Радионова о чемпионате Европы: «В мужском одиночном катании борьба будет поинтереснее, чем в женском»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду пары мужское катание женское катание Елена Радионова Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова высказалась об уровне конкуренции на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо.

«Конечно, на чемпионате Европы интересно смотреть виды одиночного катания, за танцами и парами следить не буду.

Посмотрю прокаты ребят, на которых интересно смотреть. Что касается интриги, то без россиян она не такая интересная, как могла быть с нашими ребятами.

В мужском одиночном катании борьба будет поинтереснее, чем в женском, поэтому буду даже больше следить за дисциплиной мужчин», – сказала Радионова.

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8 комментариев

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Буня Хох
Ответ Савосмна Лидия
Вчера два француза меня очень удивили, не прыжками а хореографией, скоростью, наши мальчики многие даже в КП умирают с первых минут, а они наоборот к концу программы все прибавляли и прибавляли, жаль что там нет Петра и жени, а самарину там делать нечего
А несколько лет назад Самарин зажигал на ЧЕ со своим "Величайшим шоуменом". И если бы не прощальный сезон Хавьера, как знать, может он был бы на первом месте...
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frog19
Мужской спорт в принципе везде более сильный и конкурентный. Феминистки, налетайте минусы ставить )))
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Оз
Ответ k4rmazin2007
опять вы чем то накурились) На ЧР именно мужики-одиночники показали крутые прокаты в КП и ПП, прыгнув огромное количество квадов и 3А. Семененко и Гуменник на двоих больше элементов ультра-си сделали чем все девушки
Ну а в ФГП Шома и Малинин в произвольной по 5 квадов прыгали, а Илья вообще делает прыжок, который никто кроме него в мире не делает!
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k4rmazin2007
Ответ Лека-Лека
Только по ЖО и парам.
опять вы чем то накурились) На ЧР именно мужики-одиночники показали крутые прокаты в КП и ПП, прыгнув огромное количество квадов и 3А. Семененко и Гуменник на двоих больше элементов ультра-си сделали чем все девушки
+4
-1
+3
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Лека-Лека
Ответ Darya-yeNoor
Тоска все это чемпионаты, и ГП тоже. Самый яркий турнир сезона- ЧР, по всем статьям.
Только по ЖО и парам.
+1
-4
-3
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Савосмна Лидия
Вчера два француза меня очень удивили, не прыжками а хореографией, скоростью, наши мальчики многие даже в КП умирают с первых минут, а они наоборот к концу программы все прибавляли и прибавляли, жаль что там нет Петра и жени, а самарину там делать нечего
+3
0
+3
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oleg
Еще бы. Наши непревзойденные фигуристки.
0
0
0
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Darya-yeNoor
Тоска все это чемпионаты, и ГП тоже. Самый яркий турнир сезона- ЧР, по всем статьям.
+4
-1
+3
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