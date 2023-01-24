Медведева и Кондратюк будут комментаторами в студии Окко во время чемпионата Европы по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и чемпион Европы Марк Кондратюк будут комментаторами в студии Окко во время чемпионата Европы по фигурному катанию.
Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«Чемпионат Европы-2023 по фигурному катанию уже завтра!
К этому турниру мы готовились особенным образом — создали экспертную студию, в которой вместе с комментаторами Андреем Журанковым и Линой Федоровой будут работать и комментировать соревнования наши звездные гости.
Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Екатерина Боброва, Александр Энберт, Бетина Попова и Анна Погорилая обсудят не только международное, но и российское фигурное катание», – говорится в сообщении.
И вот сейчас смотрю/ слушаю ЧЕ с ней и прям радость. Насколько старше товарищ Журанков, но как он косноязычен, очень уж хочется сказать: "да ладно тебе, хватит уже, отдай слово девушке,")))
Касаемо Кондратюка и Медведевой...ой, это вообще боль ушам.
но, если ты не соревнуешься, то ты комментируешь. даже если картавый.
А Окко, Окко огромная благодарность за возможность лицезреть Европу в этом году! Спасибо!
Словарный запас у Медведевой крайне ограниченый для любого чей уровень чуть повыше табуретки. Кругозора 0ль. Эмпатии к теле зрителям чуть < чем 0ль. +с голос противный. Хуже комментатора сложно придумать разве что Чен которая Иоланта.