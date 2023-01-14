Распался танцевальный дуэт Ирина Хавронина – Дарио Чиризано. Они – чемпионы юношеских Олимпийских игр-2020

Танцевальный дуэт – распался.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ира и Дарио больше не катаются. Дарио был намерен продолжать сотрудничество, Ирина – нет», – заявил источник агентства.

Фигуристы выступали в дуэте с 2018 года. Они тренировались под руководством Алексея Горшкова.

Хавронина и Чиризано – победители юношеских Олимпийских игр 2020 года, этапов юниорского Гран-при, юниорского первенства России.

На чемпионате России-2023 дуэт снялся с соревнований после ритм-танца.