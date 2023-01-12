Петр Гуменник: «Вряд ли мы увидим пятерные в ближайшее время. Хотя, возможно, техника с преротейшеном позволит прокрутить один оборот на льду»

Серебряный призер чемпионата России-2023 Петр Гуменник поделился мнением о том, возможно ли исполнение пятерных прыжков.

– Сейчас мужское катание активно развивается. Илья Малинин сделал четверной аксель. Лет 5 назад ты мог подумать, что это возможно?

– Около пяти лет назад четверной аксель на тренировках как раз пробовал Артур Дмитриев. И его попытки, которые я видел лично, не выглядели далекими от чисто исполненного прыжка. Поэтому, да, я думал, что четверной аксель возможен.

– А пятерные?

– А пятерные я как раз не могу себе представить, вообразить. Думаю, вряд ли мы их увидим в ближайшее время. Хотя, возможно, какая-то техника с преротейшеном позволит прокрутить один оборот на льду, – сказал Гуменник.

Илья Малинин прыгает уникальный квад и думает о пятерном – но все-таки проиграл финал Гран-при. Чего не хватает?