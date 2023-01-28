WADA получило от дисциплинарного комитета РУСАДА мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) мотивировочную часть решения по допинговому делу фигуристки .

«Мы получили мотивировочную часть решения по делу Валиевой», – заявили в пресс-службе WADA.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин 25 декабря 2021 года – тогда она одержала победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Этот результат был аннулирован.

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны фигуристки.

WADA в свою очередь готово подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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