Татьяна Тарасова: «На премии «Балабол года» победил бы Томас Бах»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.
«За последний год Томас Бах столько всего наговорил. Уже не веришь ни единому его слову.
У человека всегда семь пятниц на неделе. Сегодня он всех хочет объединить, завтра – разъединить.
На премии «Балабол года» победил бы Томас Бах. Не знаю, как описать его работу точнее», – сказала Тарасова.
«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против
А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов
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