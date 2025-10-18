Видео
16

«Вспоминаю 2.0». Косторная показала, как в паре с Куницей исполняет выброс на тренировке

Алена Косторная показала, как восстанавливает парные элементы.

Фигуристка опубликовала видео тренировки в паре с Георгием Куницей. На видео она исполнила выброс.

«Вспоминаю 2.0», – написала Косторная, которая 28 сентября родила сына.

Косторная только родила – и уже на катке: рядом с мужем и его новой партнершей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Косторной
logoсборная России
Георгий Куница
пары
logoАлена Косторная
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри, Дэвис и Смолкин выступят с ритм-танцами
1257 минут назад
Илья Малинин прыгнул четверной аксель на тренировке перед Гран-при Франции
15сегодня, 09:33Видео
«Лутц Двоеглазовой, аксель Косторной, сила духа Щербаковой и Трусовой». Двоеглазова назвала качества идеального фигуриста
34сегодня, 07:50
Роднина об уехавших из России спортсменах: «Называть их предателями вообще некорректно. Никто миграцию не запрещал»
11сегодня, 06:36
Стеллато-Дудек прыгнула сальто в короткой программе на Гран-при Франции
22сегодня, 06:16Фото
Гран-при Франции. Накаи, Сакамото, Левито, Сумийоши выйдут на лед с произвольными программами
2сегодня, 06:00
Гран-при Франции. Малинин, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Бричги, Миура, Торгашев представят короткие программы
1сегодня, 06:00
Гран-при Франции. Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам, Павлова и Святченко выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 06:00
Расписание Гран-при Франции: там выступают Малинин, Сяо Хим Фа, Сакамото, Левито, Фурнье-Бодри и Сизерон
35сегодня, 05:55
Деанна Стеллато-Дудек: «У нас была поставлена другая короткая программа, но мы не смогли решить проблему с авторскими правами, с нас попросили 50 тысяч долларов»
11вчера, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
116 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13