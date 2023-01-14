Бестемьянова о распаде дуэта Хавронина – Чиризано: «Возможно, в судействе что-то не так, люди не верят в свои силы. Мы видели, как странно порой оцениваются соревнования»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о распаде дуэта Ирина Хавронина – Дарио Чиризано.
«Очень жалко, что так произошло. Это говорит только о том, что в системе что-то не так.
Возможно, в судействе что-то не так. Люди не верят в свои силы и не понимают, что им делать.
Мы же все видели, как странно порой оцениваются соревнования, отсюда все и идет», – сказала Бестемьянова.
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А если вы про Аннабельку с Дарио... не знаю, мне кажется Дарио нужна партнерша поменьше ростом. Но Николя Морозов, безусловно, такой вариант рассмотрит, Чиризано крайне перспективный юноша, причем перспективный не просто как партнёр, но и как партнёр, который может выступать за иностранную федерацию.
Нашу Федру надо будет поганой метлой разогнать, если они Чиризано прощёлкают.
Хотя признаться честно, я разочарована. Думала, что она благоразумнее. Чиризанчик топовый партнёр с богическим коньком, менять такого - глупость несусветная.
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