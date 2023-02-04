Татьяна Тарасова: «Состояние Костомарова понемногу становится лучше, большую часть дня он дышит сам. Про ампутацию не могу сказать, не знаю»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии. Накануне в СМИ появилась информация, что экс-фигуристу ампутируют пальцы ног из-за нарушений кровообращения.
«Я звоню каждый день в больницу, чтобы узнать про состояние Ромы. Мне врачи говорят, что состояние понемногу становится лучше.
Большую часть дня он дышит сам, своими легкими. Но про ампутацию не могу сказать, я про это не знаю. Общая динамика становится лучше», – сказала Тарасова.
Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутируют пальцы ног. Он находится на ИВЛ из-за пневмонии
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