Фигуристка Орлова рассказала о переезде во Францию, где тренируется у Массо: «Я поняла, что все надо брать в свои руки и искать варианты»

Теги Алена Савченко сборная России сборная Франции сборная Германии пары Дарья Попова Бруно Массо Алина Орлова Фигурное катание

Российская фигуристка Алина Орлова объяснила решение уехать во Францию, где она тренируется у олимпийского чемпиона в парном катании Бруно Массо.

«Я понимала, что смысла оставаться в России нет, найти подходящего партнера в 18 лет с моим ростом (1,67 м) будет очень сложно, к тому же в России другие стандарты. В Европе все по-другому, все спортсмены сначала получают хорошее базовое образование, а затем делают уклон на спорт, у нас же все иначе.

Я поняла, что все надо брать в свои руки и искать варианты, поэтому решила написать в одной из социальных сетей Бруно, ведь на тот момент я уже знала, что он начал тренировать пары и поинтересовалась, нет ли у него свободных мальчиков-партнеров, с кем бы я могла попробовать.

Он ответил, что есть, так и завязались наши переговоры, а спустя пять месяцев я смогла доехать до Франции и встретиться с этим тренером.

Первое, что сказал мне Бруно при встрече: «Привет, как дела?», и первые дни тренировок проходили при помощи переводчика и общения жестами, хотя постепенно со временем я стала понимать и общаться на английском.

Но Бруно немного понимает русскую речь, так как пару лет катался с Дарьей Поповой, а затем и с Аленой Савченко, поэтому он может поздороваться, пожелать доброго утра, спросить, как дела или сказать спасибо. Через две недели после моего приезда мы приняли решение, что я остаюсь тренироваться под его руководством», – рассказала фигуристка.

«Я сейчас катаюсь временно с мальчиком, пока Бруно ищет для меня постоянного партнера, который должен быть уже взрослым и достаточно крепким. И, конечно, я сама уже очень хочу выступать и готовиться к новому сезону», – добавила она.

Орлова родилась в 2003 году. До 17 лет она выступала в одиночном катании, а затем перешла в парное. Она тренировалась у Юрия Ларионова в Москве, пока специалист не переехал в другой город.

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36 комментариев

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Gau
Ответ andrej shabanov
Савченко 39 лет, алло...
Я в курсе, алло. И в 32 стала ОЧ. Алена может все.
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ЕА
Ответ просто болельщица
Во всей этой истории интересно только одно - в какой город из Москвы переехал Ларионов? И продолжает ли он тренировать там?
Да он переехал в Казань и тренирует в сш авиатор
+1
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andrej shabanov
Ответ Gau
Вообще-то надо найти партнера Алене Савченко. С ее пластикой, прокаченностью, работоспособностью еще могла бы медалей пособирать и порадовать любителей красивого спорта. В ее инстаграме шикарные съемки на ледяном озере. ТАТ сказала, как припечатала : "никто у нас не Алена". Только СХ можно в один ряд поставить.
Савченко 39 лет, алло...
+2
0
+2
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andrej shabanov
выступает за Францию, я так полагаю?
+1
0
+1
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Людмила Иконникова
Ответ Настя Розова
Молодец, что приняла решение и делает все, чтобы добиться своего.
Молодец, среди овец...
0
0
0
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Людмила Иконникова
Особенно улыбнуло, что на Западе всё по другому! Сначала получают базовое образование (???), а потом уже "делают уклон на спорт"!
Это как, в 17-18 лет уклон делают, или как???
+3
0
+3
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andrej shabanov
а она вообще ещё выступает????
что-то я не помню такую фигуристку на ЧМ или ГП...
ДА В ПРИНЦИПЕ!
+2
0
+2
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orlitza
Ответ Настя Розова
Молодец, что приняла решение и делает все, чтобы добиться своего.
Чего?
+3
-1
+2
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orlitza
Ответ sergey-ld
Местный "искусственный интеллект" упрямо продолжает гнуть свою линию, и рассказывать как хорошо за бугром (причём очень кучно: сразу и о Японии Загитовой, и Франции Орловой, предварительно проведя артподготовку в виде Израиля Девисов) при этом умалчивая, что, например, по официальной статистике в Париже ныне 60% – мужеложников (мягко сказать), а розовых и не подсчитать...Но там же демократия, свобода и счастье! Там есть даже великий тренер, который катался с жёвтоблокитной Савченко и по утрам говорит: "Как дела"...
Какое отношение этот комментарий имеет к ФК?
+7
-2
+5
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Denis Travin
... возраст 20 лет, рост 1.67, вес 60+, последний подтверждённый спортивный разряд 1сп.
+7
0
+7
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elmih
20 лет... Лол
0
0
0
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просто болельщица
Во всей этой истории интересно только одно - в какой город из Москвы переехал Ларионов? И продолжает ли он тренировать там?
+11
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+11
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TUGRI
Ответ Allbee
Вопрос только один, кто родители?
Ну те самые, который в 90 умудрились заводик наверное приват))))
+3
-1
+2
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rbb
Ответ sergey-ld
Местный "искусственный интеллект" упрямо продолжает гнуть свою линию, и рассказывать как хорошо за бугром (причём очень кучно: сразу и о Японии Загитовой, и Франции Орловой, предварительно проведя артподготовку в виде Израиля Девисов) при этом умалчивая, что, например, по официальной статистике в Париже ныне 60% – мужеложников (мягко сказать), а розовых и не подсчитать...Но там же демократия, свобода и счастье! Там есть даже великий тренер, который катался с жёвтоблокитной Савченко и по утрам говорит: "Как дела"...
Про Японию вообще очень много мифов и никогда Япония не будет "вторым домом" для иностранца, кроме того, чтобы жить в Японии как минтмум не хуже там надо вкалывать наравне с японцами, а работают и учатся они будь здоров целыми днями, кроме того все это возможно при условии хорошего знания японского языка.
+9
0
+9
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Gau
Вообще-то надо найти партнера Алене Савченко. С ее пластикой, прокаченностью, работоспособностью еще могла бы медалей пособирать и порадовать любителей красивого спорта. В ее инстаграме шикарные съемки на ледяном озере. ТАТ сказала, как припечатала : "никто у нас не Алена". Только СХ можно в один ряд поставить.
+4
-2
+2
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sergey-ld
Местный "искусственный интеллект" упрямо продолжает гнуть свою линию, и рассказывать как хорошо за бугром (причём очень кучно: сразу и о Японии Загитовой, и Франции Орловой, предварительно проведя артподготовку в виде Израиля Девисов) при этом умалчивая, что, например, по официальной статистике в Париже ныне 60% – мужеложников (мягко сказать), а розовых и не подсчитать...Но там же демократия, свобода и счастье! Там есть даже великий тренер, который катался с жёвтоблокитной Савченко и по утрам говорит: "Как дела"...
+14
-13
+1
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rbb
За рубежом немного не так. Зависит от страны. Школу пропускать из-за катка нельзя, но не потому что сильно надо учится, а потому что фигурное катание имеет статус развлечения, хобби в свободное время. Нет никаких спортивных школ. Родители, у кого дети хотят серьезно заниматься , так же как и у нас, изворачиваются со школой как могут - кто " болеет" на домашнем обучении, кто в 6 утра катается и после школы, по выходным. Если ребенок чего-то достиг, у него есть шанс учится бесплатно или со скидкой в колледже или универе, выступая в команде за свой ВУЗ. На самом деле, ситуация со школами там сложная, вопрос никак не решен.
+9
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Allbee
Вопрос только один, кто родители?
+2
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rbb
Если я не ошибаюсь, эта девочка начинала на Умке кататься у Черкасовой, а потом перешла в УОР 4 и долгие годы каталась там безо всякого результата, вообще безо всякого. Неизвестно защитила ли она хотя бы 1 разряд. Ну а потом видимо к Ларионову перешла. Ну а потом во Фрвнцию.
+1
0
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Black&White
В парах на международке и правда, кризис. Если хорошую пару создадут и скатают, то шансы есть.
+2
0
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private dancer
А это вообще кто ?
+11
-1
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margosha58
Так у нее был партнер? Или она и в России болталась в ожидании... Начинать парное в 20 лет с такими физическими данными - только на уровне взрослых любителей.
+5
0
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royer
Профнепригодная никому неизвестная девуля уехала во фра получать образование. Обычная история для отпрысков богатеев. но почему же спорц решил тиснУть о ней новость?

Видимо проЗападный спорц считает что это отличный пример и для настоящихз спортсменов, которые непременно обязаны свалить из Рашки.
+18
-8
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Настя Розова
Молодец, что приняла решение и делает все, чтобы добиться своего.
+11
-8
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Федя Букин
Пока одни ждут чтобы их накормили, другие берут всё в свои руки. Респект
+18
-9
+9
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