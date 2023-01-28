WADA получило от дисциплинарного комитета РУСАДА мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) мотивировочную часть решения по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой.
«Мы получили мотивировочную часть решения по делу Валиевой», – заявили в пресс-службе WADA.
Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин 25 декабря 2021 года – тогда она одержала победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Этот результат был аннулирован.
13 января дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны фигуристки.
WADA в свою очередь готово подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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""Мы получили от комитета полный текст решения по делу фигуристки. Нам потребуется некоторое время на изучение документа, после чего примем решение о дальнейших действиях", - заявили в пресс-службе РУСАДА.
Дисциплинарный антидопинговый комитет имеет полную независимость от РУСАДА."
Слушания в КАС , куда могут подать апелляцию после изучения. Надо будет назначить арбитров, которые потом только начнут изучать.