«Легко быть аутсайдером и жаловаться на систему, намного сложнее действовать». Турсынбаева стала кандидатом в депутаты маслихата Алматы

Серебряный призер ЧМ-2019 по фигурному катанию избрана в качестве кандидата в депутаты маслихата (местного представительного органа) города Алматы от правящей в Казахстане партии «Аманат».

«Мое окружение знает, как близко к сердцу я принимаю любое дело в своей жизни, и с какой ответственностью и самокритикой подхожу к нему, будь то тренировочный процесс или учеба.

Благодаря своей спортивной закалке, я тянусь к новым вершинам каждый день, во всех аспектах, это было привито мне с детства. Вся жизнь профессионального спортсмена – это достижение своей цели через труд и пот. И я точно знаю, если в меня поверили, я постараюсь это доверие оправдать.

Этим я подвожу к новости о своем избрании в качестве кандидата в депутаты маслихата города Алматы от партии «Аманат».

Да, это пока кандидатство, но я испытываю большую ответственность и честь за возможность в будущем стать человеком-представителем, который бы смог делать изменения в лучшую сторону. Это только начало. Легко быть аутсайдером и жаловаться на систему, намного сложнее действовать, поэтому для меня это непростой шаг.

С вашей поддержкой и совместными усилиями, все задуманное получится!» – написала Турсынбаева.