WADA получило от дисциплинарного комитета РУСАДА мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой

Теги допинг WADA РУСАДА женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) мотивировочную часть решения по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы получили мотивировочную часть решения по делу Валиевой», – заявили в пресс-службе WADA.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин 25 декабря 2021 года – тогда она одержала победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Этот результат был аннулирован.

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны фигуристки.

WADA в свою очередь готово подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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46 комментариев

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Angry_bear
Ответ Зоя Кудряшова
А что же Шарапова ничего не доказала? Звезда была побольше Валиевой, или наша гимнастка Кабаева ? Дисквалифицировали.
А Шарапова вообще тупанула, могла не устраивать цирк с признаниями и раскаяниями, тк через полгода опубликовали инфу, что вывод из организма мельдония может длиться годами и со всех кого тогда за мельдоний хотели банить сняли все обвинения))))
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aleshon
Если Валиеву не будут снимать с ФГПР, значит слушание будет назначено в межсезонье или в следующем сезоне.
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Viktoria dek
Ответ Realist2022
Читайте детали дела того
Ок, а что мы хотим от дела Валиевой, если мы вообще ничего не знаем, какую сторону защиты предлагала сторона Камилы?
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Viktoria dek
Ответ Realist2022
А сколько было пафоса и выпендрежа перед ВАДОй, что "мы кроме своего решения ничего не обязаны передавать и передавать не будем, ибо Валиева - защищенное лицо..."
Ну РУСАДА так и поступило, оно вообще решения не озвучило.. Решение расследование озвучило ВАДА
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Зоя Кудряшова
Ответ aleshon
Значит, Валиеву снимут с финала ГПР. Слушание состоится скоро.
Если это под ISU.
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Зоя Кудряшова
Ответ bezsugar
Это РУСАДА вот так работает... и надеется на восстановление, да?) Они вручную писали эту мотивировочную часть, пером и чернилами, и отправляли с голубем? Почему так долго? А потом вопят, что Валиеву мучают и пытают целый год... Так давно бы решили, огласили и не мучили.
Ждали, что подскажет заседание минспорта- + общественный комитет+ дума.
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Realist2022
Ответ Viktoria dek
А помада американки, и её, представьте себе, оправдали.. Или это другое?
Читайте детали дела того
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Gemma157
А что там? Производитель не указал вещество в составе БАД? Крем для рук? Случайно вдохнула пары во время прогулки на улице? Или узнаем в конце 5378 серии?
Шветский с похмелья перепутал БАДы.
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Realist2022
Ответ Евгения Гринева
Ну, Шубенков размельчал для грудничка, а Валиева для деда. Какие же у нас наивные люди)
А "дедушка" Валиевой просто, ничего не размельчая по классике выпил таблетку, как они пытались в Пекине объяснить.
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Лакс
РУСАДА:
""Мы получили от комитета полный текст решения по делу фигуристки. Нам потребуется некоторое время на изучение документа, после чего примем решение о дальнейших действиях", - заявили в пресс-службе РУСАДА.
Дисциплинарный антидопинговый комитет имеет полную независимость от РУСАДА."
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Лакс
врать не надо, у Шубенкова что детское было - он размельчал таблетки для грудничка, а что именно не раскрывалось. И его не отстраняли, а попросили объяснить попадание в его организм.
Шубенкова ловили на мочегонном, который был выписан его ребёнку от ВЧД(внутричерепного давления). Таблетку делили на несколько частей ножом, на кружке или тарелке, и эти микрочастицы попадали регулярно и ему.
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Realist2022
Ответ Зоя Кудряшова
И всего - то год пршел. Все уже выдохлось и испарилось.
А сколько было пафоса и выпендрежа перед ВАДОй, что "мы кроме своего решения ничего не обязаны передавать и передавать не будем, ибо Валиева - защищенное лицо..."
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Евгения Гринева
У Шубенкова спросила, как это случается. Его, кстати, тоже на тмз ловили
Шубенкова на мочегонном ловили! Какой ТМЗ?))) ещё с такой уверенностью заявляете)))
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Viktoria dek
Ответ Ольга Долгова
Дедушкин стакан, в который он пописал, но не помыл и налил внучке воды?
А помада американки, и её, представьте себе, оправдали.. Или это другое?
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sg12
Ответ Ольга Долгова
Не видать Камиле соревнований и она сама это хорошо понимает.
Огородница, ты до сих пор не поняла, что твоим мечтам не суждено сбыться? Никак тебя бедняжку не попустит.
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Евгения Гринева
Ответ Лакс
врать не надо, у Шубенкова что детское было - он размельчал таблетки для грудничка, а что именно не раскрывалось. И его не отстраняли, а попросили объяснить попадание в его организм.
Ну, Шубенков размельчал для грудничка, а Валиева для деда. Какие же у нас наивные люди)
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Лакс
Ответ Vladimir Arutin
Не скоро !Сначала ВАДА будет изучать мотивировочную часть .На это дается 2недели .Потом, ,если не согласна, подаст протест .Потом суд будет знакомится с документами с обеих сторон .Потом суд ,который растянется на несколько заседаний .
Насколько я помню дается 21 день, и потом после апеллирования надо будет назначить судей с возможными отводами.
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sg12
Ответ Ольга Долгова
Дедушкин стакан, в который он пописал, но не помыл и налил внучке воды?
Если заге в рот писают, зачем ты на других экстраполируешь?
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Зоя Кудряшова
Ответ Angry_bear
А еще конькобежку Сергееву ловили, и она доказала, что был загрязнен разрешенный препарат.
А что же Шарапова ничего не доказала? Звезда была побольше Валиевой, или наша гимнастка Кабаева ? Дисквалифицировали.
+1
-1
0
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Лакс
Ответ Евгения Гринева
У Шубенкова спросила, как это случается. Его, кстати, тоже на тмз ловили
врать не надо, у Шубенкова что детское было - он размельчал таблетки для грудничка, а что именно не раскрывалось. И его не отстраняли, а попросили объяснить попадание в его организм.
+3
-2
+1
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Зоя Кудряшова
И всего - то год пршел. Все уже выдохлось и испарилось.
+2
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Лакс
Ответ aleshon
Значит, Валиеву снимут с финала ГПР. Слушание состоится скоро.
наивный хейтер( )
Слушания в КАС , куда могут подать апелляцию после изучения. Надо будет назначить арбитров, которые потом только начнут изучать.
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Ольга Долгова
Ответ Kristine Kristine
Читайте протокол выездной сессии КАС. Там уже все написано. Маловероытно, что линия защиты изменится.
Дедушкин стакан, в который он пописал, но не помыл и налил внучке воды?
+2
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Ольга Долгова
Ответ Рустем Галеев
не видать американцам золота
Не видать Камиле соревнований и она сама это хорошо понимает.
+4
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Viktoria dek
Ответ aleshon
Значит, Валиеву снимут с финала ГПР. Слушание состоится скоро.
Ещё год как минимум, а может больше)
+1
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