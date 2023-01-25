Алексей Ягудин: «Не ждали извинений от отца Трусовой. Нам это не надо, мне вообще все равно»

Теги Алексей Ягудин сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Олимпийский чемпион, комментатор Алексей Ягудин заявил, что ему не нужны извинения от отца Александры Трусовой.

– Если верить СМИ, отец Трусовой пытался отстранить вас и Татьяну Тарасову от комментирования выступлений дочери на Первом канале. Получила ли развитие эта история? Может, он принес извинения вам и Татьяне Анатольевне?

– А мы и не ждали извинений. Нам это не надо. Мне вообще все равно. Это его видение того, как должно что-то происходить. Ну и пусть, – сказал Ягудин. 

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237 комментариев

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Бильм@н
Ответ Vladimir Arutin
О чем то ж надо говорить .О песнях Щербаковой ,вы как то неохотно ,говорите .Про фотографии и видео с дня рождения Медведевой и Уваровой тоже неохотно .
Действительно, ни одной темы про "подвиги" Щербаковой не было.
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Noname No
Ответ PerfectSvendsen
Они подписывали NDA? Ты видела?
Предполагаю. Тут других объяснений нет. На пустом месте человек не будет предъявлять что-то федеральному каналу, а Вячеслав Трусов не глупый человек: лично говорила с ним и не заметила ни намёка на глупость
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Noname No
Ответ Ostinato
Ну, вы же позволяете себе очередной нелицеприятный комментарий об Щербаковой хотя Вы явно не ее фанат, почему Ягудину нельзя? Плохого, кстати, в отличии от Вас он ничего и в этот раз не сказал.
Ну позволяю и что? Я признаю даже, что Щербакова мне не нравится своими выходками с папой в пару. Вопросы?
А Ягудин лицемерит
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Den3Lo
Ответ Vladimir Arutin
О чем то ж надо говорить .О песнях Щербаковой ,вы как то неохотно ,говорите .Про фотографии и видео с дня рождения Медведевой и Уваровой тоже неохотно .
Вы про фейки еродины ? так их уже давно разобрали по кадрам. Смотри закрепленный коммент. Там все таймкоды для любопытных. https://dzen.ru/media/nepredvzyatiysport/anna-scerbakova-voshla-v-v-shortlist-nominantov-na-premiiu-isu-skating-awards-63c981589bdb805056871900
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Noname No
Ответ Ольга Ольгина
Первый со спортсменами, действующими и членами сборной напрямую не имеют контрактов . У Первого контракт с ФФКР. Так что наезды папаши на Первый не прошли. Получил отворот поворот.
У состоявшихся звёзд могут быть личные контракты. Щербакова и Загитова явно не через ффкр работают, ибо у них индивидуальные активности. Обычно на такое заключается другой контракт, так что иди учи матчасть
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Vladimir Arutin
Ответ Сергей Южин
Да правильно сказал. Квады кончились, а популярность поддерживать хочется, нужны скандалы. И все возмущения по этому поводу лишь раззадоривают семейсто Трусовых. Мы слишком много о них говорим. Если игнорировать выходки этого семейства, все рассосется само собой.
О чем то ж надо говорить .О песнях Щербаковой ,вы как то неохотно ,говорите .Про фотографии и видео с дня рождения Медведевой и Уваровой тоже неохотно .
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IrinaPetrovna
Ответ Бильм@н
Каких это извинений всё ждёт Ягуда? Он серьезно думает, что за хейт Трусовой ему ещё и извинения должны? Вообще то это он как раз должен принести извинения как это сделал Железяка.
А где он ждет? Вроде он четко журналисту ответил:
– А мы и не ждали извинений. Нам это не надо. (с)
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Den3Lo
Ответ Беглый*
Пока Шурик судорожно пытается за счёт чужих мероприятий продать свой никому не нужный мерч, чтоб заплатить за автокредит, устраивая скандалы и провокации, Аня Щербакова в рамках благотворительной акции реализовала продукию на полмиллиона рублей и более ста приютских котиков наконец-то найдут свой дом. Ура! #всемпокотику
Трусишки вам фейки подсовывают . Тут уже один опровергли в закрепленном комменте https://dzen.ru/media/nepredvzyatiysport/anna-scerbakova-voshla-v-v-shortlist-nominantov-na-premiiu-isu-skating-awards-63c981589bdb805056871900
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Arina Gerasimova
Ответ Bernie
Если честно , то какой то дикий слив компромата на Щербакову идёт( достали из загашников старые видосы((( нехорошая ситуация.
Блин. Вообще не понимаю о чем говорите, ладно липсихе подпевала, но что она сделала на др Жени, что все это припоминают? Можно ссылки ?
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Lёna
Ответ Bernie
Если честно , то какой то дикий слив компромата на Щербакову идёт( достали из загашников старые видосы((( нехорошая ситуация.
что-то да, посыпалось
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Сергей Южин
Да правильно сказал.
Квады кончились, а популярность поддерживать хочется, нужны скандалы.
И все возмущения по этому поводу лишь раззадоривают семейсто Трусовых.
Мы слишком много о них говорим.
Если игнорировать выходки этого семейства, все рассосется само собой.
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Фёдор Молчанов
Ответ Анастасия Лукьянова
Ого, стереотипы и мизогиния в 2023 году 😍
Да, а еще в женском фк ангел на ангеле.
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Галина Александрова
Ответ azelana
ФК превращают в шоу. Скоро дождёмся Хрусталёва с ужимками, подпрыжками, тупыми гримасами и безудержной пустой болтовнёй. Джим Керри, понимаешь ли, местного разлива.
Вот и Хрусталёва задели. Но Дмитрий изначально шоумен, и он работает на 1 канале.
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Марина Синельникова
Ответ Marfa Posadskaya
Эти слова были сказаны им не к месту. Видать его очень сильно волнует личная жизнь Саши. Повернулся бы уже лицом к своей жене, а девочку оставил в покое.
У него журналисты спрашивают, но конечно Ягудин далеко не самый корректный человек, к тому же имеющий проблемы с алкоголем.
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Oleandra
Ответ As per
Скорее ниже!
кому как кажется)
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Дудабот Уно
Ответ Wiley Fox
То есть, ты уверен, что рязанский десант набирается сплошь из местной рязанской мордвы? И как тупой бывший десантник, будь даже им отец трусовой, может влиять на Первый канал, номинальным владельцем которого является Кабаева, а настоящим правая рука путина Ковальчук?
На первый вопрос: нет, меня в принципе коробит быдлячий снобизм, особенно по отношению к древним русским городам.
На второй: вкратце, это как раз канал заявил, что на него влияют, им и адресуйте. Я вижу в этой ситуации только непрофессионализм отдельных представителей канала.
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As per
Ответ Oleandra
Нюрик как-то выше всего этого оказался, всей этой суеты)
Скорее ниже!
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As per
Ответ Наталья Новикова
Я лично слышала истерику Саши на олимпийских играх. И выводы, которые я сделала о ее воспитании и личности в целом (и о воспитавших ее людях) полностью совпали с тем, что стало происходить потом и с тем, что пишут о требованиях ее отца. Да и Рудковские не зря появились в их жизни. Подобное к подобному притягивается. Да и этот случай на КПК тоже говорит сам за себя.
Посмотрел я как Анна удаляет флаг России из соцсетей, а потом поёт пошлые песни и сделал выводы о её воспитании и личности в целом (и воспитавших её людях).
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As per
Ответ Bernie
При чем здесь Щербакова? Ей мало пиара на своей ветке? Или там после караоке в машине неуютно стало? Откуда столько ненависти к Трусовой?(
Он на работе)
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natali5228
Надо же, Лекуся на ветках о вежливости запела))
На себя не пробовала посмотреть, приличная наша? В ветках той же Лизы, например? А то смотри-ка, все плохие, кроме любимки, горлопанящей похабные песни
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vylysypydystychky
Старый приём отвлечение внимания. Пока кто-то "лежит на дне", оскандалившись, информационный вакуум заполняют искусственно с помощью вот таких "новостей". Достали из пыльного шкафа историю про первый канал и Трусовых. Хотя эта новость изначально была не нова и высосана из пальца, но теперь, спустя, месяц, её обсуждение выглядит слишком глупо и явно нарочито.
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As per
Ответ Wiley Fox
То есть, ты уверен, что рязанский десант набирается сплошь из местной рязанской мордвы? И как тупой бывший десантник, будь даже им отец трусовой, может влиять на Первый канал, номинальным владельцем которого является Кабаева, а настоящим правая рука путина Ковальчук?
Похоже, этот коммент уже напоминает дискредитацию армии. Хотя чего ждать от болельщиков девочки, удалившей флаг России.
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Bernie
Ответ Lёna
у нее пока нет своих веток- залегла на дно
Если честно , то какой то дикий слив компромата на Щербакову идёт( достали из загашников старые видосы((( нехорошая ситуация.
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Vladimir Arutin
Верить вообще не кому нельзя .Почитаешь даже такую тему как болезнь Костомарова.Читаешь в одном издании подают, как уже все .Ты в шоке! Читаешьв другом .Уже разговаривает с женой ,пришел в себя ,все хорошо .Обрадовался !Читаешь в третьем .Без изменений .Только открыл глаза .По прежнему на ИВЛ.Кому можно верить?
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Анастасия Лукьянова
Ответ Фёдор Молчанов
Когда я начал смотреть женское ФК после Олимпиады 2018, я и представить не мог, насколько высок тут градус токсичности. С другой стороны, бабский коллектив по определению токсичен. Так что, видимо, мои ожидания - мои проблемы.
Ого, стереотипы и мизогиния в 2023 году 😍
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