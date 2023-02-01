Росляков о работе с Косторной: «Пока полноценно не общались. Выступления на соревнованиях? Мне тоже интересно, вот поговорим с ней и узнаем»
Тренер Сергей Росляков рассказал о работе с фигуристкой Аленой Косторной, ранее перешедшей в парное катание.
Вчера Косторная провела первую тренировку на льду после отдыха.
«Она молодец! Пока полноценно не общались. Надо какое-то время выделить, чтобы поговорить.
Она приходила на тренировку вчера, но все так заняты, всем хотелось сделать побольше элементов, что не было времени просто поговорить. Работали без остановки.
Выступления на соревнованиях? Мне тоже интересно. Вот поговорим с ней и узнаем. Сроков в этом не существует», – сказал Росляков.
Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?
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Говорить с Косторной не о чём.
Она уже сама успела признаться, что ей всё в кайф, на интерес. Причём - да, скорее всего они реально поставят программы и попробуют выступить так, будто они спортсмены. Но это будет тоже не на результат, а на интерес.
У неё есть данные и в случае серьёзного настроя могло бы что-то получиться. Но чтобы стать топом, нужны годы. Нужно долго терпеть низкие результаты. И очень много работать. Алёне это нафиг не надо. Её всё устраивает и так. Будь это иначе - она не ушла бы из одиночки, где у неё с учётом повышения возраста были бы реальные шансы на ГС даже без 3А.
Она это понимает, просто приняла решение всё бросить и чисто развлекаться.
Алёна больше не спортсменка. И читать, как она работает-работает, прям вся из себя работница - даже с травмой работает и на отдыхе работает. Реально очень смешно. Клоунадой попахивает.
Тренер тренирует пару для соревнований или шоу.Уж это точно знает Росляков. Это работа, это время, усилия, лед, инфраструктура!