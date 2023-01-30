Александр Энберт: «Чемпионат Санкт-Петербурга идеально подходил Туктамышевой, чтобы пробовать четверной тулуп. В финале Гран‑при психологически будет сложнее»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде заявил, что чемпионат Санкт-Петербурга идеально подходил для того, чтобы попробовать исполнить четверной тулуп.

«Для Лизы этот турнир мог быть достаточно спокойным для того, чтобы попробовать четверной тулуп. Она его готовит, а чемпионат города идеально подходит для того, чтобы пробовать что‑то новое. Но сложилось так, как сложилось. В финале ‑при психологически сложнее будет пробовать новые элементы.

На чемпионате Петербурга у Туктамышевой не было бы явных конкурентов, она была бы свободна от каких‑то переживаний. В финале же будет серьезная борьба. Я бы сказал, что это не лучшее место для экспериментов. Но Лизе с Алексеем Николаевичем [Мишиным] виднее. Уверен, рано или поздно мы все же увидим четверной тулуп в ее исполнении», – сказал Энберт.