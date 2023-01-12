Татьяна Тарасова: «Костомаров говорил, что кашляет и грудь болит немножко, а температуры нет. Купался в проруби? Что за бред»

назвала бредом информацию о том, что Роман Костомаров нырял в ледяную прорубь вместо традиционного лечения.

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. У него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B.

Сегодня в СМИ появилась информация, что Костомаров заболел за неделю до госпитализации. Он продолжал выступать в шоу с температурой 38,4, а вместо традиционной терапии нырял в прорубь.

«Я его видела в последний день на спектакле, у него не было температуры. Он говорил, что кашляет и грудь болит немножко, а температуры нет. Купался в проруби? Что за бред, кто это вообще пишет?» – сказала Тарасова.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?