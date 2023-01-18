Марк Кондратюк выступил с номером под песню «Батальон» на концерте, посвященном 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Российский фигурист принял участие в концерте-спектакле, посвященном 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Кондратюк выступил под песню «Батальон» в исполнении певицы Зары.

«Мой новый показательный номер! Буду рад, если вы посмотрите! Он посвящен очень важному событию в истории нашей страны, которое нельзя забывать», – написал Кондратюк.