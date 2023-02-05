Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт получила премию ISU Skating Awards в номинации «За жизненные достижения»
Бывшая немецкая фигуристка Катарина Витт получила премию ISU Skating Awards в номинации «За жизненные достижения».
Церемония награждения проходит сегодня в Цюрихе.
Витт – двукратная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании (1984, 1988), четырехкратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, восьмикратная чемпионка ГДР.
«Они преследовали меня 10 лет, пока я не разделась». Катарина Витт – первая спортсменка на обложке Playboy
«Я бы хотела, чтобы мама забрала Камилу. На нее обрушилось цунами». Слезы Катарины Витт в эфире немецкого ТВ
Если бы хотя бы короткая программа была отсужена честно, уже бы этого хватило. Но мало этого: в произвольной программе Хьюз недокрутила много прыжков. И даже помарки Слуцкой этого не перевесили - потому что итоговые оценки за технику у Иры в произвольной были выше, чем у Хьюз. Убрали второй оценкой. А через месяц Слуцкая получила на ЧМ за такую же программу 5.8-5.9 за артистизм. А на ОИ две 5.6. Факты налицо. Если бы Олимпиада была бы где угодно, но не в США, Олимпийской чемпионкой стала бы Ирина Слуцкая.
Какую бы чушь Ира не несла сейчас, стыдно это отрицать
Что касается Витт, то никогда не воспринимала ее, сухая как пробка, не артистичная, не женственная, какой-то эрзац. И, что касается художественной ценности ее программ, то, она никакая.