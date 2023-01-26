Радионова о чемпионате Европы: «В мужском одиночном катании борьба будет поинтереснее, чем в женском»

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова высказалась об уровне конкуренции на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо.

«Конечно, на чемпионате Европы интересно смотреть виды одиночного катания, за танцами и парами следить не буду.

Посмотрю прокаты ребят, на которых интересно смотреть. Что касается интриги, то без россиян она не такая интересная, как могла быть с нашими ребятами.

В мужском одиночном катании борьба будет поинтереснее, чем в женском, поэтому буду даже больше следить за дисциплиной мужчин», – сказала Радионова.