Морис Квителашвили: «Мысль одна – дожить бы до конца сезона. Все время чувство, что не понимаю, зачем это все»

Грузинский фигурист рассказал о проблемах с мотивацией.

На чемпионате Европы-2023 спортсмен занял 16-е место.

– После возвращения домой стало легче?

– В том-то и дело, что не легче. Мысль одна – дожить бы до конца сезона. Почему-то все равно осталось это состояние, что ты подвис между двумя мирами. Когда я уезжал из Италии, не был уверен, что правильно поступаю.

Но еще вмешалась травма: на последнем этапе Гран-при подвернул сильно ногу. Попытался в Финляндии сделать МРТ, но в Европе это не так просто: надо направление врача, а это 200 евро, про стоимость самого МРТ вообще молчу. Думаю: вернусь в Италию – сделаю там, подожду пока. А там свои нюансы: врача надо сначала еще найти, один в отпуске, второй занят – а мне хотя бы понять, что с ногой. Я хромаю, на ногу наступить не могу.

В общем, это растянулось на полторы недели. И в итоге на томограф я попал уже в Москве – в первый же день после прилета. Я тогда за один день успел закрыть все дела, которые висели два месяца. В Европе же все по-другому, все не быстро. А я вырос в Москве и привык к другому ритму жизни. Мне надо, чтобы все было в темпе и напряженно.

Меня очень расхолаживает расслабленная атмосфера. Если нет напряга, мне сложно себя собрать и заставить. А если все вокруг кипит и бурлит, то и я начинаю подстраиваться. Вижу – все вокруг пашут, значит, и я должен в таком ритме работать, меня это мотивирует.

– Из Хельсинки ты перебираешься в Москву?

– Да, пока в Москву. Если честно, все до сих пор не очень понятно. Планы строить бессмысленно, но я понимаю, что кататься мне сейчас тяжело. Все время чувство, что не понимаю, зачем это все. Выгорание, наверное, случилось. Будто я работаю, а результата нет, и меня это еще больше расстраивает – и так по кругу. В этом сезоне меня сильно кидает на эмоции, постоянное самобичевание.

– Может, обратиться к психологу? С кем из иностранных фигуристов ни поговорю – почти у всех есть mental coach.

– Я пока не могу такого представить. Не хочу, чтобы ко мне в голову влезали и еще больше эту тему мусолили. Мой вариант – окунуться в работу и забыться в ней, тогда все пройдет. Только что-то не проходит. Но раньше я справлялся, удавалось самому все разрулить. А этот год, наверное, самый сложный в жизни – морально и психологически.

– Есть мысли о завершении карьеры?

– Начал об этом задумываться, понял, что спорт – это сложно и не навсегда. Да и здоровье тоже не позволяет идти вперед и совершенствоваться. Не выходит улучшить какие-то аспекты катания, и есть ощущение, что в моем возрасте началась даже деградация. Будто фигурное катание идет вперед, а я чувствую, что стал ухудшаться, мне все дается тяжелее.

Если вспомнить мой первый чемпионат Европы – по технике в произвольной я был второй. И мне кажется, я тогда был более заряжен, более техничен, более голоден, что ли. При этом – ирония – результатов особых не было. И только в прошлом-позапрошлом году у меня появились серьезные медали. При этом нельзя ведь сказать, что я стал больше работать – наверное, накопился эффект вложенных сил.

А сил-то уже нет. И дальше проще не будет, я это понимаю, – сказал Квителашвили.

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