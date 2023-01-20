Елена Соколова: «Туктамышева – одна из немногих, кто у нас сейчас показывает истинно женское катание»

Теги Елена Соколова сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Соколова оценила катание Елизаветы Туктамышевой.

— Что, на ваш взгляд, важнее — прыжки или катание?

— Всегда был важен баланс. Без хорошего катания не будет сложных многооборотных прыжков, без хорошего владения коньком, чувства конька ты не можешь выполнить многие элементы.

В силу того, что наш вид спорта помолодел, конкретно мне не хватает женственности, просто возраст спортсменок не соответствует непосредственно женскому катанию. Зато вид спорта стал более техничным, атлетичным, в какой-то мере более зрелищным. Наверное, фигурное катание придет к балансу.

Многие стали побаиваться наших юных дарований, которые в 15 лет уже с четверными прыжками, стали поднимать возраст. Думаю, к 16 женственность уже будет открываться.

— Вы катались долго. Как думаете, в чем феномен Елизаветы Туктамышевой? — Феномен прост — она любит то, чем занимается. Наверное, она не знает радости и счастья без этого вида спорта. Может, просто не накаталась и не достигла того, чего хотела бы.

— С чем, на ваш взгляд, связана причина сокращения карьеры в женском одиночном катании?

— Все изменяется в нашей жизни. Может быть, это и неплохо, большее количество спортсменов участвует в соревнованиях высокого уровня. Вполне возможно, это из-за того, что фигурное катание усложнилось.

Фигурное катание — не единственный вид спорта, где спортсмены быстро сменяют друг друга. В нашей жизни все так непредсказуемо, видите, Туктамышева сколько лет уже в строю и становится все более технична, женственна, зрелищна. Наверное, она одна из немногих, кто у нас сейчас показывает истинно женское катание, – рассказала Соколова.

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15 комментариев

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Экстремистка
Ответ HoratioH
Туктамышева — жаркая, знойная, чувственная женщина с соблазнительными формами, которая действительно может показать страсть и пылкость
А фигурное катание тут причём?
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Залина Малина
Да сколько можно!!! Какждый раз один и тот же бред! Катание не зависит от возраста! Косторная - вот катание! Женское, мужское, да какое угодно. И оно всегда у Алены было, и до Тутберидзе, и в юниорах, и во взрослых, и сейчас, и парном тоже. Это талант. У Туктамышевой катания нет и никогда не было. Просто переход от элемента к элементу и типа "хореография" руками. Корпуса нет вообще.
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Allbee
Разнузданное и вульгарное?
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Denkaaaa
у них что фетиш на Лизу или что?
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Додик Аксель
Верните всех на лёд закончивших недавно выступать наших фигуристок и проведите среди них чемпионат России по зреложенскому фигурному катанию. А мы с интересом посмотрим и поделимся своими впечатлениями.
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Ольга Ольгина
Вчера посмотрела соревнования наших маленьких ... некоторые катают лучше чем Туктамышева, и для их возраста очень даже женственно. Ну не знают как ещё возвеличить глазовскую императрицу.
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Светлана Менова
Хоть бы кто-то дал определение "истинной женственности" в фигурном катании.
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Darth_Pershman
Как надоел этот навязчивейший пиар Лизы из каждого угла! Ещё в прошлом сезоне все уши проездили.
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Oleandra
Ну как тут не кататься десятилетиями, когда каждый тебя облизывает и восхищается.. и ни одного слова здравой критики не звучит.. только облизывания.
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Большое Путешествие Рузика
У Лизы хоть программы в этом году нормальные, и на самом деле приятно и интересно смотреть. Волосы всегда хорошо убраны, костюмы хорошие. А прошлогодний треш и вспоминать не хочется. Никаким истинно женским её прошлогодняя произвольная не отличалась, там было нечто иное, для которого трудно подобрать описание.
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Maria L
Болелы хрусталя прибегут доказывать обратное через 3... 2... 1
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HoratioH
Туктамышева — жаркая, знойная, чувственная женщина с соблазнительными формами, которая действительно может показать страсть и пылкость
+6
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Aelinn
Елена, как вы оцениваете женственность в баллах? И в каком именно элементе или компоненте?
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ИннаВБ
Заело что ли всех
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Abdul Aziz
🤡
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