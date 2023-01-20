Елена Радионова: «В этом году Кубок Первого канала будет не таким интересным, как в прошлом»

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию Елена Радионова считает, что Кубок Первого канала в этом году будет менее интересным, чем в прошлом.

«Конечно, в этом году Кубок Первого канала будет не таким интересным, как в прошлом, в прошлом состав был поинтереснее.

Но в любом случае хорошо, что эти соревнования проходят каждый год, любые соревнования – радость для зрителей. Все равно фигурное катание у нас на высоком уровне», – сказала Радионова.

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