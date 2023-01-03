«Образность программ Акатьевой может и должна быть лучше. Валиева смотрелась несомненно лучше». Синхронистка Гурбанбердиева о чемпионате России

Теги синхронное плавание сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева Этери Тутберидзе сборная России (синхронное плавание) Майя Гурбанбердиева Анна Щербакова Алена Косторная Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева высказалась о победе фигуристки Софьи Акатьевой на чемпионате России в Красноярске.

– В женском турнире победила Софья Акатьева. Можно ли сказать, что ученицы Этери Тутберидзе априори имеют преимущество и право на ошибку даже при великолепном и чистейшем выступлении соперниц?

– Сказать однозначно – сложно. Думаю, что на этот раз Софья Акатьева, которой я также симпатизирую, выиграла за счет компонентов – вращений, дорожки шагов, хотя образность ее программ, несмотря на возраст (15 лет – Sports.ru), может и должна быть лучше.

Анна Щербакова и Алена Косторная, будучи в возрасте Акатьевой, обыгрывали более техничных соперниц именно за счет творческой составляющей своих выступлений. Уверена, что Соня в дальнейшем обязательно будет прибавлять и развиваться в творческой части.

Мое сердце на этом чемпионате России принадлежало великолепной Лизе Туктамышевой. В 26 лет она находится в лучшей форме, чем лет 6 назад – фантастика!

Если выбирать между Софьей Акатьевой и Камилой Валиевой… Я не в восторге от программы Камилы ровно так же, как и от постановки Софьи, но в Красноярске Валиева, на мой взгляд, смотрелась несомненно лучше Акатьевой, катаясь на разрыв аорты, – заявила Гурбанбердиева.

«Я рад победе Акатьевой, потому что это победа чистого спорта». Валиева уступила – все справедливо?

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

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75 комментариев

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Зиля Бадриева
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Ну выиграла Соник, но все говорят о Камиле. Она была лучше и по технике, и по компонентам, и по артистизму. Да ещё вернуть ультраси в ее ситуации - это дорогого стоит. Посмотрим фгп.
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mtoo
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Как же надоели с этим "разрывом аорты"! 🤦🤦🤦
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Elena Sopc
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Ответ О.Н.Т.
О май гад. Аналитика по ФК от синхронисток. Сначала тренер, теперь эта. Ждём мнения биатлонистов, бобслеистов, прыгунов на батуте
Этот обзвон напоминает наезды на Алину после Корее , что не та выиграла, почему то Соню тоже не любят, как в ромашке, любит не любит, хотя все они татарки, камилу все делают вид что поддерживают, линию партии держат
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Сайтама
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Ответ tanya_1111
Видимо бровки не домиком
🤣🤣🤣
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Адриана
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Ответ Сайтама
Странный вывод. Только за счёт компонентов? Техбазу Сони даже не посмотрела. Удивительно, как спортсмены из других видов спорта, а иногда даже балетные артисты и постановщики, уверенно рассуждают о правилах ФК. Анализируют прокаты, назначают фавориток. Вот и сейчас целую команду из синхронного плавания подогнали, начиная с тренера, при всём уважении к их успехам. И речи то ведут "правильные". И про лучшую фигуристку года, и про то, кто был лучшим на ЧР. С чемпионством , Соня! Будь всегда уверена в себе!
Я бы сказала, что вывод не странный, а глупый, особенно про компонентность, а техническую базу даже не подсчитала, и кому нужны такие выводы, с потолка.
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плюшевая Ракета
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Ответ Сайтама
В прошлом году у Сони техбаза была точно такая же , как у Камилы. Именно поэтому её и не допустили до ЧР, сославшись на её возраст.Захотела бы Федерация , то допустила бы своим решением , как раньше допускала фигуристок младше Сони.
Валиева непричëм, Акатьева ноунейм без единого международного титула...
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Anna Stefan
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Ответ Alexander X
да... дак и есть... а то, что "суперсоник" оказался компонентнее самой компонентной фигуристки, вас не смущает???....
Муравьёва самая компонентная?🤔
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Irina037
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Ответ Nowhere_Girl
Соня — чемпионка России! Которая обошла соперниц по технике и компонентам! Заслуженная победа и точка!
Если бы не ошибка Валиевой в КП,то чемпионкой была бы она
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Alexander X
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Ответ Noname No
А почему её не было на ЧР?
сверхновую надо было зажигать... нельзя, чтобы её кто-то оттенял... "но что-то пошло не так"😥
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private dancer
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А зачем нам здесь мнение этой мало кому известной синхронистки? Здесь большое количество обыкновенных пользователей в сто раз лучше в фк разбирается.
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плюшевая Ракета
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Ответ oleg
Бедная СуперСоник, победила не ту фигуристку. Даже порадоваться Победе не дают. А она ведь на 100% заслужено победила.
Худшие четверные из всех участниц ЧР, в каскаде на тулупе толкается ребром, второй тулуп недокручивает, дважды за сезон заваливала тройные акселя и тулупы, которые недокручивала и это в 15 лет! Молодец, что сказать - новую чемпионку России вынесут юниоры не из Хрустального?
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AllaS
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У Сони и техническая и компонентная составляющая на высоком уровне. Поэтому она и чемпионка .
Отличной ей подготовки к ФГП и Победы.
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Alexander X
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Ответ Натали
Даже те вращения, которыми мы восхищались еще год назад, сейчас смотрятся просто неэстетично. Хотя это спорный вопрос. Для любителей монументальных форм самое то
всё у неё нормально с вращениями, по крайней мере в показалке... а кп и пп она "лениво" откатала... без огонька...
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Nowhere_Girl
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Соня — чемпионка России! Которая обошла соперниц по технике и компонентам! Заслуженная победа и точка!
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Сайтама
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Ответ Ivan Sokolov
Ну, прошлогодняя Валиева раскатала бы Акатьеву без шансов.
В прошлом году у Сони техбаза была точно такая же , как у Камилы. Именно поэтому её и не допустили до ЧР, сославшись на её возраст.Захотела бы Федерация , то допустила бы своим решением , как раньше допускала фигуристок младше Сони.
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Irina037
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Поклонники Акатьевой просто кучей набрасываются.
Ещё раз пишу ,мне катание Валиевой нравится больше,оно более гармоничное.
И в ее возрасте Трусова и Косторная производили большее впечатление.
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ezhik38
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Ответ Ivan Sokolov
Ну, прошлогодняя Валиева раскатала бы Акатьеву без шансов.
Вот именно, что Валиева это...бы бы бы ) Там бы..здесь бы ))
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Nowhere_Girl
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Ответ Товарищ Майор.
Потому что там ничего не понятно
Зато синхронисткам в ФК всё понятно. Оно и видно.
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tanya_1111
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Ответ akschweyan
Софья Акатьева выиграла за счет компонентов – вращений, дорожки шагов, хотя образность ее программ, несмотря на возраст может и должна быть лучше. Перечитала три раза, и что блин? Вращения и дорожки шагов - это компоненты? Это какой-то базовый уровень, что эти элементы - составляющие технической оценки, а не компонентной. Не понимаю, как можно быть настолько не але в материале, при этом пытаясь рассуждать с умным видом.
Видимо бровки не домиком
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azelana
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Ответ Ольга Ив
Как же надоели. Просто поздравьте Соню и да, она чемпионка России, именно она. По ней итак было видно, что не ожидала, такое впечатление, что ей было неудобно перед Валиевой и Туктамышевой. Зачем такими разговорами давать ей бОльшую неуверенность. Соня чемпионка России.
Подготовка к ФКР.
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tanya_1111
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Ответ Tzaichiha
Так сейчас нет более техничных соперниц у Акатьевой. На данный момент она самая техничная, одновременно и одна из самых компонентных и артистичных.
Жилина есть.
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Сайтама
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Ответ Irina037
Присоединяюсь ,Валиева на льду смотрится лучше,взрослее,а Акатьева по-детски
Как выше по ветке написали, монументальнее 😂
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плюшевая Ракета
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Ответ Лакс
эвфемизм "более техничных соперниц" использован вместо прямого называния единственной Трусовой ))
У Трусовой есть тройной аксель? Когда она что-то показывала в новом сезоне, кроме 4-го лутца на тренировке?
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Irina037
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Ответ Шалимар
Ещё бы не взрослее с такими-то габаритами..
Какие габариты?
Камила высокая,подсушится и все в порядке будет
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Додик Аксель
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Ответ Товарищ Майор.
Потому что там ничего не понятно
Для кого-то и в фигурном катании ничего непонятно, но тем не менее пишут, комментируют, оценивают. А кому непонятно синхронное плавание тоже могут сказать, что образность программ может и должна быть лучше...
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