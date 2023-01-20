Виктория Буцаева: «Константинова принимает участие в сборах, мастер-классах, ставит хорошие программы. Думаю, она найдет себе применение»
Бывший тренер Станиславы Константиновой Виктория Буцаева прокомментировала решение фигуристки завершить спортивную карьеру.
«Она взрослая спортсменка, приняла такое решение. Оно изначально было совместное, когда я впервые в интервью сказала, что она закончила.
Любому спортсмену с большой карьерой, а она много где выступала, тяжело принимать такое решение. Решение о будущем – ее личное, здесь что-то советовать абсолютно неправильно, знаю, что она принимает участие в сборах, мастер-классах, ей нравится, программы ставит очень хорошие.
Думаю, она найдет себе применение, использовав весь тот опыт, что накопила за долгие годы в фигурном катании, работая с разными специалистами высокого уровня», – сказала Буцаева.
Успехов Стаси.