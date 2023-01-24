Медведева и Кондратюк будут комментаторами в студии Окко во время чемпионата Европы по фигурному катанию

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Екатерина Боброва Александр Энберт Лина Федорова Евгения Медведева Анна Погорилая Андрей Журанков Бетина Попова Марк Кондратюк Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и чемпион Европы Марк Кондратюк будут комментаторами в студии Окко во время чемпионата Европы по фигурному катанию. 

Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. 

«Чемпионат Европы-2023 по фигурному катанию уже завтра!

К этому турниру мы готовились особенным образом — создали экспертную студию, в которой вместе с комментаторами Андреем Журанковым и Линой Федоровой будут работать и комментировать соревнования наши звездные гости.

Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Екатерина Боброва, Александр Энберт, Бетина Попова и Анна Погорилая обсудят не только международное, но и российское фигурное катание», – говорится в сообщении. 

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242 комментария

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severyanka
Ответ a_efimova10
Слушать их личные мнения невозможно.... Так и ваше личное мнение не каждому придётся по душе))) А я буду рада и Жене, и Марку)
А я буду смотреть без звука! И ваше личное мнение никому не интересно :)))))
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Надумочка
Ответ m-mezon
Тиккурила должна быть еще.
Простите, 3 пары из топ-15. Это все меняет)))
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vic)
Обожаю Лину Фёдорову, сморела все Гран- При с её комментаторством и была в восторге. Прекрасная дикция, всё по делу, без нытья про отсутствие наших, искренне болела, искренне переживала.
И вот сейчас смотрю/ слушаю ЧЕ с ней и прям радость. Насколько старше товарищ Журанков, но как он косноязычен, очень уж хочется сказать: "да ладно тебе, хватит уже, отдай слово девушке,")))
Касаемо Кондратюка и Медведевой...ой, это вообще боль ушам.
но, если ты не соревнуешься, то ты комментируешь. даже если картавый.

А Окко, Окко огромная благодарность за возможность лицезреть Европу в этом году! Спасибо!
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Alyona18
Ответ Tarolya
но не олимпионик, как его уже почти год называют
Ну так командное золото не из-за его вины под угрозой. Он наоборот сделал всё возможное, чтобы оно нам досталось
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Светлана Менова
Ответ Alyona18
Он уже объявил, что будет на ФГП, так что не переживайте так))
Ну мало ли чо он объявил.
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Грибной_король
Ответ AlexFed
Во время просмотра внизу, рядом с выбором качества видео есть настройка звуковой дорожки.
Спасибо
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Irina Kistler
Ответ floret
Начать с себя.
Покажите пример!
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floret
Ответ Irina Kistler
А как вас отключить?
Начать с себя.
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Tarolya
Ответ Alyona18
А золото ЧР и ЧЕ - это что по-вашему? Тоже очень достойные титулы
но не олимпионик, как его уже почти год называют
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Оле-Лукойе
Ответ Анн Санна
О, да вы такой же эрудит, как и ваша любимица! И не понимаете, что такое бархат, что он тоже может быть из синтетики. И глупости про тембр пишете.
Не знаю, про кого именно из моих любимиц вы говорите, но точно знаю, что натуральный бархат ценится высоко, и его носили аристократы, а синтетический бархат на вискозе с использованием Полиэстеровых нитей не в почёте, как, впрочем, и Женя в качестве комментатора.
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IrinaKin
Ответ Кудря
А уж как Медо ударится в воспоминания , а тем временем и прокат прошел , голос грубый ,слушать неприятно, лучше бы Юленьку Липницкую пригласили комментировать , она хорошо комментит , непредвзято и все по делу и голос приятный
еще и якает все время
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Anna Stefan
Ответ Возмущению нет предела
Подскажите, пожалуйста, где эта кнопка
Внизу значок микрофон Выбрать аудиодорожку.
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Gast
Ответ чацкий.
вау. это информация позволяет мне жить, особенно в условиях бана российских спортсменов. товарищи, подскажите эта сладкая парочка будет чем там заниматься?а?
Им будет чем заняться. В отличие от чацких, которые не молчалины.)))
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Gast
Похоже, ничто не остановит местные тёрки и оскорбления наших спортсменов от наших же болельщиков на нашем спортивном ресурсе.
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a_efimova10
Ответ severyanka
Гнусавый и картавый комментаторы.... Прямой путь к отсутствию аудитории. Это кто придумал их приглашать, слушать их личные мнения невозможно.
Слушать их личные мнения невозможно.... Так и ваше личное мнение не каждому придётся по душе))) А я буду рада и Жене, и Марку)
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Жанна Авдеева
Ответ Lёna
его тщательно пытались скрыть) здесь появлявшиеся ссылки уничтожали молниеносно)
Понятно
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severyanka
Гнусавый и картавый комментаторы.... Прямой путь к отсутствию аудитории. Это кто придумал их приглашать, слушать их личные мнения невозможно.
+4
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Tresk2
Хорошо что не Загитова. Этот противный голос невозможно слушать.
+7
-4
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russalka
Журанков хорошо, остальные домой!
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Competition Score
Кондратюка и СК облизали по полной за прошедший год. А Мишина Галлямов как золушки - ни преференций, ни медали ОИ, хотя вроде тоже пострадали от любительницы стаканов и капюшонов. Несправедливо.
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Возмущению нет предела
Ответ AlexFed
Хорошо, что в Окко можно комментаторов отключать.
Подскажите, пожалуйста, как?
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Возмущению нет предела
Ответ Anna Stefan
Очень полезная есть в Окко кнопка интершум. А то пришлось бы отказаться от просмотра, тем более что невелика потеря))
Подскажите, пожалуйста, где эта кнопка
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Lotte Fischbach
Ответ Тайга86
Страшно слово «ложь» без мягкого знака писать😁А так мы не на филологическом, а на спортивном сайте. И для спортсмена у неё он именно богатый. С юмором тоже все в порядке. Не цепляйтесь, комментируют многие, часто же комментируют те, кто замечен в этом умении.
А можно хоть 1н пример проявления медвежьего чувства юмора? Чтоп хоть знать в каком месте смеяться надо было.😉
Словарный запас у Медведевой крайне ограниченый для любого чей уровень чуть повыше табуретки. Кругозора 0ль. Эмпатии к теле зрителям чуть < чем 0ль. +с голос противный. Хуже комментатора сложно придумать разве что Чен которая Иоланта.
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Юри Юри
Ну и компания...
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Пользователь Гугла
Ответ Nasty
Мне кажется у Жени есть контракт с первым. Или она мне в ледниковом периоде и КПК померещилась?
В ледниковый ее авер позвал, первый только ведущих выбирает
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