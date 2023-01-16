Жулин о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Я бы их не осуждал за такой шаг. Израиль – хорошая страна, там сильная федерация»

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о возможном переходе российского танцевального дуэта – в сборную Израиля.

«Если учесть, что у нас сейчас все очень сложно с мировыми соревнованиями, а пара однозначно хочет выступать на чемпионатах Европы и мира, я бы их не осуждал за такой шаг.

Там сильная федерация, Израиль – это хорошая страна. Надо будет смотреть, как они будут прибавлять», – сказал Жулин.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?