Илья Малинин выложил тизеры к новой программе под саундтрек из мультфильма «Как приручить дракона»

Американец Илья Малинин показал тизер программы для олимпийского сезона.

Видео опубликованы на странице фигуриста в инстаграме. В качестве музыкального сопровождения к посту Малинин использовал саундтрек к мультфильму «Как приручить дракона».

Илье Малинину 20 лет, он является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом США.