Алексей Ягудин: «Не ждали извинений от отца Трусовой. Нам это не надо, мне вообще все равно»
Олимпийский чемпион, комментатор Алексей Ягудин заявил, что ему не нужны извинения от отца Александры Трусовой.
– Если верить СМИ, отец Трусовой пытался отстранить вас и Татьяну Тарасову от комментирования выступлений дочери на Первом канале. Получила ли развитие эта история? Может, он принес извинения вам и Татьяне Анатольевне?
– А мы и не ждали извинений. Нам это не надо. Мне вообще все равно. Это его видение того, как должно что-то происходить. Ну и пусть, – сказал Ягудин.
Почему Трусова повздорила с Первым каналом? Ее отец выдвинул ультиматум: Тарасову и Ягудина убрать из эфира
А Ягудин лицемерит
– А мы и не ждали извинений. Нам это не надо. (с)
Квады кончились, а популярность поддерживать хочется, нужны скандалы.
И все возмущения по этому поводу лишь раззадоривают семейсто Трусовых.
Мы слишком много о них говорим.
Если игнорировать выходки этого семейства, все рассосется само собой.
На второй: вкратце, это как раз канал заявил, что на него влияют, им и адресуйте. Я вижу в этой ситуации только непрофессионализм отдельных представителей канала.
На себя не пробовала посмотреть, приличная наша? В ветках той же Лизы, например? А то смотри-ка, все плохие, кроме любимки, горлопанящей похабные песни