Елена Радионова: «В этом году Кубок Первого канала будет не таким интересным, как в прошлом»

Теги сборная России Елена Радионова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию Елена Радионова считает, что Кубок Первого канала в этом году будет менее интересным, чем в прошлом.

«Конечно, в этом году Кубок Первого канала будет не таким интересным, как в прошлом, в прошлом состав был поинтереснее.

Но в любом случае хорошо, что эти соревнования проходят каждый год, любые соревнования – радость для зрителей. Все равно фигурное катание у нас на высоком уровне», – сказала Радионова.

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14 комментариев

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aleshon
Одна команда (Красная машина), фаворит ещё до старта, что убивает интригу и адекватное судейство.
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Lana-shu
Ответ alexnew
Выбор капитан не мотивирован. Жеребьевка более и менее нейтральная прошла только на 2 кубке, но никогда еще не было такой профанации как на этом кубке.
И кто же должен быть капитаном?
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Lana-shu
Ответ alexnew
Вот я хоть и не интересовался этой темой, но по тому, что вскользь тут вижу, тоже сложилось впечатление, что кубок понемногу вырождается...
В прошлом году были скучные капитаны, поэтому было хуже, чем первый раз. В этот раз первый долго мутил. Но вероятно, что это последний раз. Как и эксклюзив фк на первом могут забрать. Очень плохое качество показа и организации.
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Artemon1302
Я вообще не помню прошлогодний КПК🤷‍♀️
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И это все о нем
КПК ещё не состоялся ,но он уже хуже предыдущего ,ну вот зачем такое говорить ,неудобно за Лену ,лишь бы сказать.
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buturlinomo
Первый канал не может из заведомо хорошей идее сделать шоу.
Первый кубок во многом вытащили Алина и Женя
В прошлом году было очень уныло.
Но надо как то антураж навести. Работа канала очень отстает от уровня фигуристов
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Ирина Иванова
Раньше деревья были выше, трава зеленее, вода чище, лёд прозрачнее, санкции мягче, спортсмены моложе, КПК интереснее и только эксперты остаются неизменными.
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+9
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Ольга Ив
Может просто Лене сейчас вообще не интересна сама тема ФК и некогда следить. Вроде она же замуж выходит и интересы просто с двигаются в другую сторону: свадьба, семья и ТП.
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alexnew
Ответ Галина Александрова
отчего же?
Выбор капитан не мотивирован.
Жеребьевка более и менее нейтральная прошла только на 2 кубке, но никогда еще не было такой профанации как на этом кубке.
+5
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buturlinomo
а в прошлом году интересный что ли был?
+4
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alexnew
Вот я хоть и не интересовался этой темой, но по тому, что вскользь тут вижу, тоже сложилось впечатление, что кубок понемногу вырождается...
+5
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Sektor_5
Вай, мнение Радионовой очень важно для нас.
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Елена
Спасибо Лена, что правду сказала!
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Галина Александрова
отчего же?
+7
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