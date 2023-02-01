Росляков о работе с Косторной: «Пока полноценно не общались. Выступления на соревнованиях? Мне тоже интересно, вот поговорим с ней и узнаем»

Тренер Сергей Росляков рассказал о работе с фигуристкой Аленой Косторной, ранее перешедшей в парное катание.

Вчера Косторная провела первую тренировку на льду после отдыха.

«Она молодец! Пока полноценно не общались. Надо какое-то время выделить, чтобы поговорить.

Она приходила на тренировку вчера, но все так заняты, всем хотелось сделать побольше элементов, что не было времени просто поговорить. Работали без остановки.

Выступления на соревнованиях? Мне тоже интересно. Вот поговорим с ней и узнаем. Сроков в этом не существует», – сказал Росляков.

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?