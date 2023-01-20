Елена Соколова: «Туктамышева – одна из немногих, кто у нас сейчас показывает истинно женское катание»

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию оценила катание .

— Что, на ваш взгляд, важнее — прыжки или катание?

— Всегда был важен баланс. Без хорошего катания не будет сложных многооборотных прыжков, без хорошего владения коньком, чувства конька ты не можешь выполнить многие элементы.

В силу того, что наш вид спорта помолодел, конкретно мне не хватает женственности, просто возраст спортсменок не соответствует непосредственно женскому катанию. Зато вид спорта стал более техничным, атлетичным, в какой-то мере более зрелищным. Наверное, фигурное катание придет к балансу.

Многие стали побаиваться наших юных дарований, которые в 15 лет уже с четверными прыжками, стали поднимать возраст. Думаю, к 16 женственность уже будет открываться.

— Вы катались долго. Как думаете, в чем феномен Елизаветы Туктамышевой? — Феномен прост — она любит то, чем занимается. Наверное, она не знает радости и счастья без этого вида спорта. Может, просто не накаталась и не достигла того, чего хотела бы.

— С чем, на ваш взгляд, связана причина сокращения карьеры в женском одиночном катании?

— Все изменяется в нашей жизни. Может быть, это и неплохо, большее количество спортсменов участвует в соревнованиях высокого уровня. Вполне возможно, это из-за того, что фигурное катание усложнилось.

Фигурное катание — не единственный вид спорта, где спортсмены быстро сменяют друг друга. В нашей жизни все так непредсказуемо, видите, Туктамышева сколько лет уже в строю и становится все более технична, женственна, зрелищна. Наверное, она одна из немногих, кто у нас сейчас показывает истинно женское катание, – рассказала Соколова.