Медведева и Кондратюк будут комментаторами в студии Окко во время чемпионата Европы по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира и чемпион Европы Марк Кондратюк будут комментаторами в студии Окко во время чемпионата Европы по фигурному катанию.

Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Чемпионат Европы-2023 по фигурному катанию уже завтра!

К этому турниру мы готовились особенным образом — создали экспертную студию, в которой вместе с комментаторами Андреем Журанковым и Линой Федоровой будут работать и комментировать соревнования наши звездные гости.

Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Екатерина Боброва, Александр Энберт, Бетина Попова и Анна Погорилая обсудят не только международное, но и российское фигурное катание», – говорится в сообщении.