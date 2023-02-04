Татьяна Тарасова: «Состояние Костомарова понемногу становится лучше, большую часть дня он дышит сам. Про ампутацию не могу сказать, не знаю»

Теги Татьяна Тарасова Роман Костомаров Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии. Накануне в СМИ появилась информация, что экс-фигуристу ампутируют пальцы ног из-за нарушений кровообращения. 

«Я звоню каждый день в больницу, чтобы узнать про состояние Ромы. Мне врачи говорят, что состояние понемногу становится лучше.

Большую часть дня он дышит сам, своими легкими. Но про ампутацию не могу сказать, я про это не знаю. Общая динамика становится лучше», – сказала Тарасова. 

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутируют пальцы ног. Он находится на ИВЛ из-за пневмонии

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LoRa
Будем надеяться на лучшее! Роману здоровья! 🙏🙏🙏
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N-fox
Спасибо Татьяне Анатольевне за корректную подачу информации про Романа. А тем, кто распространяет иное (даже если в этом есть правда) - позор. Это личное дело Романа и его семьи. Им сейчас непросто.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fellina
Ответ Кино Музыка
Спасибо за хорошую новость. Скрещиваем пальцы.
Лучше не надо. Пусть он просто поправится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аккайын Жасов
Ответ Кино Музыка
Спасибо за хорошую новость. Скрещиваем пальцы.
Двусмысленно вышло про пальцы-то
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
altre
Очень хочется надеяться, что обойдётся без таких радикальных мер. Последние новости также обнадеживают, мол ещё не принято решение, делают всё возможное.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Спасибо за хорошую новость. Скрещиваем пальцы.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий