Дмитрий Свищев: «В столь сложные времена для нашего спорта Овечкин – наиболее достойный кандидат на звание «Спортсмен года»

Теги Александр Овечкин сборная России лыжные гонки Дмитрий Свищев женское катание Александр Большунов Камила Валиева Фигурное катание

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался об итогах опроса ВЦИОМ, по результатам которого фигуристка Камила Валиева была названа спортсменом года в России. 

На втором месте – лыжник Александр Большунов, на третьем – хоккеист Александр Овечкин. 

«Все спортсмены очень достойные, но я бы на первое место поставил Александра Овечкина. Большунов, Валиева – молодые спортсмены.

Валиева, по сути, только ворвалась в элиту спортсменов. Другое дело Овечкин. Этот парень много делает не только для хоккея, себя и своего клуба, но и для всей России. Он лицо нашего спорта во всем мире!

В столь сложные времена для нашего спорта Овечкин – наиболее достойный кандидат на звание «Спортсмен года».

Почему в тройке нет футболистов? Вы сами знаете ответ на этот вопрос.

Какой футболист мог бы попасть в тройку лучших? У нас сейчас нет таких звезд. Футболисты еще должны поработать. Пусть клубы и тренеры открывают, взращивают звезд. Я верю, что они где-то есть», – сказал Свищев. 

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3

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5 комментариев

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ретроградный меркурий
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В столь сложные времена, когда мы со своей политикой опозорились на весь мир, наличие среди действующих спорстменов доверенного лица луноликого - как глоток свежего воздуха и шпилька в зад врагам америкосам. Поэтому Овечкин, конечно
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Владимир
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Овечкин, однозначно лучший👍💯
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tancha.20
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Американский спортсмен Овечкин будет отмечен американскими призами по итогам сезона. К России Овечкин никаким боком не относится.
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Марсель Объелся
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Но у него есть недостаток. Он играет в центре принятия решений. Давайте лучше выберем кого нибудь из более нейтрального города. Например Ничушкина из Денвера. Чемпион Кубка Стэнли, как никак
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Iuasamotu
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В столь сложные политические времена, политические спортсмены и их политические достижения в спорте, это надежная опора, чтобы попрекать запад принципом "спорт - вне политики"
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