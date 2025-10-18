«Перед прокатом всегда себя накручиваю, что упаду со всего – и с вращений, и с тройных». Лазарев ответил на вопросы Трусовой в ее влоге

Лазарев ответил на вопросы Александры Трусовой в ее влоге для Первого канала.

Фигурист занял первое место на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.

– Я тебя поздравляю с победой.

– Спасибо.

– Ты стратегически катаешь четыре четверных? Или пока еще начало сезона, не готов к пяти?

– Мы с тренером решили прокатать этапы Гран-при с четырьмя четверными, потому что весь прошлый сезон я гонялся за пятью, и за весь сезон у меня получился один чистый прокат. Поэтому мы решили в начале сезона прыгать четыре четверных. А так на тренировке я прыгаю флип уже стабильно, даже, может, сейчас лучше, чем сальхов.

Риттбергер тоже иногда получается, но пока так... редко бывает, что стабильно получается. Но проскакивают чистые попытки.

– Три каскада во второй половине [программы], тем более повторный четверной лутц. Ты не переживаешь за этот момент?

– Я вообще перед прокатом всегда себя накручиваю, что упаду со всего – и с вращений, и с тройных. Так что мне уже за 40 минут, что я ждал после разминки, стало без разницы, как я прокатаю. Решил, что нужно быть спокойней. Когда начинаю нервничать, все прыжки начинают зажиматься, и тогда я начинаю с них падать.

– Ты в начале программы останавливаешься два раза. Лично мне было максимально некомфортно останавливаться в самом начале, потому что хочется побыстрее набрать скорость на прыжки, особенно четверные. Тебе как, мешает это или все равно?

– Нет, в этой программе я уже привык так делать, тем более что это, наоборот, помогает. Бежать все-таки на льду тяжелее, чем кататься. И если бы я бежал без остановки, то потом сразу заходить на четверной было бы некомфортно, я считаю.

– Ты выбрал очень сложную тему для произвольной программы (саундтрек к сериалу «Игра в кальмара» – Спортс’’). Я не так давно посмотрела, не хотела смотреть, потому что это такой сложный фильм, но Макар меня заставил. У меня такой вопрос: ты был пошел играть в такую игру?

– Нет, конечно, ха-ха. Я же в своем уме.

– Ну, если теоретически предположить ситуации, как в фильме.

– Нет, все-таки надо понимать, что эта история очень страшная. Я думаю, вряд ли бы кто-то в реальном мире согласился бы пойти в «Игру в кальмара», – сказал Лев Лазарев .