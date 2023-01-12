«За что ему извиняться? Обсудили после соревнований и забыли». Гуменник о том, извинялся ли Семененко за то, что обошел его на ЧР-2023

Российский фигурист высказался о ситуации на чемпионате России-2023, где он набрал одинаковые баллы с .

Фигуристы набрали одинаковую итоговую сумму – 295,07, но Семененко победил за счет лучшего результата в произвольной программе.

– Ты известен своим математическим подходом к фигурному катанию. Как бы ты оценил вероятность одинаковых баллов на чемпионате России?

– Считать можно по-разному. Надо задать какой-то промежуток. Допустим, от 200 до 300 баллов. А дальше 100 умножаем на 100 – получаем 10 тысяч. Так что вероятность одинаковых оценок – 1 к 10 тысячам.

Но это только один из способов посчитать. Можно считать, опираясь на контент. В любом случае вероятность будет маленькая. Но рано или поздно это должно было случиться, ха-ха.

– С Женей Семененко обсуждали эту тему? Может, он даже в шутку извинился?

– Да нет, за что ему извиняться? На эту тему мы с ним уже не говорили. Обсудили после соревнований и забыли, – сказал Гуменник.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?