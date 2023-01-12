Алексей Мишин: «Спасибо за беспокойство, выздоравливаю. Конечно, надеюсь восстановиться к Кубку Первого канала»
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин ответил на вопрос о своем самочувствии.
Ранее Мишин сообщил, что у него подозревают пневмонию.
«Спасибо за беспокойство. Я выздоравливаю», – сказал тренер.
«Конечно», – ответил Мишин на вопрос, надеется ли он восстановиться к Кубку Первого канала.
Кубок Первого канала состоится в Москве с 21 по 22 января.
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На врачей как всегда надежды мало. Стараюсь к ним практически обращаться когда совсем припрет. А бесплатную медицину полностью игнорирую
И беречь, беречь, беречь себя.
Легендарный тренер.