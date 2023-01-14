Бетина Попова: «Это какая-то беда, что молодые талантливые дуэты распадаются один за другим, не стараются пройти долгий и сложный путь вместе»

Теги сборная России танцы на льду Бетина Попова ТАСС Ирина Хавронина Дарио Чиризано Фигурное катание

Экс-фигуристка Бетина Попова высказалась о распадах танцевальных дуэтов в российском фигурном катании.

Сегодня стало известно, что распался дуэт Ирина ХавронинаДарио Чиризано. Они выступали вместе с 2018 года, выигрывали этапы юниорского Гран-при и юношеские Олимпийские игры.

«К сожалению, это какая-то беда, что молодые талантливые дуэты распадаются один за другим, не стараются пройти долгий и сложный путь вместе, вместе улучшаясь и работая над собой.

Возможно, кажется, что у соседа трава зеленее, но в танцах безумно важна парность слаженность, скатанность и опыт», – сказала Попова.

Эпидемия распадов в танцах на льду: пострадали 5 наших дуэтов, а один вообще закончил, обвинив тренеров и судей в сговоре. Что происходит?

10 комментариев

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Gemma157
Больше блата, больше внучат, дочек, сыночков и племяш+амурные дела, почему-то особенно распространенные среди танцоров, вот и вся причина 😆
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Тайга86
Нужны яркие победы, нужны интересные пары с современным подходом, нужен высокий уровень и качество, нужен постоянно-подогреваемый интерес к виду. Без этого танцы будут и дальше продолжать быть на грани вымирания.
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Kovka Gnutik
Беда в судействе танцев, которое не оставляет никаких шансов. Это не только наша беда, но у нас качество судейства стало переходить в количество распадающихся пар.
+5
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+4
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Лариса Шевкун
Потому. что российские танцы стали семейным междусобойчиком
+2
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Skyolker
После такого судейства они еще и удивляются.
+3
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Elena Savanuk
Да, прям, какая-то цепная реакция в российских танцах....
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Маргарита Михайловна
После блатной Дэвис в танцах останется выжженная земля.
+2
-4
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Osik92
Ответ Ridl
Федра на дуэты вообще забила. Никакой мотивации для них нет. Так ещё на кпк и на фгпр их не будет
Только жена продюсера и протеже жулина
+12
0
+12
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Natalia Solomakha
"Долгий и сложный путь" куда именно?
0
-1
-1
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Ridl
Федра на дуэты вообще забила. Никакой мотивации для них нет. Так ещё на кпк и на фгпр их не будет
+8
0
+8
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