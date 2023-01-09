Лайшев о шоу Навки: «Весь зал был заполнен. Даже Пескову не хватило места. Он пересаживался с одного места на другое, с этого на третье»

Теги Татьяна Навка Дмитрий Песков Камила Валиева Ренат Лайшев Самбо-70 ледовые шоу Фигурное катание

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». 

В шоу выступают сама Навка, Петр Чернышев, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Роль Богини в разных составах исполняют Анна Щербакова и Камила Валиева.

«Я был на шоу Навки «Шахерезада». Валиева подошла ко мне после выступления, мы расцеловались, встретились.

Очень красивое было выступление. 8 тысяч человек. Весь зал был заполнен. Даже Пескову не хватило места. Он пересаживался с одного места на другое, с этого на третье. Но потом ему наконец-то нашли место. 

Было приятно, что ни одного свободного места не было. Я водил своего ребенка, он задавал много вопросов, кто злой, кто плохой, я устал объяснять. Потом успел поздравить всех ребят, вместе с Навкой, получил огромное удовольствие от шоу», – сказал Лайшев. 

«Пообщался там с Камилой Валиевой, с другими нашими фигуристами – у всех очень хороший настрой на работу.

Камила в шоу больше всех понравилась, отработала здорово, на льду видно звезду. Она столько всего прошла, но стала еще сильнее и закаленнее», – цитирует Лайшева ТАСС.

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62 комментария

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EuhenioV
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Ответ На Пекин
А как он пересаживался, если все места были заняты?)
Охранники видимо попеременно оттаскивали с мест наблюдающих,но не надолго,дабы избежать конфликта.Одного вернули,дёрнули другого.
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tofsla
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Да ешкин кот! Хто это такое лайшев, что про него в новостях ФК пишут постоянно?
Успешен, как говорится, да!
Только плеваться хоцца, да!...
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Noname No
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Ответ EuhenioV
Вы то что здесь делаете?Ваши соратники буквально пару дней назад обвинили поклонников Лизы в предательстве и коллективно "опустили".Зная вашу привычку требовать подтверждений даже собственных очевидных ляпов,подобного не пишите.Кто внимателен,тот в теме.
О чем речь вообще? Какие соратники? Кого и за что обвинили?

Хотя пофиг. Я в отличие от вас сплетни не собираю, так что мимо.
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Виталий Голицын
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Он с 90-х пересаживается.
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варвара
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Ответ Горгона Медузовна
Лайшева понять можно, для него Ками звезда всех и вся, но лично я в приятном шоке от Лизы. Это прямо её роль: такая величавая, шикарная. Очень рада, что её наконец-то стали приглашать в шоу.
Думаю, Лиза не выступала бы в шоу , как и другие топы, если бы были международные соревнования. Все-таки сил много занимают шоу - суета, времени куча тратится. А так-то она для шоу хороша.
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здоровяк
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переборщили с бюджетниками
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EuhenioV
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Ответ Noname No
Печально что она за свою роль получится примерно лям(?) Очень круто откатала, такой экспрессии я от неё не ожидала и была также в приятном шоке. Вообще постановка шоу 10 из 10
Вы то что здесь делаете?Ваши соратники буквально пару дней назад обвинили поклонников Лизы в предательстве и коллективно "опустили".Зная вашу привычку требовать подтверждений даже собственных очевидных ляпов,подобного не пишите.Кто внимателен,тот в теме.
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Yakub25
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Ответ На Пекин
А как он пересаживался, если все места были заняты?)
Мутко мастер-класс провел перед шоу
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RS97
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Ответ Конь Пальто
Комментарий удален модератором
Интересно им посмотреть на народную любовь в комментах)
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Водяра
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Ответ На Пекин
А как он пересаживался, если все места были заняты?)
На двух стульях усатому не впервые усидеть
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EuhenioV
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Ответ Горгона Медузовна
Лайшева понять можно, для него Ками звезда всех и вся, но лично я в приятном шоке от Лизы. Это прямо её роль: такая величавая, шикарная. Очень рада, что её наконец-то стали приглашать в шоу.
Когда заслужила,тогда заслужила.Лиза сильно изменилась в этом сезоне и явно в лучшую сторону,причём во всех отношениях.Думаю,бросить камень в неё,нынешнюю,рука не поднимется.
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RS97
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Ответ Кокич
мы расцеловались, встретились © Может наоборот?
У него же 3 вышки. Он грамотнее.
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Russ Ivan
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У говорящих усов запущенный геморрой, на месте не может сидеть...
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Anton Kortenko
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Ответ На Пекин
А как он пересаживался, если все места были заняты?)
пресс-секретарь Путина мастер по пересаживанию на стульях. а там 8 000 человек - кто то писять ходил, кому то плохо стало, кто-то опоздал.
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HellLight
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Чего он себе билет не купил, чтобы с места на место не скакать?
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RS97
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Ответ kama2014
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Не иначе Песков минус поставил)
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Иван Алейников
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Ого. Ему 62 года, а ребенок маленький
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EuhenioV
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Надеюсь,этот поиск места в зале,станет для Пескова отправной точкой и мы вскоре дождёмся момента,когда он всю свою оставшуюся жизнь будет пребывать в подобном состоянии.
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RS97
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Ответ На Пекин
А как он пересаживался, если все места были заняты?)
С колен Лайшева на колени Навки, с колен Навки на колени Валиевой и т. д.
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Anita_Goferdump
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шоу было на столько отличное, что никто не понял кто был слоном, кто снегуркой а кто буратино.
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R Air
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"Песков пересаживался то на одно место, то на другое"
ему не привыкать , работа у него такая
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Noname No
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Ответ Марина Синельникова
Фанаты смотрят в основном только кусочки со своими любимцами. А так конечно шоу в целом делают много артистов и многие выступают прекрасно.
Да, и выступают круче "звёздных" фигуристов. Впринципе, ничего плохого в зазывании народа на громкое имя нет, но интересно будет понаблюдать вырастет ли кто-то из тройки ТЩВ в крутого артиста на льду. Через ещё шоу-два надо бы оценить прогресс
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Николай Тебеньков
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Песков пересаживался то на одно место, то на другое, а места почему-то не хватило...
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Noname No
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Ответ Евгений Румкин
Джин Иван Ригини, Алладин Егор Мурашов
Спасибо большое, добрый человек ❤️
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Ответ Sat397
Да их никто не слышал и не смотрит на видео. В основном ведь все шли на Камилу и Лизу, ими и восхищались.
Не знаю за чем шли остальные. Я шла за крутой постановкой и осталась довольна. Наличие Камилы там и Лизы стало приятным бонусом.
Как фанат хожу только на Трусову.
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