Михаил Коляда не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга
Михаил Коляда не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Соревнования пройдут 28-29 января. Ранее Коляда снялся с чемпионата России и пропустил Кубок Первого канала.
вы топов захотели?
иду на кп, много не ожидаю
главное урвать хорошие билеты (по норм цене) на Финал
Если Миша не болеет надо было принять участие при любом раскладе,Мишаня, если что-то не идет,тебя все равно все ждали,в зале по барабану упадешь ты или нет-твое катание всегда все компенсировало.так тебя любят.как то не в теме ты-что надо идти в люди,если тяжко особенно.
Миша жду тебя на ФГП-кто знает Миша отобрался на него или нет?
Не понимаю,что там все время с Мишей происходит, и на Мишина сержусь потому что не известность все-время по Мише,кажется ему не додают, но может я ошибаюсь и неправильно все воспринимаю и Миша как то не бьется.
Покорили Дима Алиев (особенно фантастическим кружевом на льду-невероятное что-то парень выдает) и Андрей Мозалев,Петр Гуменник на КПК,что боролись ребята и помимо классного катания,было понимание,что они преодолевают самих себя-бьются.