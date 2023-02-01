«Не знаю, было ли это сознательной подсечкой. Я умею в таких случаях поскандалить». Алиев о поведении Хендрикс на чемпионате Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев высказался о поведении бельгийки Луны Хендрикс во время чемпионата Европы в Эспоо, где она заняла второе место.

– Если вы смотрели чемпионат Европы, возможно, заметили, как бельгийка Луна Хендрикс едет после проката в сторону борта и несколько раз довольно сильно бьет зубцами по льду. Это нормальное поведение для фигуриста или некий моветон?

– Сказал бы, что на тренировках, когда что-то не получается, это нормально. Поверьте человеку, который несколько раз разбивал в кровь руки ударами по бортику.

Не знаю, кстати, что двигало Луной. Было ли это какой-то сознательной подсечкой в сторону Насти Губановой, которая каталась следом, или просто проявлением расстройства после собственного проката, невозможностью совладать с эмоциями.

– Как повели бы себя в этой ситуации вы?

– Если бы такое сделал кто-то из фигуристов, находясь со мной на льду, я встал бы прямо перед человеком и посмотрел бы на него так… Я умею в таких случаях посмотреть. И поскандалить умею, – сказал Алиев.

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