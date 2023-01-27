Петрыкина об участии российских фигуристок в соревнованиях: «С точки зрения конкуренции это сложнее морально. Но если ее нет, то это еще хуже»

Эстонская фигуристка высказалась о конкуренции на чемпионате Европы, где в этом году не выступают россиянки.

– В прошлом году каждое соревнование имело для меня вау-эффект. Каждый раз я встречала каких-то своих кумиров, потом с ними разговаривала, знакомилась.

На чемпионате Европы я увидела девочек из России, и у меня просто был шок. Мне было очень приятно, что я нахожусь с ними на одном льду – катаюсь и соревнуюсь.

Сейчас я не могу сказать, что мало конкуренции – много девочек из других стран. Возможно, это даже шанс для кого-то другого проявить себя. Радует, что в других странах тоже очень сильная конкуренция.

– А не хотелось бы тогда все-таки посоревноваться снова с девушками из России?

– С точки зрения конкуренции это сложнее морально. Но если ее нет, то это еще хуже. Мне нравилось смотреть и изучать то, как они тренируются. Но все же это не влияет на то, как я катаюсь.

Это сказывается на дальнейшем результате – подиум, медали, попадание в десятку или шестерку. Но количество участников не влияет на мои программы и результат, – сказала Петрыкина.