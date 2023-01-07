Татьяна Тарасова: «На премии «Балабол года» победил бы Томас Бах»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию высказалась о президенте Международного олимпийского комитета ( ) Томасе Бахе.

«За последний год Томас Бах столько всего наговорил. Уже не веришь ни единому его слову.

У человека всегда семь пятниц на неделе. Сегодня он всех хочет объединить, завтра – разъединить.

На премии «Балабол года» победил бы Томас Бах. Не знаю, как описать его работу точнее», – сказала Тарасова.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов