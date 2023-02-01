Росляков о работе с Косторной: «Пока полноценно не общались. Выступления на соревнованиях? Мне тоже интересно, вот поговорим с ней и узнаем»

Теги сборная России пары Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Тренер Сергей Росляков рассказал о работе с фигуристкой Аленой Косторной, ранее перешедшей в парное катание.

Вчера Косторная провела первую тренировку на льду после отдыха.

«Она молодец! Пока полноценно не общались. Надо какое-то время выделить, чтобы поговорить.

Она приходила на тренировку вчера, но все так заняты, всем хотелось сделать побольше элементов, что не было времени просто поговорить. Работали без остановки.

Выступления на соревнованиях? Мне тоже интересно. Вот поговорим с ней и узнаем. Сроков в этом не существует», – сказал Росляков.

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Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

12 комментариев

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Defender64
Ответ Lilia Sadykova
Короче понятно, все очень загадочно и даже тренер не в курсе о планах своей подопечной. Хотя наверное в курсе, но нужно поддерживать интригу про соревнования, поэтому и говорит, что не общались. Пара создана для шоу, а эти разговоры про соревнования только для того, чтоб поддержать к ней интерес и привлечь внимание
Всё именно так .
Говорить с Косторной не о чём.
Она уже сама успела признаться, что ей всё в кайф, на интерес. Причём - да, скорее всего они реально поставят программы и попробуют выступить так, будто они спортсмены. Но это будет тоже не на результат, а на интерес.

У неё есть данные и в случае серьёзного настроя могло бы что-то получиться. Но чтобы стать топом, нужны годы. Нужно долго терпеть низкие результаты. И очень много работать. Алёне это нафиг не надо. Её всё устраивает и так. Будь это иначе - она не ушла бы из одиночки, где у неё с учётом повышения возраста были бы реальные шансы на ГС даже без 3А.
Она это понимает, просто приняла решение всё бросить и чисто развлекаться.
Алёна больше не спортсменка. И читать, как она работает-работает, прям вся из себя работница - даже с травмой работает и на отдыхе работает. Реально очень смешно. Клоунадой попахивает.
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Додик Аксель
Росляков ответил не как тренер парников по фигурному катанию, а как представитель МИДа России...
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Этери горячая
Я уверен, что Георгий каждый день тренировался с Аленой в отеле. Тоже несколько раз в день!
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Defender64
Ответ Plusha2112
а интересно , вот такая вот новая ФК пара образовалась , которая без титулов , вообще без истории в парном катании , лед , работа тренеров , ну и самим спортсменам надо на что-то жить , это как и кем финансируется ?
Никем. Шоу было много - заработали прилично. Вот и тратят.
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AllaS
Ну, как-то ответ, ну совсем никакой , но с перспективой, что не узнаем никогда.
Тренер тренирует пару для соревнований или шоу.Уж это точно знает Росляков. Это работа, это время, усилия, лед, инфраструктура!
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Анна Колесникова
Ответ Ekoplane
Удачи Алене и Георгию, а также их тренеру, Сергею Рослякову. Ждем новую пару на соревнованиях!
Ждём на соревнованиях, а дождёмся на очередном шоу.
+3
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+3
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AlexFed
Ответ Ir2019
Даже если и для шоу, так хоть создали пару, а не развалили.
Чтоб кого то развалить надо иметь хоть какой то вес и авторитет)) Косторная в одиночке закончилась, нашла старого знакомого, который в парном закончился и поехали по шоу.
+8
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+7
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Ekoplane
Удачи Алене и Георгию, а также их тренеру, Сергею Рослякову. Ждем новую пару на соревнованиях!
+5
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+1
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Katerina Sunny
Ответ Plusha2112
а интересно , вот такая вот новая ФК пара образовалась , которая без титулов , вообще без истории в парном катании , лед , работа тренеров , ну и самим спортсменам надо на что-то жить , это как и кем финансируется ?
Сами спортсмены выступают в шоу, для которых по сути и тренируются. А лёд, занимают точно так же, как и Навка и Авербухом для своих шоу. У Плющенко хоть свой лёд есть.
+5
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+5
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Ir2019
Ответ Lilia Sadykova
Короче понятно, все очень загадочно и даже тренер не в курсе о планах своей подопечной. Хотя наверное в курсе, но нужно поддерживать интригу про соревнования, поэтому и говорит, что не общались. Пара создана для шоу, а эти разговоры про соревнования только для того, чтоб поддержать к ней интерес и привлечь внимание
Даже если и для шоу, так хоть создали пару, а не развалили.
+9
-2
+7
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Plusha2112
а интересно , вот такая вот новая ФК пара образовалась , которая без титулов , вообще без истории в парном катании , лед , работа тренеров , ну и самим спортсменам надо на что-то жить , это как и кем финансируется ?
+3
-1
+2
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Lilia Sadykova
Короче понятно, все очень загадочно и даже тренер не в курсе о планах своей подопечной. Хотя наверное в курсе, но нужно поддерживать интригу про соревнования, поэтому и говорит, что не общались. Пара создана для шоу, а эти разговоры про соревнования только для того, чтоб поддержать к ней интерес и привлечь внимание
+21
-3
+18
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