«Легко быть аутсайдером и жаловаться на систему, намного сложнее действовать». Турсынбаева стала кандидатом в депутаты маслихата Алматы

Теги сборная Казахстана женское катание Политика Элизабет Турсынбаева Фигурное катание

Серебряный призер ЧМ-2019 по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева избрана в качестве кандидата в депутаты маслихата (местного представительного органа) города Алматы от правящей в Казахстане партии «Аманат».

«Мое окружение знает, как близко к сердцу я принимаю любое дело в своей жизни, и с какой ответственностью и самокритикой подхожу к нему, будь то тренировочный процесс или учеба.

Благодаря своей спортивной закалке, я тянусь к новым вершинам каждый день, во всех аспектах, это было привито мне с детства. Вся жизнь профессионального спортсмена – это достижение своей цели через труд и пот. И я точно знаю, если в меня поверили, я постараюсь это доверие оправдать.

Этим я подвожу к новости о своем избрании в качестве кандидата в депутаты маслихата города Алматы от партии «Аманат».

Да, это пока кандидатство, но я испытываю большую ответственность и честь за возможность в будущем стать человеком-представителем, который бы смог делать изменения в лучшую сторону. Это только начало. Легко быть аутсайдером и жаловаться на систему, намного сложнее действовать, поэтому для меня это непростой шаг.

С вашей поддержкой и совместными усилиями, все задуманное получится!» – написала Турсынбаева.

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18 комментариев

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Fellina
Ответ ретроградный меркурий
Ни один человек не может быть эффективным, начиная работать на должностях, к которым не приспособлен. Турсынбаевой 22 года, она даже вуз не закончила. Ни одной общественной работы за плечами, ни одного социального проекта. Вся жизнь в режиме "каток-сборы-соревнования". Чем она может быть полезна, даже с учётом, что Лиза - умная и талантливая?
Ничем, для этого ее и взяли. Голосовать можно научить быстро.
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Вилья Панчо
продалась и эта...
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Wiley Fox
Ответ Ортодокс7
У нее был пример в лице агитаторши Тутберидзе
Тутберидзе против Кабаевой как пальто против горностаевой мантии
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fewral
Как же она мне нравилАсь...и туда же
+2
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+2
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Lapo Elkann
Депутат по сути -- глас народа. Турсынбаева вместе с Квителашвили самые благородные и атмосферные ученики Тутберидзе . К тому же Лиза учится в МГУ ( или закончила ) , развита музыкально, играет , поет нормальные песни по человечески.
Удачи в любом начинании Элизабет .
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-3
-3
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Ортодокс7
Ответ Wiley Fox
Казахи пошли по скользкой дорожке путина, Что там эта 22-летняя может сделать в политике?
У нее был пример в лице агитаторши Тутберидзе
0
-4
-4
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zzz-j
Ну и зря... грязное это дело, политика
+2
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Anna Stefan
Ответ ретроградный меркурий
Ни один человек не может быть эффективным, начиная работать на должностях, к которым не приспособлен. Турсынбаевой 22 года, она даже вуз не закончила. Ни одной общественной работы за плечами, ни одного социального проекта. Вся жизнь в режиме "каток-сборы-соревнования". Чем она может быть полезна, даже с учётом, что Лиза - умная и талантливая?
"каток-сборы-соревнования" были несколько лет назад. Институт она скорее всего закончила - МГИМО. В общем, все обстоятельства нам неизвестны, но я надеюсь, она понимает, что делает. Посмотрим))
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Sportsfan
При всех моих симпатиях к Элизабет, о какой гос службе может идти речь, когда ей 22 года и у нее нет ни подходящего опыта работы, ни образования. Почему не начать выстраивать карьеру с первой ступени, а не запрыгивать сразу повыше, если цель - эффективность, как заявляет сама Элизабет?
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+9
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Maxim Vasnechov
Ответ Bashibuzuck
Главное чтобы был толк от её работы, и моему родному, многострадальному народу стало жить хоть чуточку получше
А что, у вас парламент появился? Помню лет 10 назад, все синхронно кивали Елбасы. Как-то раз, он в пятницу вечер почувствовал себя настоящим мусульманиным, так с утра все депутаты, дружно фаджр стояли, причём с залитыми с вечера лицами. )
PS. Просто интересно.
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ретроградный меркурий
Ответ Anna Stefan
Почему-то я в Лизу верю, хотя наверняка ей будет нелегко)) Удачи.
Ни один человек не может быть эффективным, начиная работать на должностях, к которым не приспособлен. Турсынбаевой 22 года, она даже вуз не закончила. Ни одной общественной работы за плечами, ни одного социального проекта. Вся жизнь в режиме "каток-сборы-соревнования". Чем она может быть полезна, даже с учётом, что Лиза - умная и талантливая?
+9
-3
+6
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Bashibuzuck
Главное чтобы был толк от её работы, и моему родному, многострадальному народу стало жить хоть чуточку получше
+3
0
+3
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СкромныйБосс
Легко попадать в депутаты сейчас, будучи спортсменом, прямо трамплин какой-то... А вот что там будет делать 22-летняя мадам, не видевшая ничего, кроме катка и зала... вопрос.
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olvl
Рада успехам Элизабет. Всегда болела за неё, и, когда не было особых успехов тоже, удивлялась стойкости и силе этой хрупкой маленькой девочки и потом девушки. Удачи Элизабет во всех начинаниях.
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андрэ
хлебохаты нет у них???
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Anna Stefan
Почему-то я в Лизу верю, хотя наверняка ей будет нелегко)) Удачи.
+11
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Gemma157
Загитова в недалеком будущем тоже пойдет в депутаты. в ней заметны такие предпосылки
+6
-11
-5
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Wiley Fox
Казахи пошли по скользкой дорожке путина,

Что там эта 22-летняя может сделать в политике?
+19
-6
+13
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