Александр Энберт: «Чемпионат Санкт-Петербурга идеально подходил Туктамышевой, чтобы пробовать четверной тулуп. В финале Гран‑при психологически будет сложнее»
Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт заявил, что чемпионат Санкт-Петербурга идеально подходил Елизавете Туктамышевой для того, чтобы попробовать исполнить четверной тулуп.
«Для Лизы этот турнир мог быть достаточно спокойным для того, чтобы попробовать четверной тулуп. Она его готовит, а чемпионат города идеально подходит для того, чтобы пробовать что‑то новое. Но сложилось так, как сложилось. В финале Гран‑при психологически сложнее будет пробовать новые элементы.
На чемпионате Петербурга у Туктамышевой не было бы явных конкурентов, она была бы свободна от каких‑то переживаний. В финале же будет серьезная борьба. Я бы сказал, что это не лучшее место для экспериментов. Но Лизе с Алексеем Николаевичем [Мишиным] виднее. Уверен, рано или поздно мы все же увидим четверной тулуп в ее исполнении», – сказал Энберт.
Туктамышева уже давно сказала, что добавление четверного в программму - необоснованный риск и с точки зрения баллов, и для здоровья. К тому же на прыжковом фестивале она уже пробовала, и попытка оказалась неудачной. Поэтому нет смысла рисковать.
Слово к слову тянется.
Разговоры стихнут скоро,
А тулуп останется...
Перефразируя слова песни "Разговоры", которую исполняла Мария Пахоменко.