Татьяна Тарасова: «Состояние Костомарова понемногу становится лучше, большую часть дня он дышит сам. Про ампутацию не могу сказать, не знаю»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии. Накануне в СМИ появилась информация, что экс-фигуристу ампутируют пальцы ног из-за нарушений кровообращения.

«Я звоню каждый день в больницу, чтобы узнать про состояние Ромы. Мне врачи говорят, что состояние понемногу становится лучше.

Большую часть дня он дышит сам, своими легкими. Но про ампутацию не могу сказать, я про это не знаю. Общая динамика становится лучше», – сказала Тарасова.

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутируют пальцы ног. Он находится на ИВЛ из-за пневмонии