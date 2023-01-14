Распался танцевальный дуэт Ирина Хавронина – Дарио Чиризано. Они – чемпионы юношеских Олимпийских игр-2020

Теги сборная России танцы на льду ТАСС Ирина Хавронина Дарио Чиризано Фигурное катание

Танцевальный дуэт Ирина ХавронинаДарио Чиризано распался.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ира и Дарио больше не катаются. Дарио был намерен продолжать сотрудничество, Ирина – нет», – заявил источник агентства. 

Фигуристы выступали в дуэте с 2018 года. Они тренировались под руководством Алексея Горшкова.

Хавронина и Чиризано – победители юношеских Олимпийских игр 2020 года, этапов юниорского Гран-при, юниорского первенства России. 

На чемпионате России-2023 дуэт снялся с соревнований после ритм-танца. 

Материалы по теме

102 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toplady
Ответ Фарход Якубов
Говорят, что Дарио гей пассивный
Пападакисам это не помешало
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Владимировна
Ответ Anita Levchenko
Ему надо маленькую партнёршу, а у нас таких почти нет, в танцы высокие девочки, в основном, уходят, а раньше вообще только им и был приоритет.
где там Косторная.. посвистите ей)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарход Якубов
Ответ Defender64
Вот это (матерное слово)!!!! Да... Приехали! Я, конечно, понимаю, что кто-то там с кем-то там теперь встанет, но... Коллапс российских танцев продолжается. Больше десятка (!) пар за какой-то год-два перестали существовать. А теперь распались одни из тех считанных пар, на которые ещё можно было рассчитывать. Федре надо Кагановскую-Ангелопола беречь как зеницу ока! А не ноунеймов-новоделов грибовать. Потому что КА - едва ли не единственные, которые смогут танцевать на уровне ЧГГ в будущем и быть в числе лидеров на мировом уровне. Конкуренты все в России рассыпались. Всё в их руках. Но больше у нас почти никого нет.
Дарио гей
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарход Якубов
Говорят, что Дарио гей пассивный
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Утренняя Аврора
Дарио схватит Николя. Но Анабель рядом с ним будет как Буратино.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Речапов
Ответ Наталья Кононенко
Ну да, у нас только Худа перспективна ))))
Причём тут вообще Худайбердиева, очевидно Хаврониной нужен более атлетичный и высокий партнёр, а Дарио безусловно талантливый танцор, но гены подвели, они и так бы распались, не сейчас, так в следующем сезоне, когда Ирина уже очень станет большой для Чиризано.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anita Levchenko
Ответ Дудабот Уно
Вспомним комментарий ТАТ, что всем миром найдут Нарижному партнёршу, значит федерация тут тоже не мимо проходила. Если Букины завершили, то Свинины остались без топ-пары, а им же надо)) Жаль, если Дарио уготована судьба вечного Жан-Люка - невероятно талантливого, безумно харизматичного, но неформатного по меркам масс-маркета.
Ему надо маленькую партнёршу, а у нас таких почти нет, в танцы высокие девочки, в основном, уходят, а раньше вообще только им и был приоритет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ксения Маркова
Не играй мой гормон! (c)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Утренняя Аврора
Да что это такое твориться? Не успели на них нарадоваться, и вот на тебе! Если Нарижный и Ира пара в жизни, то и жди ее на льду. Как жаль, Дарио. Он музыкальный, пластичный, техничный. Харизматичный. Слов нет.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toplady
Желаю Дарио найти талантливую партнершу, желательно в другой федерации и утереть хаврониной нос, как это сделала в своё время Анисина, оставив бросившего её авербуха на 2 месте ОИ
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Defender64
Вот это (матерное слово)!!!!
Да... Приехали!
Я, конечно, понимаю, что кто-то там с кем-то там теперь встанет, но...
Коллапс российских танцев продолжается. Больше десятка (!) пар за какой-то год-два перестали существовать.
А теперь распались одни из тех считанных пар, на которые ещё можно было рассчитывать.
Федре надо Кагановскую-Ангелопола беречь как зеницу ока! А не ноунеймов-новоделов грибовать. Потому что КА - едва ли не единственные, которые смогут танцевать на уровне ЧГГ в будущем и быть в числе лидеров на мировом уровне. Конкуренты все в России рассыпались. Всё в их руках. Но больше у нас почти никого нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дудабот Уно
Вспомним комментарий ТАТ, что всем миром найдут Нарижному партнёршу, значит федерация тут тоже не мимо проходила. Если Букины завершили, то Свинины остались без топ-пары, а им же надо)) Жаль, если Дарио уготована судьба вечного Жан-Люка - невероятно талантливого, безумно харизматичного, но неформатного по меркам масс-маркета.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наталья Кононенко
Ответ Вячеслав Речапов
И в чём там перспективность? Дарио больше не будет расти, а Ирина ещё как, он маленький для неё уже сейчас.
Ну да, у нас только Худа перспективна ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Речапов
Ответ Наталья Кононенко
Как можно так дурить? Такая перспективная пара была 😭
И в чём там перспективность?
Дарио больше не будет расти, а Ирина ещё как, он маленький для неё уже сейчас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Ольгина
Шо опять? Что за зараза такая к танцорам привязалась. Все пары распадаются. Жаль. Интересная пара была.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Речапов
Ответ Храбрая виолончелистка
Охохонюшки, молодежь, чтож вы творите...
А какой смысл оставить, видно же что Дарио маленький для Ирины.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адриана
Ответ Анна Беляева
Вот вы смеётесь, а ведь они реально в следующий сезон войдут первой парой и уже без всяких оговорок и киваний. Ангелополы ещё маленькие. А Смолкины как раз входят в пору расцвета. А вокруг - пустота 🤦
Как пустота, а Лиза с Егором? Их же уже объявили парой номер 1.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Речапов
Ответ Соль.
Ирочка к мужику сбежала? Зря. Дарио очень одарённый.
Нарижный тоже одарённый и главное он явно выше Дарио, который откровенно маленький для Ирины
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
akschweyan
И что, столько комментариев и ни одного про след коварной семьи Тутберидзе-Дэвис втой истории? Даже разочарована как-то(
Грустная шутка, если что.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orange carrot
Ответ Тесса Каплан
Вот так новость - писец. Чего не ждали.
Увы, ждали. Ира с Дарио дружит, так сказать. Было понятно что после конфликта с дочкой Николя Нарижный попытается со своей девушкой встать в пару.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N-fox
Да что ж такое!!!! Надеюсь, Дарио найдут хорошую партнершу, достойную его таланта!!! Успехов ему!!!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
Ответ Анастасия Лукьянова
Дэвид запустил домино, которое невозможно остановить
Скорее папа Коля в поисках идеального партнера своей дочурке
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kate_ko
Ответ Любитель_ФК
Никите с Викой потребовалось два года, чтобы скататься и выйти на топовый уровень, и вообще все висело на волоске. А они были сами по себе каждый уже топовыми фигуристами. Так что все очень не просто будет в наших танцах ближайшие годы.
таки да, я об этом же, что скатывание это колоссальный труд. вот что угодно можно говорить про Пападакисов, но они же катались как один человек, на мой взгляд, в первую очередь, потому что не тратили время на поиски партнеров, а методично тренировались вместе с детства, хотя поначалу звезд с неба не хватали, даже Синицины/Жиганшин их обходили. а потом случился логичный прорыв, количество перешло в качество и пара не то чтобы из супер сильной федерации стала громить всех
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
Ответ Анна Беляева
Папа Коля - не теряйся! Такой партнёр твоей Анютке остался!
Не будут они смотреться вместе
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marina Syrovova
Дарио мало того, что танцор отличный, так еще очень харизматичный, болела за эту пару только из за Дарио, за хавронину с нарижным не буду.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий