Дмитрий Свищев: «В столь сложные времена для нашего спорта Овечкин – наиболее достойный кандидат на звание «Спортсмен года»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался об итогах опроса ВЦИОМ, по результатам которого фигуристка была названа спортсменом года в России.

На втором месте – лыжник , на третьем – хоккеист Александр Овечкин.

«Все спортсмены очень достойные, но я бы на первое место поставил . Большунов, Валиева – молодые спортсмены.

Валиева, по сути, только ворвалась в элиту спортсменов. Другое дело Овечкин. Этот парень много делает не только для хоккея, себя и своего клуба, но и для всей России. Он лицо нашего спорта во всем мире!

В столь сложные времена для нашего спорта Овечкин – наиболее достойный кандидат на звание «Спортсмен года».

Почему в тройке нет футболистов? Вы сами знаете ответ на этот вопрос.

Какой футболист мог бы попасть в тройку лучших? У нас сейчас нет таких звезд. Футболисты еще должны поработать. Пусть клубы и тренеры открывают, взращивают звезд. Я верю, что они где-то есть», – сказал Свищев.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3