Елена Радионова: «В этом году Кубок Первого канала будет не таким интересным, как в прошлом»
Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию Елена Радионова считает, что Кубок Первого канала в этом году будет менее интересным, чем в прошлом.
«Конечно, в этом году Кубок Первого канала будет не таким интересным, как в прошлом, в прошлом состав был поинтереснее.
Но в любом случае хорошо, что эти соревнования проходят каждый год, любые соревнования – радость для зрителей. Все равно фигурное катание у нас на высоком уровне», – сказала Радионова.
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В прошлом году было очень уныло.
Но надо как то антураж навести. Работа канала очень отстает от уровня фигуристов
Жеребьевка более и менее нейтральная прошла только на 2 кубке, но никогда еще не было такой профанации как на этом кубке.