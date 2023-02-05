Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт получила премию ISU Skating Awards в номинации «За жизненные достижения»

Теги Катарина Витт ISU Skating Awards Фигурное катание

Бывшая немецкая фигуристка Катарина Витт получила премию ISU Skating Awards в номинации «За жизненные достижения».

Церемония награждения проходит сегодня в Цюрихе. 

Витт – двукратная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании (1984, 1988), четырехкратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, восьмикратная чемпионка ГДР.

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30 комментариев

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imaxim
Ответ Andrea Alana
Вы просто ее не видели. Она не артистичная? Посмотрите ее Кармен. А ледовое шоу с Брайанами? А технически - на ОИ-88 Элизабэт Мэнли имела более сложный контент. А в Катарине все сочеталось, она как раз то самое настоящее ЖО.
Да какая Мэнли? На ОИ-88 Мидори Ито сделала каскад из двух тройных тулупов, двойной аксель-ойлер-тройной сальхов, весь набор сольных тройных. Такой сложности не было ни у кого и близко. Только очень далекое место в школе не дало ей шанса включиться в борьбу за медали
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JL JL
Ответ Andrea Alana
Не женственная? Ее считали самой сексуальной фигуристкой своего времени.
Мало ли кто чего считает. Это мое мнение. Всего лишь.
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imaxim
Ответ satiavati
чем хоть оно заслуженное? национальностью? ну явно не катанием
Тем, что во-первых, в короткой программе засудили Слуцкую, поставив одним голосом ниже Кван, которая ошиблась на тройном флипе. Во-вторых, там же засудили Бутырскую. Прекрасно выполненную красивую короткую программу отправили ниже попрыгушки Хьюз с недокрученным каскадом. Это в короткой. Т.е в короткой программе Слуцкая должна была быть первой, а Бутырская минимум третьей.
Если бы хотя бы короткая программа была отсужена честно, уже бы этого хватило. Но мало этого: в произвольной программе Хьюз недокрутила много прыжков. И даже помарки Слуцкой этого не перевесили - потому что итоговые оценки за технику у Иры в произвольной были выше, чем у Хьюз. Убрали второй оценкой. А через месяц Слуцкая получила на ЧМ за такую же программу 5.8-5.9 за артистизм. А на ОИ две 5.6. Факты налицо. Если бы Олимпиада была бы где угодно, но не в США, Олимпийской чемпионкой стала бы Ирина Слуцкая.

Какую бы чушь Ира не несла сейчас, стыдно это отрицать
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Andrea Alana
Ответ JL JL
Хочу сказать, что нельзя относится к подобным наградам совсем серьезно. Победителям, понятно, приятно. А, вообще, если премия будет идти год за годом, то, все, кто заслуживает, получит ее. Не всем же и сразу. Что касается Витт, то никогда не воспринимала ее, сухая как пробка, не артистичная, не женственная, какой-то эрзац. И, что касается художественной ценности ее программ, то, она никакая.
Не женственная? Ее считали самой сексуальной фигуристкой своего времени.
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Andrea Alana
Ответ deli_skate
Так я и говорю, прыгала хорошо, а все остальное еле-еле, особенно вторую половину карьеры. Тяжелая машина, артистизма ноль. Только провокационные костюмы)
Вы просто ее не видели. Она не артистичная? Посмотрите ее Кармен. А ледовое шоу с Брайанами? А технически - на ОИ-88 Элизабэт Мэнли имела более сложный контент. А в Катарине все сочеталось, она как раз то самое настоящее ЖО.
0
0
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satiavati
Ответ imaxim
Слуцкую к сожалению засудили, не дали заслуженное золото ОИ-02. Поэтому до неё не скоро дойдут
чем хоть оно заслуженное? национальностью? ну явно не катанием
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imaxim
Ответ Кошка Матраскина
Понятно. Скоро дойдет очередь и до Слуцкой,Юны Ким, Загитовой и Медведевой. Скоро. Лет так через 30. Там и Трусову вспомнят с 5 четверными, может.
Слуцкую к сожалению засудили, не дали заслуженное золото ОИ-02. Поэтому до неё не скоро дойдут
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Алекс Я
Ответ Валерий Петров
Это НЕ ТОЛЬКО лишь прыжки, так будет точнее. Без прыжков есть танцы например
Или парное катание ,где не гонятся за прыжками.
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imaxim
Ответ deli_skate
Так я и говорю, прыгала хорошо, а все остальное еле-еле, особенно вторую половину карьеры. Тяжелая машина, артистизма ноль. Только провокационные костюмы)
Вы бредите. Катарина была очень артистична. Единственное только слабо владела школой, но во второй части карьеры исправила и это. И кстати, не самой сильной в технике. Арсенал был неплохой, но наши Водорезова и Иванова умели больше по технике. Катарина просто была самой сбалансированной
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Алекс Я
Ответ Евгения Гринева
В первую очередь прыжки
В последнюю.
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deli_skate
Ответ Валерий Петров
А Тоне, которая против всех, уже что-то дали?
Так она вообще ничего не выигрывала толком)) только срок?)))
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imaxim
Ответ Евгения Гринева
В первую очередь прыжки
Интересно, а вращения, дорожки и хореографию для кого придумали?
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Валерий Петров
Ответ deli_skate
Ну да- уже всех перестарков почти перебрали ныне живущих, заслуженных)))
А Тоне, которая против всех, уже что-то дали?
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Кошка Матраскина
Понятно. Скоро дойдет очередь и до Слуцкой,Юны Ким, Загитовой и Медведевой. Скоро. Лет так через 30. Там и Трусову вспомнят с 5 четверными, может.
+4
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+4
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Валерий Петров
Ответ Алекс Я
Фигурное катание это не прыжки на льду.
Это НЕ ТОЛЬКО лишь прыжки, так будет точнее. Без прыжков есть танцы например
+2
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deli_skate
Ответ Iuasamotu
Катарина свободно владела тройными прыжками, что за чепуха?
Так я и говорю, прыгала хорошо, а все остальное еле-еле, особенно вторую половину карьеры. Тяжелая машина, артистизма ноль. Только провокационные костюмы)
0
-2
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JL JL
Хочу сказать, что нельзя относится к подобным наградам совсем серьезно. Победителям, понятно, приятно. А, вообще, если премия будет идти год за годом, то, все, кто заслуживает, получит ее. Не всем же и сразу.
Что касается Витт, то никогда не воспринимала ее, сухая как пробка, не артистичная, не женственная, какой-то эрзац. И, что касается художественной ценности ее программ, то, она никакая.
+2
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deli_skate
Ответ Wiley Fox
Заслуженно Недостижимо для тутберидзевских по независимым от них причин
Ну да- уже всех перестарков почти перебрали ныне живущих, заслуженных)))
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deli_skate
Ответ Алекс Я
Фигурное катание это не прыжки на льду.
Так вот она и была только про прыжки))) еле ехала по льду
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Блинчик
Ответ Sincere
Илюше дали приз за особые достижения только что. спец.номинация тоже
Ну слава богу! А то я бы уснуть не смог.
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Sincere
Ответ Блинчик
А как же Юзя? Или Илюша?
Илюше дали приз за особые достижения только что. спец.номинация тоже
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Блинчик
А как же Юзя? Или Илюша?
0
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Iuliia Timofeyeva
Господи, какая древность. Эта награда должна была уйти Юдзуру
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Наталья Грабовская
"Eisbrecherin" ("ледокольша") - так её называли. Выдающаяся спортсменка из ГДР, оставившая свой след в женском ФК. Вопросы вызывает то, что не связано со спортивной карьерой, но кто на это сейчас внимание обращает. Хотя, в спорте тоже были неоднозначные моменты - даже новые правила, касающиеся костюмов пришлось вводить с её подачи.
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Iuasamotu
Ответ deli_skate
Какой бред) ну выиграла дважды ОИ во времена , когда женщины вообще прыгать не умели. Машина Катарина)
Катарина свободно владела тройными прыжками, что за чепуха?
+6
-2
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