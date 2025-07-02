Ксения Румянцева: «Шичина и Дрозд на время прекратили тренировки. Ритм-танец начнем ставить, когда Елизавета вернется на лед»

Ксения Румянцева рассказала, что дуэт Шичина – Дрозд временно не тренируется.

В январе этого года Елизавета Шичина перенесла операцию на ноге. В начале июня сообщалось, что фигуристка вернулась к тренировкам на льду.

«У Лизы восстановление идет полным ходом. Сейчас ей назначили небольшие процедуры, она их делает, и не на долгое время мы прекратили тренировки. Но скоро Лиза выйдет на лед снова. Произвольная программа у них поставлена. Ритмический танец начнем ставить после того, как Елизавета вернется на лед», – сказала тренер.

Также Румянцева рассказала о подготовке к сезону дуэта Арины Горшениной и Ильи Макарова: «У Арины и Ильи поменяли оба танца. Поменяли произвольную программу – ребята в таком стиле еще не выступали, для них это интересный опыт. Я думаю, что зрителям тоже будет интересно посмотреть на них в новом образе. Вкатываем работаем, все по плану».