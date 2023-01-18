Марк Кондратюк выступил с номером под песню «Батальон» на концерте, посвященном 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Теги сборная России видео мужское катание Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Российский фигурист Марк Кондратюк принял участие в концерте-спектакле, посвященном 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Кондратюк выступил под песню «Батальон» в исполнении певицы Зары.

«Мой новый показательный номер! Буду рад, если вы посмотрите! Он посвящен очень важному событию в истории нашей страны, которое нельзя забывать», – написал Кондратюк.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бэлла Томаева
Любимая женщина механика Слуцкого, весь военный репертуар перелопатила. Ей скоро медали некуда будет ставить.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Волкова
Ответ HoratioH
Ну че, спортсмены вне политики?)
причем тут политика?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
miladiz
Спасибо Марк. Один из лучших номеров шоу. Очень проникновенно, очень музыкально, очень прочувствовано. Попал во все музыкальные акценты, нигде не сфальшивил.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tancha.20
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Елена
А про других участников концерта будут отдельные новости?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lol Ko
Ответ HoratioH
Ну че, спортсмены вне политики?)
Это политика? Это история и память. Хватит уже свои шаблоны пихать везде.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Елена
Песня сильная, номер слабый. Езда по кругу. Тоже мне новость...
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
Номер не впечатлил и вокал Зары тоже.
Эта песня требует катания проникновенного на разрыв аорты. Может нужен фигурист постарше и с опытом жизненным. И такие у нас найдутся.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь Гугла
А кондратюк то не влюбленный дурачок, о будущем думает
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самая цитируемая и вообще недура
А Соколовская своих от души прям тиснула в этот концерт-и Самарин там, и Колесников. Везде успевает не разу не блатной тренер))
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HoratioH
Ну че, спортсмены вне политики?)
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anneta28
В свете последних событий, эта песня, которая всегда пробирала до слез и мурашек, воспринимается совсем по другому. И за это я тоже ненавижу лысого карлика.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Irina29
Песня отличная, но не в этом исполнении, номер если честно ни о чём, пара прыжков и катание по кругу на двух ногах, ну и взмахи руками в стороны без конца вот и всё 🤷‍♀️
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JSV
Молодец Марк, очень артистичный спортсмен, все через себя пропускает.
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sergey-ld
Молодец, Кондратюк. Этот номер можно сделать с кордебалетом из всех мужиков первой десятки чемпионата.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Natalia Solomakha
Одна из любимых песен, до слёз пробивает, но, конечно, не в исполнении Зары...
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
Не переношу я зару
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий