Алексей Ягудин: «Не ждали извинений от отца Трусовой. Нам это не надо, мне вообще все равно»

Олимпийский чемпион, комментатор заявил, что ему не нужны извинения от отца .

– Если верить СМИ, отец Трусовой пытался отстранить вас и Татьяну Тарасову от комментирования выступлений дочери на Первом канале. Получила ли развитие эта история? Может, он принес извинения вам и Татьяне Анатольевне?

– А мы и не ждали извинений. Нам это не надо. Мне вообще все равно. Это его видение того, как должно что-то происходить. Ну и пусть, – сказал Ягудин.

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