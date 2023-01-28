Крылова о работе тренером: «Готовлю русских спортсменов немножко пожестче, чем американцев. Потому что им так нужно, они так привыкли, так воспитаны»

Серебряный призер Олимпийских игр-1998 в танцах на льду, тренер рассказала, почему приняла решение вернуться из США в Россию и заняться тренерской работой.

– Ты 24 года жила в США и вернулась в Россию. Почему?

– Всю молодость я провела здесь, в 21 год уехала – и это было совершенно другое. Я была в роли спортсменки, когда мы уехали.

Мне стало интересно, как работать здесь в роли тренера. Я приехала и попробовала, много чему научилась, это огромный опыт. Здесь все по-другому. Но сама система, подготовка – как я американцев готовила, так и готовлю русских. Может, немножко пожестче.

– Потому что тут можно.

– Не потому что тут можно, а потому что им так нужно, потому что они так привыкли, они так воспитаны. Их уже с детства тренеры готовят в такой системе – немножко повышенного тона, чуть больше жесткости, родители требуют того же. Поэтому им это нужно.

Когда я приехала и начала первый год тренировать пары по той системе и с тем настроем, это не сработало. Мне надо было здесь осесть, понять.

– Все расслабились?

– Они не расслабились, они не воспринимали. Потому что здесь идет это от тренера, там – от спортсмена.

– А почему так? Потому что там они платят за каждый час работы?

– Наверное, да. Наверное, потому что они платят. Там цена очень высокая, безумно высокая. Поэтому, наверное, не так много спортсменов, не так много родителей, которые могут привести и заниматься этим профессионально.

– Ты могла бы озвучить хотя бы примерно, сколько стоит час работы с тренером?

– Час приблизительно стоит от 100 до 160-180 долларов. Так еще надо взять зал, еще надо взять хореографию, акробата – это не только лед.

– В финансовом плане ты пошла на понижение, когда вернулась?

– Да, конечно. Но я о деньгах не особо думала, мне просто было интересно. Я человек рисковый. Для меня важно что-то для себя извлечь, научиться чему-то новому, – рассказала Крылова в интервью .