Команда Тутберидзе стихами поздравила с днем рождения Сергея Дудакова

Теги сборная России Этери Тутберидзе Сергей Дудаков Фигурное катание

Команда Этери Тутберидзе поздравила с днем рождения заслуженного тренера России Сергея Дудакова. 

Сегодня Дудакову исполнилось 53 года. 

«Улыбок и света мы в жизни желаем!

Тепла и удачи на вашем пути!

Пусть радость и счастье судьбу наполняют!

Побед, вдохновенья и сил впереди!» – говорится в поздравлении. 

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12 комментариев

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kate_ko
Уважаемого Сергея Викторовича с новым годом жизни! Пусть он будет счастливым!
Тим Тутберидзе завязывать с цитатами из поэта Цветика 🤭
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Галина Александрова
С днём рождения, Сергей Викторович!!! Желаем Вам здоровья, сил, терпения, бодрого настроения, успеха, радости и гордости за результаты своего труда!!!🎈🎈🎈
+3
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olvl
Поздравляю Сергея Викторовича с днём рождения! Всего самого доброго и крепкого здоровья! Ну и, конечно, талантливых и благодарных учеников.
+2
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+2
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Саша Кутузова
Ответ Anneta28
Скажите уже кто-нибудь Шашиной, чтоб перестала копировать дурацкие стишки из интернета. А Сергея Викторовича с Днем рождения!
Да уж! Вот чего не понимала никогда, так это любви к подобным четверостишьям. Они такие примитивные. Лучше бы сами сочинили тогда уж, по крайней мере от души.
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Anneta28
Скажите уже кто-нибудь Шашиной, чтоб перестала копировать дурацкие стишки из интернета.
А Сергея Викторовича с Днем рождения!
+3
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+1
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Е...С
Ответ Nataly1991
Сергея Дудакова с днем рождения! А ТШТ перестать писать графоманские стишки и нанять хорошего копирайтера для поздравительных постов, раз Шашина не справляется.
Шашина - кринж во всем.
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Храбрая виолончелистка
С днём рождения, Рыбак! Всех благ и талантливых учеников.
+5
-2
+3
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Denkaaaa
поздравляем Сергея Викторовича,самого по-моему мнению весёлого и лучезарного в команде тутберидзе!побольше ему сил и счастья!плодотворной работы!
+4
-2
+2
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Nataly1991
Сергея Дудакова с днем рождения!
А ТШТ перестать писать графоманские стишки и нанять хорошего копирайтера для поздравительных постов, раз Шашина не справляется.
+3
-5
-2
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Lapo Elkann
С днем рождения светлого , хорошего человека , Сергея Викторовича Дудакова !
+9
-2
+7
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Этери горячая
Поздравляем Сергея Викторовича с днем ​​рождения.
+7
-2
+5
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Анна Беляева
Ну, что, Сергея Викторовича с днем рождения. Плодотворной работы. Успехов его ученикам. Сил и здоровья.
+10
-2
+8
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