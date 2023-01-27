Михаил Коляда не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга

не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Соревнования пройдут 28-29 января. Ранее Коляда снялся с чемпионата России и пропустил канала.