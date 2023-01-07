Татьяна Тарасова: «На премии «Балабол года» победил бы Томас Бах»

Теги Татьяна Тарасова МОК Томас Бах Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.

«За последний год Томас Бах столько всего наговорил. Уже не веришь ни единому его слову.

У человека всегда семь пятниц на неделе. Сегодня он всех хочет объединить, завтра – разъединить.

На премии «Балабол года» победил бы Томас Бах. Не знаю, как описать его работу точнее», – сказала Тарасова.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов

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19 комментариев

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DD102DD
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Балабол не балабол - а Россию отстранил.
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Заборостроитель
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Пока я президент МОК😅
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garovatat
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Точнее чем Вы, Татьяна Анатольевна, сказать невозможно! Как всегда - прямо в глаз). Только я бы еще вице-приз Ренату свет нашему Лайшеву вручила. Ибо болтает без остановки фиг знает что. И да, очень жаль что ТАТ не комментирует, хотя обещала что попробует удаленно на ЧР. Не понимаю, почему на кубке первого ее не будет, можно бы было продумать хоть минимальное и/или опять же, удаленное участие, если здоровье не позволяет иного
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Порядка.нет
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В точку, Татьяна Анатольевна......так и хочется про него сказать, "НЕ сделано"!?
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brig_Mercury
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Эту же премию, но в ФК за 2022 год получила бы ТАТ.
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Сергей Николаенко
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Наших балаболов не допустили бы.
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Anneta28
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В этой номинации у Лайшева конкурентов нет.
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Григ77
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госпожа Тарасова о высших материях )))
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Алексей Степанов
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А как же всякие Терюшковы и Свищевы
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DD102DD
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Предлагаю разделить тему на две: балабол года в России и мире.
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pas33pas
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Надо пойти объединить человечество... но но, я не договорил... объединить человечество против русских.
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pravda87
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А что так скромно о себе? Я думаю, что на премии "переобувашка года" у Вас были бы все шансы победить.
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Iuasamotu
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Получается, что сегодня, вторая пятница на неделе
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Ирина С
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Супер-номинация и победитель в тему! 😂
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steelhard
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100 процентов
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RS97
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Есть и покруче балаболы)
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Competition Score
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Нечего на Баха кивать, коли допинг уже до ФК добрался. Спасибо тренерше госкатка, на базе которого она ООО организовала.
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Barsa! bolshe chem klub
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Томас Балабах
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Syndycate
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Это точно)
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