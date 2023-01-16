Рудковская о переходе Косторной в парное катание: «Такой талант не должен пропадать. Решение интересное и верное. Будем ей помогать и поддерживать ее»

Теги сборная России пары женское катание Яна Рудковская Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская высказалась о переходе Алены Косторной в парное катание.

Партнером Косторной станет Георгий Куница.

«Я желаю Алене только успехов. Я с ней разговаривала буквально перед Новым годом, она показывала уже на наших шоу парные элементы. Очень жалко, что она не продолжит спортивный путь в одиночном разряде, потому что она очень талантливая фигуристка.

Но есть один момент. Видя, как развиваются наши юниоры, конкуренция на следующий сезон будет бешеная, и юниоров перевели во взрослое катание. Конкурировать и занимать пятые-седьмые места – это не в интересах чемпионки Европы.

Кейс уникален тем, что Алена добилась многого в фигурном катании, ее знают, ее любят, и она стала чемпионкой Европы и чемпионкой финала Гран-при. Мне кажется, что если у нее получится и в парном катании, то это будет интересно.

Когда люди после Олимпиады заканчивают и не катаются, то это очень грустно, а когда люди пробуют что-то новое, то это вызывает уважение. Поэтому хочется, чтобы у Алены все получилось, у нас тренируются три пары, которые тренируются с мая месяца. Они все показали за полгода хороший результат, стали призерами этапов Гран-при. Мы следим внимательно за парным катанием.

В случае с Аленой – надо очень много работать, одно дело – сказать, другое дело – сделать. Алена очень хорошая девочка, очень красиво катается, такой талант не должен пропадать. Решение интересное и верное. Будем ей помогать и поддерживать ее», – сказала Рудковская.

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46 комментариев

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Defender64
Глупое решение глупой малолетки.
Скоро у нас женская одиночка развалится. Ну или во всяком случае значительно ослабнет.
А Алёнка предала свой путь и труд тех, кто вкладывал в неё себя, чтобы сделать её такой, какая она есть.
В парном катании ей очень трудно будет даже отобраться на ЧР.
Она больше не звезда, она ноунейм с другим ноунеймом. И даже 5 лет им не хватит, чтобы попасть в топ-3.
Никогда за всё время я так не разочаровывался в человеке, за которого болел.
Я думаю, что года не пройдёт - как дурочка вернётся обратно к Буяновой, а с со своим хахалем расстанется. Как только прошивается по дну таблицы. А может, она просто махнула рукой на всё и только шоу её и интересуют.
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Валерий Петров
Ответ fewral
Ну, у Алёны ещё много вариантов: танцы, смена спортивного гражданства, потом смена амплуа уже в другой федерации. Но, кстати, как от одиночницы от нее бы другие страны не отказались.
Танцы - рост не тот
Смена спорт.гражданства - долгая песня, не знаю, сейчас осталось ли правило спорткарантина в пару лет.
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Слепой1234
Ответ Лека-Лека
Всё в рамках контракта западного образца - отжать досуха и выкинуть за ненадобностью.
Рудковская хоть в шоу Алину приглашает, дает заработать . А вот Тутбиридзе действительно отжала досуха и выкинула Алену за ненадобностью.
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rbb
Такое впечатление, что они к себе зазывают. Аленочка! У нас три пары тренируются и много льда. Такое добро (талант) не должен пропадать
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royer
Рудковская все-таки очень добрая и порядочная женщина.
Уж сколько неприятностей Косторная принесла Академии (говорят даже был конфликт с Трусовыми), а все равно она хорошо относится к Алене.
Поразительный контраст с другой персоной, известной своими набросами на всех кто от нее ушел.
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fewral
Ну, у Алёны ещё много вариантов: танцы, смена спортивного гражданства, потом смена амплуа уже в другой федерации.
Но, кстати, как от одиночницы от нее бы другие страны не отказались.
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Лека-Лека
Ответ Утренняя Аврора
Яна говорит так, как будто Алена снова к ним переходит. Со своим бойфрендом. А если нет, как помогать и поддерживать? Вообще не понятно.
Звать в шоу и эксплуатировать на полную катушку.
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Лека-Лека
Ответ kate_ko
ээ) помогать? чем? а главное, зачем?) такие люди никогда и ничего не делают просто так.
Всё в рамках контракта западного образца - отжать досуха и выкинуть за ненадобностью.
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Лека-Лека
Янка ручки потные потирает - еще одна дойная корова.
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Orange carrot
Яна не Яна если не набросит🤪
А какая у Алены олимпиада? По сути после перехода к Сереге и Викторовичу, карьера Алены покатилась вниз. Так что она не продолжает и ищет новое. Нечего там продолжать.
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Леди Брэкнелл
Ответ AnnaZ
В смысле, он к кому-то конкретному из большой тройки шоуменов попросился, но ему отказали, потому что зрители его не знают?
Он сказал, что ждёт предложений, но никто не предложил. У него-то ещё всё впереди, он действующий молодой и красивый парень, его позовут обязательно. А Алену вряд ли кто-то из большой тройки пригласит, кроме Плющенко.
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Пользователь Гугла
Ответ flyhigh
Уже, что даже руку сломала
Эт вроде уже третий перелом рук, или пальцев, что за напасть
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Беглый*
Рудковские, помнится мне, уже как-то раз помогли Косторке, сначала развалив, а потом заставив отрабатывать в своих шоу. Хватит, не надо, уберите грабли и занимайтесь собственным материалом
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Пользователь Гугла
Если не я то кто же, кто же есди не я, пропела Яна и пошла заключать очередной контракт с Аленой, Саша плюс Алена, это второй кейс в шоу, после кейса Навки
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Anita Levchenko
Ответ Утренняя Аврора
Яна говорит так, как будто Алена снова к ним переходит. Со своим бойфрендом. А если нет, как помогать и поддерживать? Вообще не понятно.
В шоу звать, 💵 платить. Чего тут непонятного?
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Pema
Ответ Утренняя Аврора
Ни один день без мнения Янки не обходится. На спортсе она " авторитет".
Ну как же, на днях она оставила своё мнение при себе))
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AnnaZ
Ответ Леди Брэкнелл
Ну как сказать. Вон Гуменник просился в шоу, а никто не предложил взаимовыгодное сотрудничество.
В смысле, он к кому-то конкретному из большой тройки шоуменов попросился, но ему отказали, потому что зрители его не знают?
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Oleandra
Взяли и двух классных спортсменок сгубили своими переманиваниями..
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Евгения Гринева
Когда люди после Олимпиады заканчивают - это нормально, а не грустно, грустно вообще не попасть на Олимпиаду, так что наброс не засчитан
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Brokkoli
Долги-то по контракту западного образца отработала или еще нет?
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Е...С
Ответ Леди Брэкнелл
Не надо, в любом случае польётся хейт, зачем это надо? Не дай Бог сломает себе чего-нибудь ещё, скажут Евгений виноват. А у Рослякова всё спокойно будет.
Ваша правда.
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Утренняя Аврора
Косторная: " не учите меня жить, лучше помогите материально".
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Леди Брэкнелл
Ответ Наталья Грабовская
Но главные бенефициары её таланта, популярности и усилий будут всё-таки другие предприимчивые люди, держащие нос по ветру. Однако, отрицать, что и сами фигуристы получают выгоду, тоже нельзя. А как же спортивная карьера? Просто сегодня об этом уже столько постов было написано - целые "воздушные (ледяные) замки".
А вы как хотели? Чтобы с Аленой пополам делились? 😂 Так не бывает. Впрочем, она может запросить сумму, она уже как-то это делала, насколько я помню, тут обсуждали пару лет назад 😂 Она может вообще отказаться от шоу в пользу спорта.
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flyhigh
Ответ Н.Ф.
Поддерживать её будет Куница. И пусть только попробует уронить!
Уже, что даже руку сломала
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Н.Ф.
Поддерживать её будет Куница. И пусть только попробует уронить!
+4
-1
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