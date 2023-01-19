Хореограф Смекалов: «Туктамышева – любимица публики, даже если не войдет в тройку, все равно приз зрительских симпатий достанется ей»

Хореограф Юрий Смекалов поделился мнением о карьере чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.

— В чем секрет долголетия Туктамышевой?

— Она любит дело, которым занимается. Фигурное катание беспощадно к возрасту, но Лиза очень танцевальная, очень обаятельная, она этим и подкупает.

Сейчас у нее появилась женственность, даже сексапильность. Плюс у нее есть интересные номера. Она любимица публики, даже если не войдет в тройку призеров, все равно приз зрительских симпатий достанется ей.

У меня есть интересное наблюдение. Если у фигуриста будет шикарная программа, но где-то в концовке будет допущена ошибка, то почти все скажут: «Эх, программа была не очень».

Если программа попроще, поунылее, но будет выполнена хорошо и без заметных ошибок, то все начнут говорить: «Ай молодцы! Какую программу поставили!» К сожалению, это специфика фигурного катания, за что этот вид спорта мне не всегда нравится.

У Лизы были года, когда у нее не все складывалось, но ее харизма и «танцевальность» всегда были на высоте, – сказал Смекалов.