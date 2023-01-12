«За что ему извиняться? Обсудили после соревнований и забыли». Гуменник о том, извинялся ли Семененко за то, что обошел его на ЧР-2023
Российский фигурист Петр Гуменник высказался о ситуации на чемпионате России-2023, где он набрал одинаковые баллы с Евгением Семененко.
Фигуристы набрали одинаковую итоговую сумму – 295,07, но Семененко победил за счет лучшего результата в произвольной программе.
– Ты известен своим математическим подходом к фигурному катанию. Как бы ты оценил вероятность одинаковых баллов на чемпионате России?
– Считать можно по-разному. Надо задать какой-то промежуток. Допустим, от 200 до 300 баллов. А дальше 100 умножаем на 100 – получаем 10 тысяч. Так что вероятность одинаковых оценок – 1 к 10 тысячам.
Но это только один из способов посчитать. Можно считать, опираясь на контент. В любом случае вероятность будет маленькая. Но рано или поздно это должно было случиться, ха-ха.
– С Женей Семененко обсуждали эту тему? Может, он даже в шутку извинился?
– Да нет, за что ему извиняться? На эту тему мы с ним уже не говорили. Обсудили после соревнований и забыли, – сказал Гуменник.
Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?
А так, кажется справедливей две одинаковые медали давать. Это не ХГ в 80-ых, когда когда баллы до десятой на каждом соревновании совпадали
А вообще считаю неправильным, что при равных баллах перевешивает одна из программ или техника/компы. Равные баллы -- одинаковые медали. Это честнее. С какой стати превосходство в произвольной должно цениться выше, чем превосходство на те же баллы в короткой? Или уж хотя бы тогда везде отталкиваться от техники, у кого выше тех оценка, тот победил, т.к. это все-таки спорт, а не театр.
Очень жалко Андрея, я обожаю все его программы, особенно чистые. Руки, работа коньком, корпус все вместе такая гармония
вопросы тупые!
Приятно смотреть)