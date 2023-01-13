Команда Тутберидзе стихами поздравила с днем рождения Сергея Дудакова
Команда Этери Тутберидзе поздравила с днем рождения заслуженного тренера России Сергея Дудакова.
Сегодня Дудакову исполнилось 53 года.
«Улыбок и света мы в жизни желаем!
Тепла и удачи на вашем пути!
Пусть радость и счастье судьбу наполняют!
Побед, вдохновенья и сил впереди!» – говорится в поздравлении.
Тим Тутберидзе завязывать с цитатами из поэта Цветика 🤭
А Сергея Викторовича с Днем рождения!
А ТШТ перестать писать графоманские стишки и нанять хорошего копирайтера для поздравительных постов, раз Шашина не справляется.