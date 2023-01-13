Бестемьянова об оправдании Валиевой: «Камила за это время стала легендарной спортсменкой, и все это уже мышиная возня»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова оценила решение РУСАДА оправдать Камилу Валиеву по допинговому делу.
«Чисто психически, внутренне это все было уже давно. Валиева за это время стала легендарной спортсменкой, и все это уже мышиная возня.
Было и так понятно, что Камила — неординарная спортсменка, но за все эти жуткие перипетии, которые с ней случились, она так окрепла и выросла, что стала просто бойцом.
Прекрасная спортсменка. Дай Бог, чтобы ей не испортили карьеру. Боюсь сглазить даже. Давайте дождемся окончательных результатов и посмотрим, куда это все выльется. Держим пальцы скрещенными», – рассказала Бестемьянова.
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