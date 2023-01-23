Фигуристка Орлова рассказала о переезде во Францию, где тренируется у Массо: «Я поняла, что все надо брать в свои руки и искать варианты»

Российская фигуристка Алина Орлова объяснила решение уехать во Францию, где она тренируется у олимпийского чемпиона в парном катании Бруно Массо.

«Я понимала, что смысла оставаться в России нет, найти подходящего партнера в 18 лет с моим ростом (1,67 м) будет очень сложно, к тому же в России другие стандарты. В Европе все по-другому, все спортсмены сначала получают хорошее базовое образование, а затем делают уклон на спорт, у нас же все иначе.

Я поняла, что все надо брать в свои руки и искать варианты, поэтому решила написать в одной из социальных сетей Бруно, ведь на тот момент я уже знала, что он начал тренировать пары и поинтересовалась, нет ли у него свободных мальчиков-партнеров, с кем бы я могла попробовать.

Он ответил, что есть, так и завязались наши переговоры, а спустя пять месяцев я смогла доехать до Франции и встретиться с этим тренером.

Первое, что сказал мне Бруно при встрече: «Привет, как дела?», и первые дни тренировок проходили при помощи переводчика и общения жестами, хотя постепенно со временем я стала понимать и общаться на английском.

Но Бруно немного понимает русскую речь, так как пару лет катался с Дарьей Поповой, а затем и с Аленой Савченко, поэтому он может поздороваться, пожелать доброго утра, спросить, как дела или сказать спасибо. Через две недели после моего приезда мы приняли решение, что я остаюсь тренироваться под его руководством», – рассказала фигуристка.

«Я сейчас катаюсь временно с мальчиком, пока Бруно ищет для меня постоянного партнера, который должен быть уже взрослым и достаточно крепким. И, конечно, я сама уже очень хочу выступать и готовиться к новому сезону», – добавила она.

Орлова родилась в 2003 году. До 17 лет она выступала в одиночном катании, а затем перешла в парное. Она тренировалась у Юрия Ларионова в Москве, пока специалист не переехал в другой город.