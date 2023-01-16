Рудковская о переходе Косторной в парное катание: «Такой талант не должен пропадать. Решение интересное и верное. Будем ей помогать и поддерживать ее»

Продюсер Яна Рудковская высказалась о переходе в парное катание.

Партнером Косторной станет .

«Я желаю Алене только успехов. Я с ней разговаривала буквально перед Новым годом, она показывала уже на наших шоу парные элементы. Очень жалко, что она не продолжит спортивный путь в одиночном разряде, потому что она очень талантливая фигуристка.

Но есть один момент. Видя, как развиваются наши юниоры, конкуренция на следующий сезон будет бешеная, и юниоров перевели во взрослое катание. Конкурировать и занимать пятые-седьмые места – это не в интересах чемпионки Европы.

Кейс уникален тем, что Алена добилась многого в фигурном катании, ее знают, ее любят, и она стала чемпионкой Европы и чемпионкой финала Гран-при. Мне кажется, что если у нее получится и в парном катании, то это будет интересно.

Когда люди после Олимпиады заканчивают и не катаются, то это очень грустно, а когда люди пробуют что-то новое, то это вызывает уважение. Поэтому хочется, чтобы у Алены все получилось, у нас тренируются три пары, которые тренируются с мая месяца. Они все показали за полгода хороший результат, стали призерами этапов Гран-при. Мы следим внимательно за парным катанием.

В случае с Аленой – надо очень много работать, одно дело – сказать, другое дело – сделать. Алена очень хорошая девочка, очень красиво катается, такой талант не должен пропадать. Решение интересное и верное. Будем ей помогать и поддерживать ее», – сказала Рудковская.