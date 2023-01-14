Тарасова о распаде дуэта Хавронина – Чиризано: «Они еще молодые. С другими будут кататься»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Ирина Хавронина Дарио Чиризано Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о распаде танцевального дуэта Ирина ХавронинаДарио Чиризано.

«Вы знаете, они же еще молодые, с другими будут кататься», – сказала Тарасова. 

Хавронина и Чиризано выступали вместе с 2018 года. Они выиграли юношеские Олимпийские игры-2020, а также побеждали на юниорских этапах Гран‑при и первенстве России среди юниоров. 

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15 комментариев

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Додик Аксель
Этот сезон год сюрпризов в фигурном катании. Одни пары решили прекратить спортивную карьеру, другие распадаются.
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Revery
Ответ andrej shabanov
ну да, а такая красавица как Хавронина, хрен с ней, да?
Мы в России, у нас каждая вторая красавица. А танцующий, харизматичный Чиризано с шикарным скольжением и фантастической рёберностью конька - в единственном экземпляре.
+8
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Оз
ТАТ похоже своих любимых Жук Свиньин прикрыть решила, которые в этом сезоне между прочим устроили конструктор и развалили танцы! Вообще странная у них группа: после СБ никого не смогли вывести во взрослые из юниоров, ни одной успешной пары, теперь ещё и в других группах решили пары развалить!
+4
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Shveddka
Даже по такому вопросу надо ей звонить?!🤡
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andrej shabanov
Ответ Revery
Если честно, то что касается потенциального дуэта Хавронина-Нарижный, то их судьба волнует мало. "Помер Максим, да и ... с ним ". А вот такого танцора как Чиризано очень страшно потерять. Красивых девочек много, а катучих мальчиков - по пальцам пересчитать.
ну да, а такая красавица как Хавронина, хрен с ней, да?
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-4
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sergey-ld
Не интересно это ей...
+3
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Emma Nevskaia
очень много распадаются пары
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Маргарита Романовская
Ответ lenbor3
Она что ли руку приложила?
Её любимая тренерская группа
+3
-1
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lenbor3
Ответ fewral
Вот и ответ на все вопросы.)
Она что ли руку приложила?
+2
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Аксель Миши Коляды
Другой вопрос: как они будут кататься? Такая шикарный дуэт был… до сих пор в шоке нахожусь
+4
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Revery
Если честно, то что касается потенциального дуэта Хавронина-Нарижный, то их судьба волнует мало. "Помер Максим, да и ... с ним ".
А вот такого танцора как Чиризано очень страшно потерять. Красивых девочек много, а катучих мальчиков - по пальцам пересчитать.
+21
-1
+20
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Natalia Solomakha
Ну, Хавронина, вроде, понятно, с кем...
Перекрёстное опыление в танцах :)
+7
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Tatikolobok
Я почему-то с Дарио вижу Ксюшу Синицину. В одиночном она вряд-ли на вершину пробьётся, а в танцах долго можно кататься.
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Princess23
Гийом в возрасте Дарио был 2 кратным ЧМ.... а так то детки блин
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fewral
Вот и ответ на все вопросы.)
+7
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