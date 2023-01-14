Распался танцевальный дуэт Ирина Хавронина – Дарио Чиризано. Они – чемпионы юношеских Олимпийских игр-2020
Танцевальный дуэт Ирина Хавронина – Дарио Чиризано распался.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Ира и Дарио больше не катаются. Дарио был намерен продолжать сотрудничество, Ирина – нет», – заявил источник агентства.
Фигуристы выступали в дуэте с 2018 года. Они тренировались под руководством Алексея Горшкова.
Хавронина и Чиризано – победители юношеских Олимпийских игр 2020 года, этапов юниорского Гран-при, юниорского первенства России.
На чемпионате России-2023 дуэт снялся с соревнований после ритм-танца.
Да... Приехали!
Я, конечно, понимаю, что кто-то там с кем-то там теперь встанет, но...
Коллапс российских танцев продолжается. Больше десятка (!) пар за какой-то год-два перестали существовать.
А теперь распались одни из тех считанных пар, на которые ещё можно было рассчитывать.
Федре надо Кагановскую-Ангелопола беречь как зеницу ока! А не ноунеймов-новоделов грибовать. Потому что КА - едва ли не единственные, которые смогут танцевать на уровне ЧГГ в будущем и быть в числе лидеров на мировом уровне. Конкуренты все в России рассыпались. Всё в их руках. Но больше у нас почти никого нет.
Дарио больше не будет расти, а Ирина ещё как, он маленький для неё уже сейчас.
Грустная шутка, если что.