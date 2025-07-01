Илья Малинин выложил тизеры к новой программе под саундтрек из мультфильма «Как приручить дракона»
Американец Илья Малинин показал тизер программы для олимпийского сезона.
Видео опубликованы на странице фигуриста в инстаграме. В качестве музыкального сопровождения к посту Малинин использовал саундтрек к мультфильму «Как приручить дракона».
Илье Малинину 20 лет, он является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом США.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Ильи Малинина
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