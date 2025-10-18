«Вспоминаю 2.0». Косторная показала, как в паре с Куницей исполняет выброс на тренировке
Алена Косторная показала, как восстанавливает парные элементы.
Фигуристка опубликовала видео тренировки в паре с Георгием Куницей. На видео она исполнила выброс.
«Вспоминаю 2.0», – написала Косторная, которая 28 сентября родила сына.
Косторная только родила – и уже на катке: рядом с мужем и его новой партнершей
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Косторной
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости