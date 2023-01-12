Петр Гуменник: «Вряд ли мы увидим пятерные в ближайшее время. Хотя, возможно, техника с преротейшеном позволит прокрутить один оборот на льду»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Серебряный призер чемпионата России-2023 Петр Гуменник поделился мнением о том, возможно ли исполнение пятерных прыжков. 

– Сейчас мужское катание активно развивается. Илья Малинин сделал четверной аксель. Лет 5 назад ты мог подумать, что это возможно?

– Около пяти лет назад четверной аксель на тренировках как раз пробовал Артур Дмитриев. И его попытки, которые я видел лично, не выглядели далекими от чисто исполненного прыжка. Поэтому, да, я думал, что четверной аксель возможен.

– А пятерные?

– А пятерные я как раз не могу себе представить, вообразить. Думаю, вряд ли мы их увидим в ближайшее время. Хотя, возможно, какая-то техника с преротейшеном позволит прокрутить один оборот на льду, – сказал Гуменник. 

Илья Малинин прыгает уникальный квад и думает о пятерном – но все-таки проиграл финал Гран-при. Чего не хватает?

9 комментариев

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RS97
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Ответ Лена Самойлова
судя по валиевой, это ещё и весело))
А что ей грустить. Ей здесь все плюшки)
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Pennywise
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Ответ CanBeThat
Это то, как прыгают лутц и флип у ТШТ, собственно. "Четверные")
Хватит писать эту чушь. Так прыгает абсолютное большинство в том числе среди мужчин. А реберные прыжки без скручивания пол-оборота на льду не прыгает никто.
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Elena Savanuk
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Очень интересное полное интервью с Петей Гуменником.
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Лена Самойлова
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Ответ RS97
Триметазидина кило и норм)
судя по валиевой, это ещё и весело))
+3
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tull
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Так на четверных тоже преротейшин 180гр и недокрут на 60гр.
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tanya_1111
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Так никто никого не наказывает ни за прероты, ни за ребра, вот все и прыгают кому как удобно. Дай бог недокруты отметят и то кому надо отметят, кому не надо не отметят.
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Евгения Гринева
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Ответ CanBeThat
Это то, как прыгают лутц и флип у ТШТ, собственно. "Четверные")
Так же как и все прыгают четверные, сейчас весь топ мира тройные прыгает с бОльшими преротами
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RS97
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Триметазидина кило и норм)
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CanBeThat
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Это то, как прыгают лутц и флип у ТШТ, собственно. "Четверные")
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