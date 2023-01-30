Александр Энберт: «Чемпионат Санкт-Петербурга идеально подходил Туктамышевой, чтобы пробовать четверной тулуп. В финале Гран‑при психологически будет сложнее»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева Александр Энберт женское катание чемпионат Санкт-Петербурга Серия Гран-при России Фигурное катание

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт заявил, что чемпионат Санкт-Петербурга идеально подходил Елизавете Туктамышевой для того, чтобы попробовать исполнить четверной тулуп.

«Для Лизы этот турнир мог быть достаточно спокойным для того, чтобы попробовать четверной тулуп. Она его готовит, а чемпионат города идеально подходит для того, чтобы пробовать что‑то новое. Но сложилось так, как сложилось. В финале Гран‑при психологически сложнее будет пробовать новые элементы.

На чемпионате Петербурга у Туктамышевой не было бы явных конкурентов, она была бы свободна от каких‑то переживаний. В финале же будет серьезная борьба. Я бы сказал, что это не лучшее место для экспериментов. Но Лизе с Алексеем Николаевичем [Мишиным] виднее. Уверен, рано или поздно мы все же увидим четверной тулуп в ее исполнении», – сказал Энберт.

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14 комментариев

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Kareglazaya
Никто ничего не обещает, а Энберт всё ждёт)))
Туктамышева уже давно сказала, что добавление четверного в программму - необоснованный риск и с точки зрения баллов, и для здоровья. К тому же на прыжковом фестивале она уже пробовала, и попытка оказалась неудачной. Поэтому нет смысла рисковать.
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Додик Аксель
Разговоры, разговоры,
Слово к слову тянется.
Разговоры стихнут скоро,
А тулуп останется...

Перефразируя слова песни "Разговоры", которую исполняла Мария Пахоменко.
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Дружба11
Ответ Лена Самойлова
ей бы 3-3 нормально выезжать в пп, она уже наверное и сама не рада, что пиарили этот квад
она-не пиарила,не надо искажать,пиарила Мишина и профессор.
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Лека-Лека
Да нет там никакого тулупа. Сколько лет можно рассказывать эту сказочку про белого бычка?
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22somebody22
Что-то слишком много Энберта стало.Уж,наверное,Профессор с самой Лизой лучше ситуацию знают,сами решат,когда и что делать.На цирковом представлении КПК не попробовала,а сюда,зачем-то,через неделю поехала бы квад прыгать...Спортсмены устали уже от обилия непонятных коммерческих шоу-соревнований,многие уже еле-ноги переставляют.Энберт,похоже,забыл,что такое выступления нон-стоп.
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N-fox
Пробовать надо на тренировках. Может, я что-то пропустила, но новостей о том, что четверной стабильно идет на тренировках, не припомню.
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Лена Самойлова
ей бы 3-3 нормально выезжать в пп, она уже наверное и сама не рада, что пиарили этот квад
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Oleandra
Не будет у неё никакого квада.. чтобы квад поставить, надо программу немного видоизменить.. кто этим будет заниматься.. не 80-летний же Мишин..
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Леди Брэкнелл
Какой неприятный тип этот Энберт. Все-то он комментирует, на всё своё мнение есть. Ну ни дать ни взять - диванный со спортса 😂
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Anfitan
Ну, может он и прав. Мишики вон лутцнули))))
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Ольга Ив
Ответ На Пекин
Чем дальше, тем больше так кажется. Хотя исключать ничего нельзя.
Просто даже, если взять чемпионат по прыжкам, квад там далёк от исполнения. А то видео с тренировок, которые нам показывают, неизвестно с каких попыток он сделан. Но Лизе, в любом случае, удачи, чтобы квад в программе получился.
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+13
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На Пекин
Ответ Ольга Ив
Почему-то кажется, не покажет Лиза на соревнованиях четверной. На тренировках как отдельный элемент да, а вот в программе сложно ей будет.
Чем дальше, тем больше так кажется. Хотя исключать ничего нельзя.
+6
0
+6
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Ольга Ив
Почему-то кажется, не покажет Лиза на соревнованиях четверной. На тренировках как отдельный элемент да, а вот в программе сложно ей будет.
+13
0
+13
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Светлана Менова
Энберт теперь главный эксперт по кваду Туктамышевой?))
+8
-2
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