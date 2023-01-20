Распался танцевальный дуэт Екатерина Митрофанова – Владислав Касинский. Они выступали за Боснию и Герцеговину

Танцевальный дуэт – Владислав Касинский, выступавший за Боснию и Герцеговину, распался. Об этом сообщил вице-президент Федерации конькобежного спорта Боснии и Герцеговины Элвис Хуседзинович.

Митрофанова и Касинский выступали вместе с 2021 года. На чемпионате мира-2022 они заняли 27-е место.

Ранее Митрофанова выступала в одиночном катании. Она тренировалась у Этери Тутберидзе, затем – в «Самбо-70» на отделении «Конек Чайковской». На этапе юниорского Гран-при в сезоне-2015/16 фигуристка завоевала серебро.

«Эти спортсмены продолжают оставаться представителями Федерации конькобежного спорта Боснии и Герцеговины, однако с ноября прошлого года больше не являются парой в танцах на льду.

Точная причина расставания нам до конца неясна, хотя в прошлом сезоне у них было много проблем. Сначала с тренером и отсутствием возможностей для тренировок, а затем и с болезнью, которая помешала им принять участие в чемпионате Европы, хотя они уже приехали туда.

Екатерина и Владислав отправились на чемпионат мира без своего тренера, а после турнира они получили предложение тренироваться в Италии в академии Young Goose.

Поскольку Екатерина и Владислав являются гражданами Боснии и Герцеговины, не входящей в Европейский союз, они могли находиться в Италии только 90 дней. По нашей просьбе и при содействии Олимпийского комитета Боснии и Герцеговины Олимпийский комитет Италии разрешил им получить спортивную визу и отправил официальный документ в посольство Италии в Москве.

Однако посольство сначала отрицало, что получило такой документ, а позже отказало фигуристам в выдаче спортивной визы. Им посоветовали сделать перерыв на три месяца, затем снова поехать в Италию и пробыть там 90 дней, а после этого снова запросить спортивную визу, чтобы продолжить тренировки в академии.

Пара продолжала готовиться к сезону, хотя им было трудно найти возможность тренироваться в Москве. Однако затем мы получили информацию о том, что Владислав находится в Италии, а Екатерина – в Москве и что они больше не существуют как танцевальный дуэт.

Я очень часто общаюсь с Екатериной, и ей очень грустно от расставания. Она работает тренером в Москве, два дня назад я получил фотографию с ее первого соревнования в качестве тренера», – сказал Хуседзинович.

По словам Хуседзиновича, Касинский намерен продолжить выступления за сборную Боснии и Герцеговины с новой партнершей.