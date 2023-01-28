«Благотворительность должна стать чем-то обычным для всех, повседневным». Щербакова приняла участие в благотворительном мероприятии на катке ВДНХ

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Благотворительность Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова приняла участие в «Благотворительном дне» на катке ВДНХ.

Как сообщает Utro.ru, мероприятие было направлено на сбор средств для подопечных благотворительных фондов.

Средства от продажи билетов будут перечислены в благотворительный Фонд Константина Хабенского, фонд помощи хосписам «Вера», благотворительный фонд «Линия жизни» и благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!»

«Благотворительный день показывает, насколько помощь людям бывает разной, доступной, и что каждый может внести в это дело свой вклад. Мы сегодня все собрались в компанию неравнодушных людей, которые творят большое доброе дело.

Благотворительность должна стать чем-то обычным для всех, повседневным. Я не первый раз принимаю участие в благотворительных мероприятиях и сама являюсь попечителем фонда.

Хочется, чтобы как можно больше людей об этом задумывались. Мы собрались сегодня, катаемся на коньках, классно проводим время и в то же время помогаем людям», – сказала Щербакова. 

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89 комментариев

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Мурманчанин37
Ответ supepper
Где ты в моем комменте углядел, что равно? Не выдумывай, а читай вниматальнее. Нет, не равно. Но вот красиво или некрасиво, не зависит от того, совершен поступок в публичном пространстве или в узком кругу.
С внимательным чтением (да и вообще чтением) - сугубо твои проблемы. Ты говорил о двойных стандартах в канве указанных поступков, противопоставляя их?
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supepper
Ответ Мурманчанин37
В принципе, даже не удивлен, что для тебя (а ты ужо не раз блистал здесь): публичное поведение на официальном мероприятии равно поведению в частном узком кругу
вот если ты наложишь в штаны в узком кругу, это будет красиво или некрасиво?
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sergey-ld
Ответ Оксана Иванова
Начните с себя. Раз вы задаете глупые вопросы, значит ни рубля не пожертвовали. Известные люди очень много жертвуют и не афишируют суммы, чтобы потом подобные вам не полоскали их имя
Известные люди "жертвуют"... только вот почему-то последнии лет 25, на операции детям, почему-то каждый день собирают по телефону такие как я – и мы не стыдимся в этом признаться. А вот известная актриса – через фонд которой проходили наши пожертвования – слиняла в Прибалтику и проедает сейчас там детские деньги... Они не афишируют – ах! какие бл.т – воспитанные!
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supepper
Ответ Мурманчанин37
В принципе, даже не удивлен, что для тебя (а ты ужо не раз блистал здесь): публичное поведение на официальном мероприятии равно поведению в частном узком кругу
Где ты в моем комменте углядел, что равно? Не выдумывай, а читай вниматальнее. Нет, не равно. Но вот красиво или некрасиво, не зависит от того, совершен поступок в публичном пространстве или в узком кругу.
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Kaj
Ответ Tresk2
А потом оформила возврат. Жаба задушила. И купила новую шумвчку.
Ещё не родилась та жаба, которой Алина по зубам) а вы это так…, пыль под ее ногами.
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Tresk2
Ответ Kaj
Говорят, Алина перечислила деньги лично, минуя фонд.
А потом оформила возврат. Жаба задушила. И купила новую шумвчку.
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Карина Ситдикова
Ответ fk_pairs
Наконец-то, хоть кто-то это сказал про благотворительность! Я никогда не осуждала Рудковскую, за то что они с Плющенко много зарабатывают, но то что они кичатся кроватью Романовых и Chanel вместо благотворительности или мецинатства - меня всегда подбешивало.
Это выбор каждого человека, да и вообще может они занимаются, откуда тебе знать? Не все все делают "на показ" ( Не хейт Ани, она не относится к тем, ктт делает "на показ") У Плющенко занимается кучу детей из бедных семей бесплатно. Они им также помогают финансово ( это тоже в своей роде благотворительность, они же помогают людям ). В "Ангелах" также есть спонсоры. Помню Зинина рассказывала, что просто нужно на кофтах носить надписи, ну и разумеется выкладывать видео с тренировок. Также у Плющенко кучу шоу проходит, где его ученики участвуют, а им же в любом случае платят за это!! Так что Плющенко с Яной - помогают, но просто в другой сфере. Они помогают своим ученикам ( пусть это еще и в их интересах, но помогают же), Аня помогает животным. Кому что нравится.
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Мурманчанин37
Ответ supepper
Говорить, что Саша повела себя некрасиво по отношению к другим девочкам, а вот Аня пела похабную песенку и в этом нет ничего некрасивого - это двойные стандарты.
В принципе, даже не удивлен, что для тебя (а ты ужо не раз блистал здесь): публичное поведение на официальном мероприятии равно поведению в частном узком кругу
+3
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Мурманчанин37
Ответ supepper
Правильно делаешь. Вам лучше помалкивать на эту тему ))
?
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Nataly1991
Молодец Анна, поддерживает многие фонды, помогает и животным и людям❤
+9
-2
+7
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Kaj
Ответ Tresk2
Говорят, что Алину присшали, но она бесплатно не выступает.
Говорят, Алина перечислила деньги лично, минуя фонд.
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supepper
Ответ Оле-Лукойе
Знаете, я в допинг Ками не особенно верю и считаю, что набрасываться, не зная, как дела обстояли на самом деле - некрасиво, но все-таки допинг - это серьезная штука. Поступок Саши на КПК некрасивый по отношению к другим девочкам и зрителям. А вот набрасываться на песни и нецензурные выражения - это реально выглядит как "не к чему придраться, изо всех сил придумываю, к чему бы". Хорошо ещё, что парное у нас не столь популярно, а то моей любимой Насте Мишиной её реплику на ОИ поминали также часто. Как будто бы комментаторы сами никогда не матерятся и сами не слушают матерные странные песни, но это реально Бредова.
Говорить, что Саша повела себя некрасиво по отношению к другим девочкам, а вот Аня пела похабную песенку и в этом нет ничего некрасивого - это двойные стандарты.
+3
-6
-3
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HoratioH
Галимый популизм, благотворительность используется исключительно в целях личного пиара
+11
-15
-4
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supepper
Ответ Оле-Лукойе
Знаете, я в допинг Ками не особенно верю и считаю, что набрасываться, не зная, как дела обстояли на самом деле - некрасиво, но все-таки допинг - это серьезная штука. Поступок Саши на КПК некрасивый по отношению к другим девочкам и зрителям. А вот набрасываться на песни и нецензурные выражения - это реально выглядит как "не к чему придраться, изо всех сил придумываю, к чему бы". Хорошо ещё, что парное у нас не столь популярно, а то моей любимой Насте Мишиной её реплику на ОИ поминали также часто. Как будто бы комментаторы сами никогда не матерятся и сами не слушают матерные странные песни, но это реально Бредова.
морализаторов среди российских фанатов всегда было вагон и маленькая тележка
+1
-2
-1
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Оле-Лукойе
Ответ supepper
//смешно, как все на это набросились// Вас что-то удивляет? Аня далеко не первая фигуристка, на которую набрасываются из-за чего-то. На Камилу не набросились из-за допинга? На Сашу не набросились из-за автограф-сессии на КПК? На Алину не набросились из-за её несогласия со снятием баллов Яметовой? И это только недавние события. Всегда так было. А Алине одно нецензурное выражение в 13 (!!!) летнем возрасте до сих пор припоминают. Российские фанаты никого не щадят, даже детей.
Знаете, я в допинг Ками не особенно верю и считаю, что набрасываться, не зная, как дела обстояли на самом деле - некрасиво, но все-таки допинг - это серьезная штука. Поступок Саши на КПК некрасивый по отношению к другим девочкам и зрителям. А вот набрасываться на песни и нецензурные выражения - это реально выглядит как "не к чему придраться, изо всех сил придумываю, к чему бы". Хорошо ещё, что парное у нас не столь популярно, а то моей любимой Насте Мишиной её реплику на ОИ поминали также часто. Как будто бы комментаторы сами никогда не матерятся и сами не слушают матерные странные песни, но это реально Бредова.
+5
-3
+2
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Оле-Лукойе
Ответ lenapan
Да, да, просто веселая, оригинальная песенка, пожалуйста, подпевайте.
Сюда по тому, как часто некоторые личности, включая вас, абсолютно не в тему, даже когда пост вообще не про Аню, вспоминают эту песню, подпевать там и так людей достаточно)))
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Оле-Лукойе
Ответ ретроградный меркурий
Мероприятие на катке - это хорошо, но куда важнее, что благодаря именному мерчу Щербаковой фонд "Подарок судьбы", где Аня - один из попечителей, собрал полмиллиона чистой прибыли, на которые организует выставку, чтобы пристроить 100 бездомных кошек в добрые руки: https://www.instagram.com/p/CnzIXnqoOcB/?igshid=MDJmNzVkMjY= Мой ребёнок рад, что у него есть именной худи и автограф от Ани, я рад, что поучаствовал в добром деле, Аня рада, что благодаря её имени бездомные кошки обретут свой дом, как её Мафия. Это очень здорово, когда фигуристы используют свое имя, чтобы помогать делать добро. Аня, Алина, Камила неоднократно участвовали в благотворительных проектах. Вот об этом нужно почаще писать, а не о том, кто с кем разругался
Мои девочки тоже в восторге от худи: и доброе дело сделали, и Анюту поддержали, и принт очень необычный и красивый. И полезно, и приятно.
+13
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Tanzoli*
Аня молодец, что выступает с такими инициативами. Но чем-то повседневным благотворительность может быть только для людей с соответствующим доходом. 80% населения даже 500 р перечислить больному ребёнку или сбитому котёночку могут только лишив себя чего-то далеко не самого лишнего. А вообще в нормальном здоровом обществе не должно быть необходимости в благотворительности(((
+14
-5
+9
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Мар-ина
Ответ Люблю Женьку
"Мы собрались сегодня, катаемся на коньках, классно проводим время и в то же время помогаем людям" - в чем помощь то заключалась? Подо что деньги собирались? Под появление Щербаковой? Или платно с ней классно проводили время? Не понятно... После побега Хаматовой с деньгами своего фонда очень подозрительно отношусь ко всем этим БФ 🤷‍♀️ Ну может ещё пока Хабенскому верю.
Она не убежала с деньгами фонда. Это оскорбление и клевета, что наказуемо. Человек дарующий жизнь просто выступила против военной операции. Вольному воля, спасённому рай.
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закрыт по беспределу
Ответ Мурманчанин37
В любую ветку Щербаковой всегда прибегают фанаты Алинаачки со своими потугами на горячие темы))
Да уже никто не удивляется
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-5
+6
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Tresk2
Ответ ретроградный меркурий
Мероприятие на катке - это хорошо, но куда важнее, что благодаря именному мерчу Щербаковой фонд "Подарок судьбы", где Аня - один из попечителей, собрал полмиллиона чистой прибыли, на которые организует выставку, чтобы пристроить 100 бездомных кошек в добрые руки: https://www.instagram.com/p/CnzIXnqoOcB/?igshid=MDJmNzVkMjY= Мой ребёнок рад, что у него есть именной худи и автограф от Ани, я рад, что поучаствовал в добром деле, Аня рада, что благодаря её имени бездомные кошки обретут свой дом, как её Мафия. Это очень здорово, когда фигуристы используют свое имя, чтобы помогать делать добро. Аня, Алина, Камила неоднократно участвовали в благотворительных проектах. Вот об этом нужно почаще писать, а не о том, кто с кем разругался
Комментарий скрыт
+8
-19
-11
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Марина Синельникова
Ответ lenapan
Да, да, просто веселая, оригинальная песенка, пожалуйста, подпевайте.
Пока что подпеваете только вы, видимо настолько понравилась)
+7
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+4
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supepper
Ответ Мурманчанин37
В любую ветку Щербаковой всегда прибегают фанаты Алинаачки со своими потугами на горячие темы))
Комментарий скрыт
+3
-12
-9
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Мар-ина
В социальном государстве люди не должны нуждаться в благотворительности, но если они всё же нуждаются в ней, то, разумеется, этим делом важно и нужно заниматься. Имена многих известных людей, как Чулпан Хаматова, Вера Брежнева, Елизавета Глинка, тесно связаны благотворительностью. Рада, что Алина, Анна, возможно и другие фигуристки, тоже начали по мере возможности участвовать в этом деле. ☀❤
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supepper
Ответ lenapan
Да, да, просто веселая, оригинальная песенка, пожалуйста, подпевайте.
ага, почти колыбельная
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-6
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