Дмитрий Свищев: «В столь сложные времена для нашего спорта Овечкин – наиболее достойный кандидат на звание «Спортсмен года»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался об итогах опроса ВЦИОМ, по результатам которого фигуристка Камила Валиева была названа спортсменом года в России.
На втором месте – лыжник Александр Большунов, на третьем – хоккеист Александр Овечкин.
«Все спортсмены очень достойные, но я бы на первое место поставил Александра Овечкина. Большунов, Валиева – молодые спортсмены.
Валиева, по сути, только ворвалась в элиту спортсменов. Другое дело Овечкин. Этот парень много делает не только для хоккея, себя и своего клуба, но и для всей России. Он лицо нашего спорта во всем мире!
В столь сложные времена для нашего спорта Овечкин – наиболее достойный кандидат на звание «Спортсмен года».
Почему в тройке нет футболистов? Вы сами знаете ответ на этот вопрос.
Какой футболист мог бы попасть в тройку лучших? У нас сейчас нет таких звезд. Футболисты еще должны поработать. Пусть клубы и тренеры открывают, взращивают звезд. Я верю, что они где-то есть», – сказал Свищев.
ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3
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