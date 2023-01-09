Лайшев о шоу Навки: «Весь зал был заполнен. Даже Пескову не хватило места. Он пересаживался с одного места на другое, с этого на третье»

Президент Центра спорта и образования « » оценил ледовое шоу «История любви Шахерезады».

В шоу выступают сама Навка, Петр Чернышев, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Роль Богини в разных составах исполняют Анна Щербакова и .

«Я был на шоу Навки «Шахерезада». Валиева подошла ко мне после выступления, мы расцеловались, встретились.

Очень красивое было выступление. 8 тысяч человек. Весь зал был заполнен. Даже Пескову не хватило места. Он пересаживался с одного места на другое, с этого на третье. Но потом ему наконец-то нашли место.

Было приятно, что ни одного свободного места не было. Я водил своего ребенка, он задавал много вопросов, кто злой, кто плохой, я устал объяснять. Потом успел поздравить всех ребят, вместе с Навкой, получил огромное удовольствие от шоу», – сказал Лайшев.

«Пообщался там с Камилой Валиевой, с другими нашими фигуристами – у всех очень хороший настрой на работу.

Камила в шоу больше всех понравилась, отработала здорово, на льду видно звезду. Она столько всего прошла, но стала еще сильнее и закаленнее», – цитирует ТАСС.

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