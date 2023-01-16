Жулин о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Я бы их не осуждал за такой шаг. Израиль – хорошая страна, там сильная федерация»
Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о возможном переходе российского танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин в сборную Израиля.
«Если учесть, что у нас сейчас все очень сложно с мировыми соревнованиями, а пара однозначно хочет выступать на чемпионатах Европы и мира, я бы их не осуждал за такой шаг.
Там сильная федерация, Израиль – это хорошая страна. Надо будет смотреть, как они будут прибавлять», – сказал Жулин.
У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?
Нет, уж, дудки, Жулин. От вас ждём публичного порицания Дианочки со Смолкиным, грозения пальчиком и стучания тапком по столу.
Вот когда Чиризано тянет Хавронину в Италию, то пара мгновенно распадается.
Когда Анабель тянет Игоря за Францию, то пара распадается тоже мгновенно.
А ДС могут что угодно себе позволить.