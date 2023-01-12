«За что ему извиняться? Обсудили после соревнований и забыли». Гуменник о том, извинялся ли Семененко за то, что обошел его на ЧР-2023

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Фигурное катание

Российский фигурист Петр Гуменник высказался о ситуации на чемпионате России-2023, где он набрал одинаковые баллы с Евгением Семененко

Фигуристы набрали одинаковую итоговую сумму – 295,07, но Семененко победил за счет лучшего результата в произвольной программе. 

– Ты известен своим математическим подходом к фигурному катанию. Как бы ты оценил вероятность одинаковых баллов на чемпионате России?

– Считать можно по-разному. Надо задать какой-то промежуток. Допустим, от 200 до 300 баллов. А дальше 100 умножаем на 100 – получаем 10 тысяч. Так что вероятность одинаковых оценок – 1 к 10 тысячам.

Но это только один из способов посчитать. Можно считать, опираясь на контент. В любом случае вероятность будет маленькая. Но рано или поздно это должно было случиться, ха-ха.

– С Женей Семененко обсуждали эту тему? Может, он даже в шутку извинился?

– Да нет, за что ему извиняться? На эту тему мы с ним уже не говорили. Обсудили после соревнований и забыли, – сказал Гуменник. 

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

23 комментария

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Mira Val
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Умнейшийй вопрос 🙈😂
А так, кажется справедливей две одинаковые медали давать. Это не ХГ в 80-ых, когда когда баллы до десятой на каждом соревновании совпадали
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Tanzoli*
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Какова вероятность встретить на улице Москвы слона? 50 на 50. Либо встретишь, либо не встретишь 😄
А вообще считаю неправильным, что при равных баллах перевешивает одна из программ или техника/компы. Равные баллы -- одинаковые медали. Это честнее. С какой стати превосходство в произвольной должно цениться выше, чем превосходство на те же баллы в короткой? Или уж хотя бы тогда везде отталкиваться от техники, у кого выше тех оценка, тот победил, т.к. это все-таки спорт, а не театр.
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buturlinomo
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Этот ЧР у парней был таким интересным, жаль только 3 место огорчило. Возможно Самарин отличный парень, но он едет и думаешь, быстрее бы закончил
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buturlinomo
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Ответ Лисенок555
Ну и вопрос 🤦 В таком случае, Самарин там не перед кем не хочет извиниться ?
вы его интервью не читали? там ЧС до небес, он по моему считает ему еще мало дали.
Очень жалко Андрея, я обожаю все его программы, особенно чистые. Руки, работа коньком, корпус все вместе такая гармония
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Алеся Ткаченко
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Журналюги совсем уже обалдели с идиотскими вопросами?Жене извиняться не за что.
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Elena Sopc
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Ответ Лисенок555
Ну и вопрос 🤦 В таком случае, Самарин там не перед кем не хочет извиниться ?
У Самарина компы как у нейтона, ханю итд, за что, чтобы с одним квадом протащить на подиум, вместо Мозалева, деревянная спина, все выезды у Самарина, Кондратюка семененко очень грязные, корявые
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Shtirly
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Хватит сталкивать лбами хороших мальчишек! Надо наоборот сказать спасибо, что в Питере есть конкуренция...
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Оле-Лукойе
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Ответ Loliloo
Не думала, что Лесик такой хайпожор, пытался мальчишку подловить, да не вышло
Это Лесик? Я думала, Кузнецов какой или Жуков, да уж, научился от них дурацким вопросам
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Спорт_в_массы
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Лесик был последним адекватным журналистом по ФК, ну что за вопросы про извинения?
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Kareglazaya
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Это же надо такой бред спросить! Может, у каждого медалиста теперь нужно просить извинений за то, что он обыграл того кто идет следом?
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Журналисты очень хотели раздуть срач на пустом месте и вывести интервью в топ по обсуждениям и обзвонам, но - мудрый Пётр на это не повёлся ... :)
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Додик Аксель
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Со спортивным подходом набирали бы с улицы по объявлению сотрудников. А не "спецов" стучать по клаве и задавать подобные "профессиональные " вопросы...
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Ирина С
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Хорошо, что Женя и Пётр обсудили эту ситуацию и отпустили её. Это правильно, ведь ни от одного, ни ни от другого данная ситуация не зависила - не они писали правила, не они судили. Вопрос неуместный и некорректный.
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Elenavasilevna
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Ответ or.om
Ну и вопросы. Почему Семененко должен извиняться, не он же выставляет оценки
Ну видимо, победил- извинись перед теми у кого медаль увел))))
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Лисенок555
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Ну и вопрос 🤦 В таком случае, Самарин там не перед кем не хочет извиниться ?
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ВИван
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Зачем так сталкивать ребят такими вопросами? Семененко победил заслуженно. Оба парня достойны восхищения: и талантливы, и умны, и интеллигентны, и просто красавцы!
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Loliloo
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Не думала, что Лесик такой хайпожор, пытался мальчишку подловить, да не вышло
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tanya_1111
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"Может, он даже в шутку извинился?" - Вопрос года ))))))
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Anneta28
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Какие идиотские вопросы.🤦‍♀️
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Denkaaaa
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а за что ему извиняться?мол;прости ,что выставили такие оценки ,которые в итоге оказались одинаковыми или что? или прости что сделал все элементы именно так ,что оценки получились такие.
вопросы тупые!
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Gemma157
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Это что за вопрос такой? Значит, если так, то Гуменник должен извиняться перед Самариным 😆
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or.om
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Ну и вопросы. Почему Семененко должен извиняться, не он же выставляет оценки
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Аксель Миши Коляды
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Нравится, что у наших молодых ребят есть уважение друг к другу
Приятно смотреть)
+27
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