Рудковская о переходе Косторной в парное катание: «Такой талант не должен пропадать. Решение интересное и верное. Будем ей помогать и поддерживать ее»
Продюсер Яна Рудковская высказалась о переходе Алены Косторной в парное катание.
Партнером Косторной станет Георгий Куница.
«Я желаю Алене только успехов. Я с ней разговаривала буквально перед Новым годом, она показывала уже на наших шоу парные элементы. Очень жалко, что она не продолжит спортивный путь в одиночном разряде, потому что она очень талантливая фигуристка.
Но есть один момент. Видя, как развиваются наши юниоры, конкуренция на следующий сезон будет бешеная, и юниоров перевели во взрослое катание. Конкурировать и занимать пятые-седьмые места – это не в интересах чемпионки Европы.
Кейс уникален тем, что Алена добилась многого в фигурном катании, ее знают, ее любят, и она стала чемпионкой Европы и чемпионкой финала Гран-при. Мне кажется, что если у нее получится и в парном катании, то это будет интересно.
Когда люди после Олимпиады заканчивают и не катаются, то это очень грустно, а когда люди пробуют что-то новое, то это вызывает уважение. Поэтому хочется, чтобы у Алены все получилось, у нас тренируются три пары, которые тренируются с мая месяца. Они все показали за полгода хороший результат, стали призерами этапов Гран-при. Мы следим внимательно за парным катанием.
В случае с Аленой – надо очень много работать, одно дело – сказать, другое дело – сделать. Алена очень хорошая девочка, очень красиво катается, такой талант не должен пропадать. Решение интересное и верное. Будем ей помогать и поддерживать ее», – сказала Рудковская.
Скоро у нас женская одиночка развалится. Ну или во всяком случае значительно ослабнет.
А Алёнка предала свой путь и труд тех, кто вкладывал в неё себя, чтобы сделать её такой, какая она есть.
В парном катании ей очень трудно будет даже отобраться на ЧР.
Она больше не звезда, она ноунейм с другим ноунеймом. И даже 5 лет им не хватит, чтобы попасть в топ-3.
Никогда за всё время я так не разочаровывался в человеке, за которого болел.
Я думаю, что года не пройдёт - как дурочка вернётся обратно к Буяновой, а с со своим хахалем расстанется. Как только прошивается по дну таблицы. А может, она просто махнула рукой на всё и только шоу её и интересуют.
Смена спорт.гражданства - долгая песня, не знаю, сейчас осталось ли правило спорткарантина в пару лет.
Уж сколько неприятностей Косторная принесла Академии (говорят даже был конфликт с Трусовыми), а все равно она хорошо относится к Алене.
Поразительный контраст с другой персоной, известной своими набросами на всех кто от нее ушел.
Но, кстати, как от одиночницы от нее бы другие страны не отказались.
А какая у Алены олимпиада? По сути после перехода к Сереге и Викторовичу, карьера Алены покатилась вниз. Так что она не продолжает и ищет новое. Нечего там продолжать.