Михаил Коляда не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга

Теги мужское катание Михаил Коляда Р-Спорт чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Михаил Коляда не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Соревнования пройдут 28-29 января. Ранее Коляда снялся с чемпионата России и пропустил Кубок Первого канала. 

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76 комментариев

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Roman Ivanov
билеты по 400 и 600р
вы топов захотели?
иду на кп, много не ожидаю
главное урвать хорошие билеты (по норм цене) на Финал
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Инна Плотникова
Очень жаль, Миша, только не заканчивай. Очень многие тебя любят и ждут на соревновательном льду.
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UserFreud
Ответ Anatiana
Слушайте, а ведь до начала турнира менее суток. Билеты сдать уже нельзя. А эти все снятые спортсмены вообще знали, что являются участниками ЧСП? А не махинации ли это от организаторов?
Гуменник точно знал, он на КПК говорил, что будет выступать на чемпионате СПб.
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Linda
Ответ Девочка с севера
Мне одной кажется, что Миша всё?
Мне так думать не хочется, но суровая объективность сильнее моих хотелок.
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Linda
Ответ Лариса Стародубцева
Если такие пропуски этого сезона у Коляды без причин .Вероятнее собрался на пенсию и участвовать в шоу .
Распробовал Михаил вкус "настоящих" шоу, понравилось ему Льва изображать... Кстати, Лев был довольно аутентичный.
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Linda
Ответ Pakita
Уверена, что не поедет. Думаю, что Миша, к сожалению, - всё.
Очень бы не хотелось, но уж слишком многое указывает, что это на самом деле так.
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Linda
Ответ Katerina Sunny
Пряник у Миши был до Мишина. Он от этого ушёл к Мишину. Какой кнут нужен через месяц 28-летнему мужчине?
Вот хотела примерно то же самое написать.
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22somebody22
Это было ожидаемо.Пусть лечится и возвращается в следующем сезоне.Надеюсь,"Танго в сумасшедшем доме" оставят на след сезон.
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Angry_bear
Эх, жаль... Давненько Мишу не видели, да видимо уже и не увидим в этом сезоне)
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пильмень недожаренный
Очень жаль.. Надеюсь, с Мишей всё хорошо
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Nowhere_Girl
Ответ Сфинкс
Мозалеву первого места. Гуменнику здоровья. Коляде хорошего тренера.
Тренер-то здесь причём?
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Дружба11
Да уж, плохие новости.Конечно отлично,что будет Дима Алиев,Андрей Мозалев и Глеб Лутфуллин да Матвей.
Если Миша не болеет надо было принять участие при любом раскладе,Мишаня, если что-то не идет,тебя все равно все ждали,в зале по барабану упадешь ты или нет-твое катание всегда все компенсировало.так тебя любят.как то не в теме ты-что надо идти в люди,если тяжко особенно.
Миша жду тебя на ФГП-кто знает Миша отобрался на него или нет?
Не понимаю,что там все время с Мишей происходит, и на Мишина сержусь потому что не известность все-время по Мише,кажется ему не додают, но может я ошибаюсь и неправильно все воспринимаю и Миша как то не бьется.

Покорили Дима Алиев (особенно фантастическим кружевом на льду-невероятное что-то парень выдает) и Андрей Мозалев,Петр Гуменник на КПК,что боролись ребята и помимо классного катания,было понимание,что они преодолевают самих себя-бьются.
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Irina037
Причину даже не назвали,у Жени и Пети озвучили температуру
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floret
У Мишина опять лазарет. Скорее всего и Лиза снимется.
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Леличек
Неужели Миша фсё?((( Жаль, потрясающий катальщик.
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Darth_Pershman
Не только у Соколовской лазарет в этом сезоне.
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ВИван
Снялись Коляда, Семененко, Гуменник (
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Адриана
Ответ Храбрая виолончелистка
Писали про 200 т.р. или чуть более того за первое место у одиночников.
Понятно.
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Оз
Ответ Anatiana
Зарубы теперь уже точно не будет. Одна интрига: прыгнет ли Мозалёв? Маловато, для того, чтобы турнир был востребован.
Алиев и Игнатов вроде собирались выступать. Не знаю по поводу Луфуллина
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vanessa2021
Пишут, что и Семененко снялся изза температуры вроде.. Странно все это..
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Адриана
Ответ Kareglazaya
Жалко. Хотя с Женей это логично - на Кубке Первого канала он явно был не в форме. По идее, ему стоило бы пока отдохнуть и восстановиться, чтобы хорошо выступить в финале гран-при.
Да, слишком плотно стоят соревнования, некогда форму набирать, да и сессия у Жени, главное, чтобы восстановился к финалу серии, но вообще, конечно, очень жаль, особенно если учесть, что билеты ( как многие пишут) сдать нельзя, всё таки три топовых фигуриста снялись, причем практически одновременно.
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Товарищ Майор.
Коляда, Семененко ... следующая будет Туктамышева. Скриньте
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Храбрая виолончелистка
Ответ Адриана
А призовые на чемпионате Санкт-Петербурга будут?
Писали про 200 т.р. или чуть более того за первое место у одиночников.
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Anatiana
Ответ Zbra
Семененко заболел, с температурой сидит. Вряд ли он нарочно
Как-то всё очень подозрительно. За два дня до турнира все заявились, а за день (именно, когда остановился возврат билетов) - заболели и массово поснимались.
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Kareglazaya
Ответ Адриана
Да, Телеграм уже опубликовал новость. Ряды редеют.
Жалко. Хотя с Женей это логично - на Кубке Первого канала он явно был не в форме. По идее, ему стоило бы пока отдохнуть и восстановиться, чтобы хорошо выступить в финале гран-при.
+4
0
+4
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