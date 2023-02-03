Морис Квителашвили: «Мысль одна – дожить бы до конца сезона. Все время чувство, что не понимаю, зачем это все»

Теги мужское катание Морис Квителашвили сборная Грузии Фигурное катание

Грузинский фигурист Морис Квителашвили рассказал о проблемах с мотивацией.

На чемпионате Европы-2023 спортсмен занял 16-е место.

– После возвращения домой стало легче?

– В том-то и дело, что не легче. Мысль одна – дожить бы до конца сезона. Почему-то все равно осталось это состояние, что ты подвис между двумя мирами. Когда я уезжал из Италии, не был уверен, что правильно поступаю.

Но еще вмешалась травма: на последнем этапе Гран-при подвернул сильно ногу. Попытался в Финляндии сделать МРТ, но в Европе это не так просто: надо направление врача, а это 200 евро, про стоимость самого МРТ вообще молчу. Думаю: вернусь в Италию – сделаю там, подожду пока. А там свои нюансы: врача надо сначала еще найти, один в отпуске, второй занят – а мне хотя бы понять, что с ногой. Я хромаю, на ногу наступить не могу.

В общем, это растянулось на полторы недели. И в итоге на томограф я попал уже в Москве – в первый же день после прилета. Я тогда за один день успел закрыть все дела, которые висели два месяца. В Европе же все по-другому, все не быстро. А я вырос в Москве и привык к другому ритму жизни. Мне надо, чтобы все было в темпе и напряженно.

Меня очень расхолаживает расслабленная атмосфера. Если нет напряга, мне сложно себя собрать и заставить. А если все вокруг кипит и бурлит, то и я начинаю подстраиваться. Вижу – все вокруг пашут, значит, и я должен в таком ритме работать, меня это мотивирует.

– Из Хельсинки ты перебираешься в Москву?

– Да, пока в Москву. Если честно, все до сих пор не очень понятно. Планы строить бессмысленно, но я понимаю, что кататься мне сейчас тяжело. Все время чувство, что не понимаю, зачем это все. Выгорание, наверное, случилось. Будто я работаю, а результата нет, и меня это еще больше расстраивает – и так по кругу. В этом сезоне меня сильно кидает на эмоции, постоянное самобичевание.

– Может, обратиться к психологу? С кем из иностранных фигуристов ни поговорю – почти у всех есть mental coach.

– Я пока не могу такого представить. Не хочу, чтобы ко мне в голову влезали и еще больше эту тему мусолили. Мой вариант – окунуться в работу и забыться в ней, тогда все пройдет. Только что-то не проходит. Но раньше я справлялся, удавалось самому все разрулить. А этот год, наверное, самый сложный в жизни – морально и психологически.

– Есть мысли о завершении карьеры?

– Начал об этом задумываться, понял, что спорт – это сложно и не навсегда. Да и здоровье тоже не позволяет идти вперед и совершенствоваться. Не выходит улучшить какие-то аспекты катания, и есть ощущение, что в моем возрасте началась даже деградация. Будто фигурное катание идет вперед, а я чувствую, что стал ухудшаться, мне все дается тяжелее.

Если вспомнить мой первый чемпионат Европы – по технике в произвольной я был второй. И мне кажется, я тогда был более заряжен, более техничен, более голоден, что ли. При этом – ирония – результатов особых не было. И только в прошлом-позапрошлом году у меня появились серьезные медали. При этом нельзя ведь сказать, что я стал больше работать – наверное, накопился эффект вложенных сил.

А сил-то уже нет. И дальше проще не будет, я это понимаю, – сказал Квителашвили.

«Сегодня в спорте я просто мучаюсь». Крик души Мориса Квителашвили, который поймал выгорание

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30 комментариев

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Александр Шульгин
Вот вам и хвалебная Европа с лучшей медициной
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Александр Шульгин
Ответ Наталья Карлова
я одного не понимаю - а причина смены тренировочного процесса какая была ? зачем было создавать себе трудности? Вон Настя спокойно себе стала чемпионкой Европы, хотя тренируется в России...
Испугался Мобилизации он российский гражданин
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Мария Никонова
Ответ Katerina Sunny
И вас саму не смущает, что возмущающийся платной медициной Морис легко платит в России? При оплате медицинских услуг - медицина автоматом становится платной.
Вероятно разница в цене и доступности.
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Katerina Sunny
Ответ Мария Никонова
Я же вас спросила, раз вы утверждаете что Морис делал МРТ бесплатно в Москве.
И вас саму не смущает, что возмущающийся платной медициной Морис легко платит в России? При оплате медицинских услуг - медицина автоматом становится платной.
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Bella Lee
Давно пора заканчивать. Дальше будет только хуже.
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Katerina Sunny
Ответ Мария Никонова
Я же вас спросила, раз вы утверждаете что Морис делал МРТ бесплатно в Москве.
Как гражданин страны, в которой всю жизнь живёт. Он получил второе для соревнований, но первое никуда не делись.
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Мария Никонова
Ответ Katerina Sunny
Спросите у Мориса, если для вас это закрытая информация.
Я же вас спросила, раз вы утверждаете что Морис делал МРТ бесплатно в Москве.
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Brokkoli
У многих на душе так же паршиво как и у Мориса. Как-нибудь надо постараться это все пережить
+2
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Katerina Sunny
Ответ Мария Никонова
Это открытая информация? Вы видели его паспорт?
Спросите у Мориса, если для вас это закрытая информация.
+1
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Анна Беляева
Ну, ждать боевого настроения от человека, который прометался весь сезон, заработал и запустил травму, было бы слишком оптимистично. Надо спокойно вылечиться, доработать оставшиеся старты, пережить лето. А дальше думать, что и куда. Очень жаль, что пришлось так вот срываться внезапно, подкосило его это сильно.
+3
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Мария Никонова
Ответ Katerina Sunny
Нет, у Мориса есть российское гражданство. И все права гражданина страны, в которой живёт.
Это открытая информация? Вы видели его паспорт?
0
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Katerina Sunny
Ответ Мария Никонова
Морис юридически и в России иностранец.
Нет, у Мориса есть российское гражданство. И все права гражданина страны, в которой живёт.
+1
0
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Anna Morgan
Просто ТМЗ не завезли в хрусталь, вот и сил нет
+1
-7
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Мария Никонова
Ответ Katerina Sunny
В России, живущий всю жизнь в стране, или любой приезжий из другой страны? Платить Морис не захотел, так и в России иностранцы платят.
Морис юридически и в России иностранец.
0
-3
-3
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Katerina Sunny
Ответ Мария Никонова
А говорили в Европе так хорошо, уровень медицины и жизни высокий. Человек не мог МРТ сделать элементарно. А в России-сразу по приезде)
В России, живущий всю жизнь в стране, или любой приезжий из другой страны? Платить Морис не захотел, так и в России иностранцы платят.
+2
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Revery
Ответ Lilia Sadykova
Думаю решение дистанцироваться принимал все таки Морис, ибо в таком случае дистанцировали бы и Губанову
Губанова девушка и мобилизации не подлежит. А еще и штаб другой.
Да и в целом, какая разница, кто его принимал? Для Мориса оно особой пользы не принесло, только дополнительным стрессовым фактором стало. Без чёткого плана, нормального финансирования и хоть какой-то моральной подготовки сорваться в чужую страну очень сложно
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Мария Никонова
А говорили в Европе так хорошо, уровень медицины и жизни высокий. Человек не мог МРТ сделать элементарно. А в России-сразу по приезде)
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Zbra
Морис, так, может, просто закончить и не мучиться? А то я всего лишь это прочитала, но депресняк накатил, а уж тебе-то каково?
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Lilia Sadykova
Ответ Revery
СВО, мобилизация. Ну и, возможно, не последнюю роль сыграл роль фактор расследования по допингу в группе его тренерского штаба. Грузинская федра могла посоветовать ему максимально дистанцироваться на время.
Думаю решение дистанцироваться принимал все таки Морис, ибо в таком случае дистанцировали бы и Губанову
+2
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Lilia Sadykova
Ответ Наталья Карлова
я одного не понимаю - а причина смены тренировочного процесса какая была ? зачем было создавать себе трудности? Вон Настя спокойно себе стала чемпионкой Европы, хотя тренируется в России...
Я думаю Морис просто поехал в Италию отсидеться. Во-первых: мобилизация, во-вторых: риск закрытия границы, ну и в третьих: по меньше связей с Россией. Типа выступаю за Грузию, живу и тренеруют не в России. Сейчас увидел, что все более менее устаканилось и вернулся домой.
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Lapo Elkann
Пора Морис .
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Revery
Ответ Наталья Карлова
я одного не понимаю - а причина смены тренировочного процесса какая была ? зачем было создавать себе трудности? Вон Настя спокойно себе стала чемпионкой Европы, хотя тренируется в России...
СВО, мобилизация.
Ну и, возможно, не последнюю роль сыграл роль фактор расследования по допингу в группе его тренерского штаба.
Грузинская федра могла посоветовать ему максимально дистанцироваться на время.
+6
-4
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Shveddka
Если нет сил и желания,надо заканчивать и не ждать конца сезона
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Владимир
Морис, пора завязать!
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Наталья Карлова
я одного не понимаю - а причина смены тренировочного процесса какая была ? зачем было создавать себе трудности? Вон Настя спокойно себе стала чемпионкой Европы, хотя тренируется в России...
+3
-1
+2
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