Жулин о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Я бы их не осуждал за такой шаг. Израиль – хорошая страна, там сильная федерация»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин сборная Израиля переходы Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о возможном переходе российского танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин в сборную Израиля.

«Если учесть, что у нас сейчас все очень сложно с мировыми соревнованиями, а пара однозначно хочет выступать на чемпионатах Европы и мира, я бы их не осуждал за такой шаг.

Там сильная федерация, Израиль – это хорошая страна. Надо будет смотреть, как они будут прибавлять», – сказал Жулин.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black&White
Ответ Michael1969
Вероятно, он бы очень осуждал перешедшую в Словакию биатлонистку Анастасию Кузьмину, там же слабенькая биатлонная федерация. Правда, она потом стала трехкратный олимпийской чемпионкой, но все равно зря перешла в слабую федерацию, так, ...ило на тренере?
Кузьмину по головам никто не тащил в ее дисциплине, насколько я помню. В этом вся и разница.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екатерина Прекрасная
Господин Жулин, как же так?!? От вас и такие кромольныевещи в одно слово. Ладно, если б это Галкин сказал или Пугачева, но вы- то?!? Скоро дойдем до того,что газманыч с басковым верхом на горбе шамана в Америку попроситься, т к здесь - то запрет пропаганды в 4 буквы, а " душа просит...".
Нет, уж, дудки, Жулин. От вас ждём публичного порицания Дианочки со Смолкиным, грозения пальчиком и стучания тапком по столу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael1969
Вероятно, он бы очень осуждал перешедшую в Словакию биатлонистку Анастасию Кузьмину, там же слабенькая биатлонная федерация. Правда, она потом стала трехкратный олимпийской чемпионкой, но все равно зря перешла в слабую федерацию, так, ...ило на тренере?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orange carrot
Ответ принцесса Севера
Удачи ребятам в любом случае🙌. Если перейдут, то увидим на ЧЕ и ЧМ🙌будет за кого поболеть. Наши танцы не много потеряли с их уходом. Открыли дорогу кривыми и косолапым Худайбердиевым🥴, которые валяются на льду, как на кровати
Можно подумать Диша не косолапая😀просто Глеб оказался надежнее, на нем можно ездить и не париться.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е...С
Ответ JL JL
Поступит распоряжение - гнобить, первый же и прибежишь
От кого поступят, ему указания только Тутберидзе дает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orange carrot
Конечно не осуждал бы, это ж Диша🤪попробуй другой кто перейти, уж у Жулина нашлось бы пару ласковых слов
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gift...!
это все очевидно.
Вот когда Чиризано тянет Хавронину в Италию, то пара мгновенно распадается.
Когда Анабель тянет Игоря за Францию, то пара распадается тоже мгновенно.
А ДС могут что угодно себе позволить.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
Поступит распоряжение - гнобить, первый же и прибежишь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lotte Fischbach
Ответ Е...С
Жулин только осуждает когда в своей же стране переходят в другой ТШ, когда от подружки Тутберидзе уходят.
Израиль хорошая страна? Жулин типо забыл что тут он вещает как гражданин России или он на столько в танке?🤦‍♂️
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блинчик
А если бы перейти пожелала Александра Вячеславовна, тоже не осудил бы?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
принцесса Севера
Удачи ребятам в любом случае🙌. Если перейдут, то увидим на ЧЕ и ЧМ🙌будет за кого поболеть. Наши танцы не много потеряли с их уходом. Открыли дорогу кривыми и косолапым Худайбердиевым🥴, которые валяются на льду, как на кровати
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
РодионРа
Диану с Девисом осуждать нельзя. Это ж не Косторка, сбежавшая от великого тренера.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е...С
Жулин только осуждает когда в своей же стране переходят в другой ТШ, когда от подружки Тутберидзе уходят.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brokkoli
Ребят можно понять, ищут где выгоднее. И любителей фк можно понять, болеть не будем
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий