Миронова о том, что они с Устенко катаются в дуэте 9 лет: «Наш секрет в том, что мы не пытаемся быть идеальными партнерами, просто честно делаем свою работу»

Фигуристы Миронова и Устенко рассказали, в чем секрет долгой работы в паре.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко выступают в дуэте друг с другом 9 лет.

– В чем секрет ваших долгих рабочих взаимоотношений?

Екатерина : Мы с Евгением в паре – как старая добрая плойка: иногда перегревается, но работает (улыбается). А если серьезно, наш секрет в том, что мы не пытаемся быть идеальными партнерами, мы просто честно делаем свою работу. Умеем молчать рядом, не заполняя паузы пустыми обидами. И смеяться, даже когда все идет не по плану. Ну и, конечно, доля взаимного уважения, подкрепленного километрами льда и килограммами нервов.

Евгений : Секрет простой – мы оба понимаем, зачем, почему и для чего выходим на лед, в каком направлении двигаемся в работе. Думаю, это главная причина.

– Как вы справляетесь с ситуациями, когда невмоготу и партнер откровенно раздражает?

Екатерина : Бывает, хочется кинуть ботинок в спину, но потом вспоминаешь, что ботинок дорогой. Иногда бесит так, что внутри, как в микроволновке с алюминиевой фольгой. В такие моменты я просто делаю шаг назад – иногда буквально. А потом дышу. Иногда помогают шутки, иногда – гантели. Или проговаривание: «Я бешусь сейчас, но ты не умрешь от этого, потерпи».

Евгений : Все мы люди, и у всех бывают плохие дни. В таких ситуациях я просто собираю волю в кулак и отрабатываю тренировки, а потом уже в разделке могу вернуться в это грустное состояние. И всегда следую правилу: плохо, что-то не нравится – скажи.

– Как вы считаете, каким образом нужно давать партнеру обратную связь?

Екатерина : Главное – не «почему ты опять...», а «мне бы сейчас очень помогло, если бы ты...». Понимаю, звучит как из книжки по семейной терапии, однако оно реально работает. Говорить надо в моменте, до того, как обида начнёт бродить, как винный уксус. И лучше без людей вокруг. Наедине. Ну или шепнуть что-нибудь едкое, но смешное. Юмор у нас в паре – валюта выживания.

Евгений : Словами и только словами, больше нет хороших способов давать обратную связь.