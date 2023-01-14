Тарасова о распаде дуэта Хавронина – Чиризано: «Они еще молодые. С другими будут кататься»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о распаде танцевального дуэта Ирина Хавронина – Дарио Чиризано.
«Вы знаете, они же еще молодые, с другими будут кататься», – сказала Тарасова.
Хавронина и Чиризано выступали вместе с 2018 года. Они выиграли юношеские Олимпийские игры-2020, а также побеждали на юниорских этапах Гран‑при и первенстве России среди юниоров.
Эпидемия распадов в танцах на льду: пострадали 5 наших дуэтов, а один вообще закончил, обвинив тренеров и судей в сговоре. Что происходит?
А вот такого танцора как Чиризано очень страшно потерять. Красивых девочек много, а катучих мальчиков - по пальцам пересчитать.
Перекрёстное опыление в танцах :)