Алексей Мишин: «Спасибо за беспокойство, выздоравливаю. Конечно, надеюсь восстановиться к Кубку Первого канала»

Теги сборная России Алексей Мишин ТАСС Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин ответил на вопрос о своем самочувствии. 

Ранее Мишин сообщил, что у него подозревают пневмонию.

«Спасибо за беспокойство. Я выздоравливаю», – сказал тренер.

«Конечно», – ответил Мишин на вопрос, надеется ли он восстановиться к Кубку Первого канала.

Кубок Первого канала состоится в Москве с 21 по 22 января.

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6 комментариев

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Лека-Лека
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Ответ tanya_1111
На самом деле беречь себя сейчас надо всем, одеваться, обуваться, горячий час, оксолиновая мазь, берегите себя и врачей.
У меня вместо оксолиновой мази эхинацея, имбирь, чеснок и лимон. А также много спорта и свежего воздуха.
На врачей как всегда надежды мало. Стараюсь к ним практически обращаться когда совсем припрет. А бесплатную медицину полностью игнорирую
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Manatusik
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Здоровья крепкого!
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Oleandra
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Лечитесь.. дайте Прокофьевой поруководить.. хотя бы на КПК
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Додик Аксель
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Алексей Николаевич, не ориентируйтесь на свое самочувствие. Пусть лечащий врач определяет здоровы вы или ещё надо лечиться. Лечитесь, выздоравливайте и берегите себя ! Если здоровье позволит будем рады видеть вас на КПК . Удачи !
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tanya_1111
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Ответ Лека-Лека
Здоровья Алексею Николаевичу. И беречь, беречь, беречь себя. Легендарный тренер.
На самом деле беречь себя сейчас надо всем, одеваться, обуваться, горячий час, оксолиновая мазь, берегите себя и врачей.
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Лека-Лека
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Здоровья Алексею Николаевичу.
И беречь, беречь, беречь себя.
Легендарный тренер.
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