Алексей Мишин: «Спасибо за беспокойство, выздоравливаю. Конечно, надеюсь восстановиться к Кубку Первого канала»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин ответил на вопрос о своем самочувствии.

Ранее Мишин сообщил, что у него подозревают пневмонию.

«Спасибо за беспокойство. Я выздоравливаю», – сказал тренер.

«Конечно», – ответил Мишин на вопрос, надеется ли он восстановиться к Кубку Первого канала.

Кубок Первого канала состоится в Москве с 21 по 22 января.

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