, только после того, как он в неё палкой тыкал.
Сравнивал её с животным в зоопарке.
Ей тогда 12 лет было.

Но, видимо, вырос над собой. Теперь, когда она у Соколовской не только квады, но и прыжки в три оборота потеряла, нахваливает.
Скорее всего, добрые люди попросили... завсегдатаи салонов меховых шуб.
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deli_skate
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Пока мы видим только неукротимый набор веса:)
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Ольга Калугина
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//. Она пока не может остановиться, хочет новых рекордов. А Светлана Владимировна понимает сашину душу и поддерживает ее, //

Каких рекордов? Она все рекорды поставила. Вряд ли кто в обозримом будущем перепрыгнет.
И в чем гениальность Соколовской? Понимать душу?
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AAPolyansky
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о, клинья подбивает
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Vladimir Arutin
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Волков хорошо отзывается о Саше .Где эти набрасывальщики о драке с Сашиным папой .
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Ирина С
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Надеюсь, Саша не сдастся временным трудностям, всё преодолеет, продолжит свой путь в спорте и ещё порадует своих поклонников и прекрасными программами, и шикарными квадами, и высокими наградами. Здоровья, сил и удачи!
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Таня Крючкова
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Сильно сомневаюсь. У Саши другие интересы (возможно проблемы с здоровьем). ФК это со своим тренером, а не с .....
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Товарищ Майор.
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"Но я уверен, что мы еще увидим все Сашины квады"
Яна, я всё правильно сказал?
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Фигурнокатательный
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Пока только деградация, как и у Самоделкиной
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