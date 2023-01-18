Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер не выступят на чемпионате США

Танцевальный дуэт и снялся с чемпионата США по фигурному катанию.

Турнир пройдет с 23 по 29 января в Сан-Хосе.

«В последние 18 месяцев наша команда столкнулась с серьезными травмами, которые привели к проблемам с психическим здоровьем, и мы считаем, что в наших интересах уделять этому приоритетное внимание в настоящее время», – заявили фигуристы.

Гавайек и Бэйкер планируют принять участие в чемпионате мира, который состоится в японской Сайтаме с 20 по 26 марта.

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