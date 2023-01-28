«Благотворительность должна стать чем-то обычным для всех, повседневным». Щербакова приняла участие в благотворительном мероприятии на катке ВДНХ

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женском одиночном катании приняла участие в « » на катке ВДНХ.

Как сообщает Utro.ru, мероприятие было направлено на сбор средств для подопечных благотворительных фондов.

Средства от продажи билетов будут перечислены в благотворительный Фонд Константина Хабенского, фонд помощи хосписам «Вера», благотворительный фонд «Линия жизни» и благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!»

«Благотворительный день показывает, насколько помощь людям бывает разной, доступной, и что каждый может внести в это дело свой вклад. Мы сегодня все собрались в компанию неравнодушных людей, которые творят большое доброе дело.

Благотворительность должна стать чем-то обычным для всех, повседневным. Я не первый раз принимаю участие в благотворительных мероприятиях и сама являюсь попечителем фонда.

Хочется, чтобы как можно больше людей об этом задумывались. Мы собрались сегодня, катаемся на коньках, классно проводим время и в то же время помогаем людям», – сказала Щербакова.