Хореограф Смекалов: «Туктамышева – любимица публики, даже если не войдет в тройку, все равно приз зрительских симпатий достанется ей»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Юрий Смекалов Спорт-Экспресс Фигурное катание

Хореограф Юрий Смекалов поделился мнением о карьере чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой. 

— В чем секрет долголетия Туктамышевой?

— Она любит дело, которым занимается. Фигурное катание беспощадно к возрасту, но Лиза очень танцевальная, очень обаятельная, она этим и подкупает.

Сейчас у нее появилась женственность, даже сексапильность. Плюс у нее есть интересные номера. Она любимица публики, даже если не войдет в тройку призеров, все равно приз зрительских симпатий достанется ей.

У меня есть интересное наблюдение. Если у фигуриста будет шикарная программа, но где-то в концовке будет допущена ошибка, то почти все скажут: «Эх, программа была не очень».

Если программа попроще, поунылее, но будет выполнена хорошо и без заметных ошибок, то все начнут говорить: «Ай молодцы! Какую программу поставили!» К сожалению, это специфика фигурного катания, за что этот вид спорта мне не всегда нравится.

У Лизы были года, когда у нее не все складывалось, но ее харизма и «танцевальность» всегда были на высоте, – сказал Смекалов. 

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8 комментариев

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Соль.
Всё правильно. Лиза очень красиво двигается, она излучает сексуальность.
А постоянная работа над собой и борьба в спорте привлекает всё больше и больше поклонников каждый год.
+1
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Леличек
Ответ Osik92
Секси это заги.. Тоже всегда притягательная была
Да. При этом без пошлости.
+1
-1
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Лека-Лека
Ответ ретроградный меркурий
"Сейчас у нее появилась женственность, даже сексапильность". При всем уважении к Лизе, но раздеваться на льду и вне его - не значит проявлять сексапильность, скорее наоборот. Как и движения 18+ под эротические придыхания, как это было в её турецкой аквадискотеке. Пошлятина и дурновкусие не равно сексапильность. А что касается женственности, то в фигурном катании это вещь, связанная не с возрастом, а с катанием. Пластика, красивые линии рук, скольжение, спирали, инабауэры и прочие вкусности женского фигурного катания вместе с постановкой создают ту самую женственность. Алёна Косторная в 14 лет в образе Джульетты или Даша Усачева в 15 в "Величайшем шоумене" демонстрировала куда больше женственности, чем Лиза в 26. Да что там - Лена Костылева в 11 катается так, что все мировое зреложенское хочется отправить на свалку или на стажировку к этому ребёнку, чтобы она их научила кататься и презентовать программу. Уважаю Лизу за спортивный характер и форму, в которой она себя держит, за стремление совершенствоваться в 26, но эстетическое содержание её программ и само катание оставляет желать лучшего.
+++
+1
-1
0
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Denkaaaa
да,потому что Лизка большая молодец!она трудяга!Лизка всегда была есть и будет одной из самых лучших фигуристов,т.к. ей уже 26 ,а она до сих пор соревнуются с бывшими юниорками и выигрывает их!
Лиза легенда!
+3
-2
+1
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Osik92
Ответ ретроградный меркурий
"Сейчас у нее появилась женственность, даже сексапильность". При всем уважении к Лизе, но раздеваться на льду и вне его - не значит проявлять сексапильность, скорее наоборот. Как и движения 18+ под эротические придыхания, как это было в её турецкой аквадискотеке. Пошлятина и дурновкусие не равно сексапильность. А что касается женственности, то в фигурном катании это вещь, связанная не с возрастом, а с катанием. Пластика, красивые линии рук, скольжение, спирали, инабауэры и прочие вкусности женского фигурного катания вместе с постановкой создают ту самую женственность. Алёна Косторная в 14 лет в образе Джульетты или Даша Усачева в 15 в "Величайшем шоумене" демонстрировала куда больше женственности, чем Лиза в 26. Да что там - Лена Костылева в 11 катается так, что все мировое зреложенское хочется отправить на свалку или на стажировку к этому ребёнку, чтобы она их научила кататься и презентовать программу. Уважаю Лизу за спортивный характер и форму, в которой она себя держит, за стремление совершенствоваться в 26, но эстетическое содержание её программ и само катание оставляет желать лучшего.
Секси это заги.. Тоже всегда притягательная была
+4
-2
+2
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ретроградный меркурий
"Сейчас у нее появилась женственность, даже сексапильность". При всем уважении к Лизе, но раздеваться на льду и вне его - не значит проявлять сексапильность, скорее наоборот. Как и движения 18+ под эротические придыхания, как это было в её турецкой аквадискотеке. Пошлятина и дурновкусие не равно сексапильность. А что касается женственности, то в фигурном катании это вещь, связанная не с возрастом, а с катанием. Пластика, красивые линии рук, скольжение, спирали, инабауэры и прочие вкусности женского фигурного катания вместе с постановкой создают ту самую женственность. Алёна Косторная в 14 лет в образе Джульетты или Даша Усачева в 15 в "Величайшем шоумене" демонстрировала куда больше женственности, чем Лиза в 26. Да что там - Лена Костылева в 11 катается так, что все мировое зреложенское хочется отправить на свалку или на стажировку к этому ребёнку, чтобы она их научила кататься и презентовать программу. Уважаю Лизу за спортивный характер и форму, в которой она себя держит, за стремление совершенствоваться в 26, но эстетическое содержание её программ и само катание оставляет желать лучшего.
+16
-7
+9
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Лека-Лека
Сам себя не похвалишь...
Подгорает у Мишинских.
+4
-6
-2
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ретроградный меркурий
Интересно будет почитать комментарии. Когда Татьяна Мишина фигуристкой года называет Щербакову - это у нас пиар, видите ли. А когда хореограф группы Мишина поёт дифирамбы Плющенко, Мишину и Туктамышевой - это что?
+8
-8
0
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