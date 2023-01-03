«Образность программ Акатьевой может и должна быть лучше. Валиева смотрелась несомненно лучше». Синхронистка Гурбанбердиева о чемпионате России

Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева высказалась о победе фигуристки Софьи Акатьевой на чемпионате России в Красноярске.

– В женском турнире победила Софья Акатьева. Можно ли сказать, что ученицы Этери Тутберидзе априори имеют преимущество и право на ошибку даже при великолепном и чистейшем выступлении соперниц?

– Сказать однозначно – сложно. Думаю, что на этот раз Софья Акатьева, которой я также симпатизирую, выиграла за счет компонентов – вращений, дорожки шагов, хотя образность ее программ, несмотря на возраст (15 лет – Sports.ru), может и должна быть лучше.

Анна Щербакова и Алена Косторная, будучи в возрасте Акатьевой, обыгрывали более техничных соперниц именно за счет творческой составляющей своих выступлений. Уверена, что Соня в дальнейшем обязательно будет прибавлять и развиваться в творческой части.

Мое сердце на этом чемпионате России принадлежало великолепной Лизе Туктамышевой. В 26 лет она находится в лучшей форме, чем лет 6 назад – фантастика!

Если выбирать между Софьей Акатьевой и Камилой Валиевой… Я не в восторге от программы Камилы ровно так же, как и от постановки Софьи, но в Красноярске Валиева, на мой взгляд, смотрелась несомненно лучше Акатьевой, катаясь на разрыв аорты, – заявила Гурбанбердиева.

«Я рад победе Акатьевой, потому что это победа чистого спорта». Валиева уступила – все справедливо?

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

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