Татьяна Тарасова: «Костомаров говорил, что кашляет и грудь болит немножко, а температуры нет. Купался в проруби? Что за бред»

Теги Татьяна Тарасова Роман Костомаров Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала бредом информацию о том, что Роман Костомаров нырял в ледяную прорубь вместо традиционного лечения. 

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. У него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B.

Сегодня в СМИ появилась информация, что Костомаров заболел за неделю до госпитализации. Он продолжал выступать в шоу с температурой 38,4, а вместо традиционной терапии нырял в прорубь.

«Я его видела в последний день на спектакле, у него не было температуры. Он говорил, что кашляет и грудь болит немножко, а температуры нет. Купался в проруби? Что за бред, кто это вообще пишет?» – сказала Тарасова.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

4 комментария

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Лека-Лека
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Ждем информацию о том, что все это сплетни. А вот с какой целью? Организаторов шоу обелить?
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Denkaaaa
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какой кошмар...вот простой пример того ,что никогда не надо терпеть ,и лучше перестраховаться,лчуше обратиться к врачу даже из-за какой то мелочи,которая беспокоит,чтобы сразу все вылечить.
скорейшего выздоровления Роману,побольше сил!!
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kate_ko
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Боль в груди - важный и очень серьёзный симптом пневмонии((( даже при бронхите нет боли, есть др неприятности, но не боль. К сожалению, многие мужчины невнимательны к себе и живут с установкой, что нельзя жаловаться, типа мужик же ж, не ной, терпи. Мужчины, пожалуйста, не терпите, нойте, боль в груди - достаточная причина для обращения к врачу.
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Lilia Sadykova
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Грипп сейчас ужасный ходит. Я 4 дня валялась, хотя температура была 37-37.5 и кашель такой, что аж легкие выплевываешь и грудь болит. Не представляю как он в таком состоянии еще и катался а шоу.
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