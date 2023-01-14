Бетина Попова: «Это какая-то беда, что молодые талантливые дуэты распадаются один за другим, не стараются пройти долгий и сложный путь вместе»

Экс-фигуристка Бетина Попова высказалась о распадах танцевальных дуэтов в российском фигурном катании.

Сегодня стало известно, что распался дуэт – . Они выступали вместе с 2018 года, выигрывали этапы юниорского Гран-при и юношеские Олимпийские игры.

«К сожалению, это какая-то беда, что молодые талантливые дуэты распадаются один за другим, не стараются пройти долгий и сложный путь вместе, вместе улучшаясь и работая над собой.

Возможно, кажется, что у соседа трава зеленее, но в танцах безумно важна парность слаженность, скатанность и опыт», – сказала Попова.

Эпидемия распадов в танцах на льду: пострадали 5 наших дуэтов, а один вообще закончил, обвинив тренеров и судей в сговоре. Что происходит?