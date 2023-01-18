Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер не выступят на чемпионате США

Теги травмы танцы на льду чемпионат США сборная США Кейтлин Гавайек Жан-Люк Бэйкер Фигурное катание

Танцевальный дуэт Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер снялся с чемпионата США по фигурному катанию.

Турнир пройдет с 23 по 29 января в Сан-Хосе.

«В последние 18 месяцев наша команда столкнулась с серьезными травмами, которые привели к проблемам с психическим здоровьем, и мы считаем, что в наших интересах уделять этому приоритетное внимание в настоящее время», – заявили фигуристы.

Гавайек и Бэйкер планируют принять участие в чемпионате мира, который состоится в японской Сайтаме с 20 по 26 марта.

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10 комментариев

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Девушка Безимени
Ответ Блинчик
Поседела бы)
Лишь бы схуднула
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Блинчик
Ответ Девушка Безимени
Похудела бы
Поседела бы)
+2
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+2
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Kareglazaya
Ответ Ёжик_в_тумане
И по традиции... ДС дорогу расчищают☝️☝️☝️
Ага, сейчас начнется: блат, пальто и далее по тексту, что там обычно упоминается)
0
0
0
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Kareglazaya
Психологические проблемы, я так понимаю, из-за того совета похудеть? Непонятно тогда, что такие ранимые делают в спорте...
+1
-1
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Девушка Безимени
Ответ Блинчик
Какой-то крендель сказал, что ей надо похудеть, и девушка впадает в депрессию, что аж не может выступать. А что случилось бы с Кейтлин, если бы она денёк посидела на спортсе?))
Похудела бы
+2
0
+2
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Дудабот Уно
Раз место на ЧМ им и так гарантировано, то нацчемп можно и пропустить, но формулировка туманная.
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Snowfan
Ой, как нехорошо все это. Надеюсь, к ЧМ будут готовы на все 100%
+1
-1
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Ёжик_в_тумане
И по традиции... ДС дорогу расчищают☝️☝️☝️
+4
0
+4
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Блинчик
Какой-то крендель сказал, что ей надо похудеть, и девушка впадает в депрессию, что аж не может выступать. А что случилось бы с Кейтлин, если бы она денёк посидела на спортсе?))
+13
-2
+11
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Любовь Потанина
Ну вот... (
0
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0
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