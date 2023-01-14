Бестемьянова о распаде дуэта Хавронина – Чиризано: «Возможно, в судействе что-то не так, люди не верят в свои силы. Мы видели, как странно порой оцениваются соревнования»

Теги сборная России танцы на льду Наталья Бестемьянова ТАСС Ирина Хавронина Дарио Чиризано Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о распаде дуэта Ирина ХавронинаДарио Чиризано.

«Очень жалко, что так произошло. Это говорит только о том, что в системе что-то не так.

Возможно, в судействе что-то не так. Люди не верят в свои силы и не понимают, что им делать.

Мы же все видели, как странно порой оцениваются соревнования, отсюда все и идет», – сказала Бестемьянова.

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21 комментарий

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Спортивный лис
Судейство в этом случае вряд ли задействовано.
Нарижный сначала свою пару разрушил, теперь Ирину потащил за собой.
В голову приходит нетленное "Ну и, дура".
В 18 лет многие от любви глупые поступки делают, но тут картера под вопросом.
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Лилибет
Ответ Juliajulia
Любимой?? 🤔 надеюсь, что так, но если Нарижный именно уговаривал Ирину уйти от Дарио к нему, то я тут не проявление неземной любви вижу, а махровый такой эгоизм в интересах себя любимого...
Ну, всё-таки,хочется верить,что чувства у него к ней искренние😔 В случае,если Дэвид приложил руку к их распаду,то поступок действительно не мужской даже
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Orange carrot
Филимоновна бы спросила у любимых Жук/Свинина, почему они не поддерживали свою талантливую пару, не подавали протестов, когда у них целые элементы из протокола исчезали.
Предпочитали в это время обниматься с Жулиным, да смотрели в рот дочке Николя. А дочка хвостиком махнула и корзина с грибами исчезла.
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Revery
Ответ Валерия Иванова
Можно предположить, что сейчас Аннабель встанет Дэвидом?
Аннабель с Дэвидом только перед ЧР разбежались, так что не встанут))
А если вы про Аннабельку с Дарио... не знаю, мне кажется Дарио нужна партнерша поменьше ростом. Но Николя Морозов, безусловно, такой вариант рассмотрит, Чиризано крайне перспективный юноша, причем перспективный не просто как партнёр, но и как партнёр, который может выступать за иностранную федерацию.
Нашу Федру надо будет поганой метлой разогнать, если они Чиризано прощёлкают.
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Евгения Гринева
Ответ Juliajulia
Если Хавронину-Нарижного будут тренировать ТШ Жук-Свинин, оценки могут стать выше даже при худшем качестве катания... Увы, но в рос.танцах талант и качество прокатов вообще мало влияют на оценки, особенно в этом сезоне это проявилось во всей красе
Тогда можно просто сменить тш, а не менять партнера
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olvl
Ответ Juliajulia
Если Хавронину-Нарижного будут тренировать ТШ Жук-Свинин, оценки могут стать выше даже при худшем качестве катания... Увы, но в рос.танцах талант и качество прокатов вообще мало влияют на оценки, особенно в этом сезоне это проявилось во всей красе
Печально.
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Валерия Иванова
Ответ Revery
У девушки своя голова на плечах есть, так что при плохом исходе винить она сможет только себя. Хотя признаться честно, я разочарована. Думала, что она благоразумнее. Чиризанчик топовый партнёр с богическим коньком, менять такого - глупость несусветная.
Можно предположить, что сейчас Аннабель встанет Дэвидом?
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девочкитакиедевочки
Ответ Утренняя Аврора
Судьи, конечно, внесли свой огромный вклад в распад этой пары.
они же не //мы блатные//
+1
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Revery
Ответ Лилибет
Если правда дело в Дэвиде,то это ещё хуже. Только испортит карьеру любимой девушке (
У девушки своя голова на плечах есть, так что при плохом исходе винить она сможет только себя.
Хотя признаться честно, я разочарована. Думала, что она благоразумнее. Чиризанчик топовый партнёр с богическим коньком, менять такого - глупость несусветная.
+4
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Утренняя Аврора
Судьи, конечно, внесли свой огромный вклад в распад этой пары.
+7
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Juliajulia
Ответ Лилибет
Если правда дело в Дэвиде,то это ещё хуже. Только испортит карьеру любимой девушке (
Любимой?? 🤔 надеюсь, что так, но если Нарижный именно уговаривал Ирину уйти от Дарио к нему, то я тут не проявление неземной любви вижу, а махровый такой эгоизм в интересах себя любимого...
+7
-1
+6
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Juliajulia
Ответ Евгения Гринева
А причем тут судейство? С новыми партнерами еще скатататься надо и никто не гарантирует, что будут более высокие оценки. Тем более Нарижный точно не сильнее Чиризано
Если Хавронину-Нарижного будут тренировать ТШ Жук-Свинин, оценки могут стать выше даже при худшем качестве катания...
Увы, но в рос.танцах талант и качество прокатов вообще мало влияют на оценки, особенно в этом сезоне это проявилось во всей красе
+11
0
+11
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Лилибет
Если правда дело в Дэвиде,то это ещё хуже. Только испортит карьеру любимой девушке (
+9
-1
+8
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Светлана Романова
На КПК пары не взяли,хотя бы по результатам этапов ГП ,потому что на ЧР они не выступали,а заболели,вот эта чехарда со сменами партнеров все и продолжается.
+1
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Denkaaaa
они распались,потому что скорее всего Хавронина ушла из за Нарижного.я не удивлюсь если скоро будет новость о новой паре Нарижный/Хавронина.
+9
-1
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Соль.
Хоть кто-то озвучил
+8
-2
+6
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Адриана
Мне кажется к распаду именно этой пары судейство не имеет никакого отношения.
+11
-1
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Евгения Гринева
А причем тут судейство? С новыми партнерами еще скатататься надо и никто не гарантирует, что будут более высокие оценки. Тем более Нарижный точно не сильнее Чиризано
+7
0
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kate_ko
если они закончили, то есть логика. если разошлись по новым партнерам, то никакой. новые пары в глазах судей просто ниже плинтуса, зато "старенькая", пусть даже бесконечно падающая пара, в почете.
+10
0
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Фигурный катун
Тот редкий случай когда Бестемьянова отчасти права.
+30
0
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N-fox
В судействе, конечно, огромные пооблемы, но к распаду этой пары оно имеет косвенное отношение.
+18
-3
+15
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