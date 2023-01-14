Бестемьянова о распаде дуэта Хавронина – Чиризано: «Возможно, в судействе что-то не так, люди не верят в свои силы. Мы видели, как странно порой оцениваются соревнования»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о распаде дуэта – .

«Очень жалко, что так произошло. Это говорит только о том, что в системе что-то не так.

Возможно, в судействе что-то не так. Люди не верят в свои силы и не понимают, что им делать.

Мы же все видели, как странно порой оцениваются соревнования, отсюда все и идет», – сказала Бестемьянова.

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Эпидемия распадов в танцах на льду: пострадали 5 наших дуэтов, а один вообще закончил, обвинив тренеров и судей в сговоре. Что происходит?