«Не знаю, было ли это сознательной подсечкой. Я умею в таких случаях поскандалить». Алиев о поведении Хендрикс на чемпионате Европы

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии мужское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Дмитрий Алиев Луна Хендрикс Фигурное катание

Российский фигурист Дмитрий Алиев высказался о поведении бельгийки Луны Хендрикс во время чемпионата Европы в Эспоо, где она заняла второе место.

– Если вы смотрели чемпионат Европы, возможно, заметили, как бельгийка Луна Хендрикс едет после проката в сторону борта и несколько раз довольно сильно бьет зубцами по льду. Это нормальное поведение для фигуриста или некий моветон?

– Сказал бы, что на тренировках, когда что-то не получается, это нормально. Поверьте человеку, который несколько раз разбивал в кровь руки ударами по бортику.

Не знаю, кстати, что двигало Луной. Было ли это какой-то сознательной подсечкой в сторону Насти Губановой, которая каталась следом, или просто проявлением расстройства после собственного проката, невозможностью совладать с эмоциями.

– Как повели бы себя в этой ситуации вы?

– Если бы такое сделал кто-то из фигуристов, находясь со мной на льду, я встал бы прямо перед человеком и посмотрел бы на него так… Я умею в таких случаях посмотреть. И поскандалить умею, – сказал Алиев.

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42 комментария

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Бунтарь без идеала
Это международный старт, Настя в это время готовилась к выходу, ей не до Луны, где она там встанет, куда посмотрит и о чем будет скандалить? Очень смешной комментарий.
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Тайга86
Ответ Tanzoli*
Неспециально тоже так нельзя, сама-то без ям каталась. Эмоции можно выражать и без порчи площадки, на которой ещё другим выступать. Так следующий спортсмен может и травму получить
Это всё верно. Но, чтобы понять человека в такой момент, нужно оказаться на его месте и испытать те же эмоции. И вот я не уверена, что вы или я поступили бы как в бумажке прописано. Рассуждать всегда легче, пережить с холодной головой судьбоносные моменты всё-таки труднее..
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Руслан Захаров
Да ладно вам, во время проката от носковых прыжков лёд тоже деформируется
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Numele Este
Ответ justbored
Луна красивая, ей можно.
Кккрасивая?! По европейским меркам, видимо.
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alexnew
Ответ simply A
О, господи! Уже не знают как к Луне прицепиться! Ну стукнула коньком с досады, Губанова причем здесь?
Кто к ней цепляется? Это же любимая фигуристка на форуме? Год назад ей желали 3 стать на ЧЕ и даже некоторые прогнозировали, что она 3 будет.
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Девушка Безимени
Она рыбалить хотела.
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Тайга86
Ответ Юлия Величко
Согласна с вами. Сейчас специально пересмотрела этот момент, видно, что она погружена в себя, в свои мысли, а ногой бьёт, скорее всего, от досады. Но у нас любят неугодных обвинять во всех смертных грехах. Претензия из той же серии, что и Косторная подрезала и "отпихивала от тренеров" Загитову на раскатке и швыряла куртку в лицо Тутберидзе.
Ну искать заговоры здесь уже стало традиционным)
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justbored
Ответ Лакс
она обычная и даже в той части тела, которая больше задействована у диванных и больше по размеру чем у большинства фигуристок. В обычной жизни и обычной одежде взгляд даже не задержится на ней.
пишет нам Брэд Питт с велотренажера ))
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Tanzoli*
Ответ Тайга86
Да не специально она, это же очевидно. Пыталась сохранить лицо, хладнокровие, а в душе представляю что у нее было...На фоне зашкаливающих эмоций это просто был неосознанный жест. А тут уже который день одни детективные истории)
Неспециально тоже так нельзя, сама-то без ям каталась. Эмоции можно выражать и без порчи площадки, на которой ещё другим выступать. Так следующий спортсмен может и травму получить
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Elena Polkina
Туктамышева, кстати, постоянно по льду бьет. А тут завозмущались.
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Dina2
Самое важное, что Настя Губанова стала чемпионкой. Ей это удалось! А психи Хендрикс второстепенны. У Луны были такие надежды и вдруг - облом. Молодец Настя!
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Юлия Величко
Ответ Тайга86
Да не специально она, это же очевидно. Пыталась сохранить лицо, хладнокровие, а в душе представляю что у нее было...На фоне зашкаливающих эмоций это просто был неосознанный жест. А тут уже который день одни детективные истории)
Согласна с вами. Сейчас специально пересмотрела этот момент, видно, что она погружена в себя, в свои мысли, а ногой бьёт, скорее всего, от досады. Но у нас любят неугодных обвинять во всех смертных грехах. Претензия из той же серии, что и Косторная подрезала и "отпихивала от тренеров" Загитову на раскатке и швыряла куртку в лицо Тутберидзе.
+6
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Спорт_в_массы
о, журналисты прошли ускоренный курс "высасывания новости из пальца". not bad)
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Лакс
Ответ justbored
Луна красивая, ей можно.
она обычная и даже в той части тела, которая больше задействована у диванных и больше по размеру чем у большинства фигуристок.
В обычной жизни и обычной одежде взгляд даже не задержится на ней.
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Syndycate
Ответ Блинчик
Можно подробности, что сделал Аймоз?
Сначала сел к тем где сидит лидирующая тройка, потом, не помню уже после какого проката, он понял что в тройку не попал и пошел рыдать и плакать к своему тренеру, ну там мельком в трансляции показали
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Тайга86
Ответ Leslie9
Тоже заметила, как она прям спецом с силой так ударяла коньком по льду, даже распереживалась, вдруг Губанова потом зацепится и упадёт. У Туктамышевой есть такая привычка после каждого проката легонько так стучать об лёд, но Луна выглядела злодейкой.
Следствие ведут колобки) Вы представляете, что такое для Луны был этот ЧЕ в отсутствии наших? Возможность взять свой главный(скорее всего) титул, который она при других условиях никогда бы не взяла..Это почти тоже самое как второе место для Саши на ОИ...когда сначала без шансов, потом этот шанс появляется, а чуть позже все растворяется в мираже...Это сильнейшие, не всегда контролируемые эмоции, и все с ними справляются по разному...Думаю Луне хотелось всё там разнести, еще и соперниц отмочалить) Но лицо умеет держать, этого не отнять.
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Маргарита В Сафронова
Луна просто расстроилась и не совладала с эмоциями. Она не хотела выбить лунку для Насти)
Че без наших огненных девчат выглядел скучно, вот СМИ и пытаются выдумать этакое.
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justbored
Тут признания Алиева про свой характер интересны скорее. С "умением посмотреть и поскандалить". Дива. ))
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Анна Беляева
Да после 5 прокатов, там лед от флипов, лутцев и тулупов весь в дырках. Три удара от Луны ничего к его качеству не прибавили и не убавили
+16
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+14
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Anneta28
Ответ Ольга Ручкина
В данной новости конкретно Кевин не фигурирует 🤷🏻‍♀️
Трусова тоже не фигурирует в данной новости. Но её "верные поклонники" умудрились и сюда её приплести.
+3
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Мила Григорьева
Посмотрела видео. Она делает 3 таких "удара" по льду пока едет, т.е. не останавливается. Учитывая, что зубцы маленькие, я думаю нужно довольно долго бить по одному месту чтобы вырыть лунку достаточную, чтобы потом там кто то зацепился. После зубцовых прыжков и зубцовых элементов на дорожках наверное и не такие следы остаются, так что кмк тут явно перебор с теориями заговора...
+31
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JL JL
Хохма. Уже не знают, к чему прицепится. Луна под пристальным и напряженным взглядом ваткообразной публики.
+17
-10
+7
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justbored
Луна красивая, ей можно.
+3
-7
-4
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Додик Аксель
Эмоции кто-то проявляет сразу после проката, другие подъезжая к бортику, иные в КиКе после выставления оценок. Чаше бьют себя ладонью по голове после неудачного проката, чем коньком по льду.
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Amneris
Ответ Cler
А где же хейтеры и поборники справедливости и спортивного поведения на льду?! Или это другое и Луне можно… она же «с цивилизованного, толерантного и демократичного» Запада?😉
Так самое забавное, что там единицы воспитанных и приличных (я имею в виду, фигуристов). Сашино поведение было некрасивым, но понятным. И, тем не менее, Трусова - выдающаяся спортсменка.
А здесь очередная толстая девочка, решившая, что после бана русских она станет априори королевой.
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-15
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