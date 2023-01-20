Виктория Буцаева: «Константинова принимает участие в сборах, мастер-классах, ставит хорошие программы. Думаю, она найдет себе применение»

Теги сборная России женское катание Виктория Буцаева (Волчкова) Станислава Константинова Фигурное катание

Бывший тренер Станиславы Константиновой Виктория Буцаева прокомментировала решение фигуристки завершить спортивную карьеру.

«Она взрослая спортсменка, приняла такое решение. Оно изначально было совместное, когда я впервые в интервью сказала, что она закончила.

Любому спортсмену с большой карьерой, а она много где выступала, тяжело принимать такое решение. Решение о будущем – ее личное, здесь что-то советовать абсолютно неправильно, знаю, что она принимает участие в сборах, мастер-классах, ей нравится, программы ставит очень хорошие.

Думаю, она найдет себе применение, использовав весь тот опыт, что накопила за долгие годы в фигурном катании, работая с разными специалистами высокого уровня», – сказала Буцаева.

Станислава Константинова завершила спортивную карьеру

6 комментариев

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Katt Lady
Удачи в новой жизни
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ k4rmazin2007
Мне интересно какого там маме Даши Сарымсаковой. Её дочь ни на одном турнире в этом сезоне не выступала, но деньги за тренировки в ТШТ платят явно не малые.
Жалуйтесь в спортлото.
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k4rmazin2007
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Стасе удачи, а Буцаеву-с избавлением от мамыКостылевой, которая уже успела на нее вылить ведро помоев на странице дочери.
Мне интересно какого там маме Даши Сарымсаковой. Её дочь ни на одном турнире в этом сезоне не выступала, но деньги за тренировки в ТШТ платят явно не малые.
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Самая цитируемая и вообще недура
Стасе удачи, а Буцаеву-с избавлением от мамыКостылевой, которая уже успела на нее вылить ведро помоев на странице дочери.
+4
-3
+1
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Инна Плотникова
Удаче Стасе. Очень эстетичная фигуристка. А ещё она красиво и складно излагает мысли. Пусть по содержанию я часто не согласна, но слушать её интересно
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AllaS
Станиславе найти себя в ФК. Думаю если она пойдет обучаться на хореографа, программы будут хорошие . Сама Стася умело передаёт образ, ее Каренина была прекрасна, особо когда она катала без ошибок. Вдохновляла зрителя.
Успехов Стаси.
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