Тарасова о распаде дуэта Хавронина – Чиризано: «Они еще молодые. С другими будут кататься»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о распаде танцевального дуэта – .

«Вы знаете, они же еще молодые, с другими будут кататься», – сказала Тарасова.

Хавронина и Чиризано выступали вместе с 2018 года. Они выиграли юношеские Олимпийские игры-2020, а также побеждали на юниорских этапах Гран‑при и первенстве России среди юниоров.

Эпидемия распадов в танцах на льду: пострадали 5 наших дуэтов, а один вообще закончил, обвинив тренеров и судей в сговоре. Что происходит?