Команда Тутберидзе стихами поздравила с днем рождения Сергея Дудакова

Команда Этери Тутберидзе поздравила с днем рождения заслуженного тренера России Сергея Дудакова.

Сегодня Дудакову исполнилось 53 года.

«Улыбок и света мы в жизни желаем!

Тепла и удачи на вашем пути!

Пусть радость и счастье судьбу наполняют!

Побед, вдохновенья и сил впереди!» – говорится в поздравлении.