Американский композитор, написавший музыку к сериалу «Уэнздей», поделился в сторис видео номера Валиевой

Теги сборная России женское катание Камила Валиева музыка Фигурное катание

Американский композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к сериалу «Уэнздей», опубликовал в сторис инстаграма видео показательного номера Камилы Валиевой.

Музыкант отметил Валиеву и разместил ссылку на полную запись выступления.

Фигуристка каталась в образе Уэнздей на показательных выступлениях на чемпионате России в Красноярске.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sivl
Кто-нибудь разбирался в смысле того, что поёт леди Гага: "...Когда Понтий Пилат придет убить Короля на престоле Я готова к их камням. Я буду танцевать, танцевать, танцевать, Подняв руки, руки, руки, Над головой, головой, головой, Как сказал Иисус. Я буду танцевать, танцевать, танцевать, Подняв руки, руки, Руки над моей головой, танцуйте вместе Простите его пока он не умер, потому что... Я не буду плакать по тебе Я не буду распинать те вещи, что ты сотворил. Я не буду плакать пот тебе, увидишь Когда ты уйдешь, я все еще буду Кровавой Мэри......" Простая песенка с очень легким мотивом, а по факту ритуальные пляски перед распятым Христом. Кровавая Мэри по песне это якобы Мария Магдалина. Это святая, раскаявшаяся блудница, но некоторые, кто очень хочет осквернить Спасителя называют её женой Христа.
Дэн Браун вышел из чата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Да рыдает она, жует колючки и продолжает жевать наш русский кактус)) она ж первая после ЧР отметилась, типа "не подумайте, что я слежу за русским ФК, но..." 😂
ха)) бедная, как ей наверное страшно сейчас!))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IrinaVS
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Агент Картер
Ну ситуация разная всё-таки. Там Глейх реально скопипастил движения. Композиторы вроде никто никогда не обвинял фигуристов что они под из музыку катаются. Хотя, согласна. Та тетя прям чересчур среагировала.
Так и здесь также полностью скопипастил, только никому не нада поднимать хейтерскую волну, за все заплачено.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Маунтбаттен
А чего молчит Алек, который Болдуин, не заплатили в этот раз?:)
А этот чем отметился?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Redmurza
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ого, не знал, что музыку писал Эльфман, хотя куда ж Бертон без него)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fira
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как так, Валиева?! Это же арлнейгее безобразие 😁! Должна, нет обязана быть шлемоносицы со своей "Воем" 😁!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самая цитируемая и вообще недура
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ На Пекин
Круто, впечатлился, значит.
Ну потому что это реально КРУТО.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alsu89sha
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Nevpont
Хейтеры скажут: "и тут мама постаралась, купила композитора" :)
😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самая цитируемая и вообще недура
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ garovatat
в точку! натуральная мягкая сила. та, что насквозь пробивает все нарративы и повестки. Ками, Глейху не устаю говорить - браво! интересно, что скажет дюамелиха?)
Да рыдает она, жует колючки и продолжает жевать наш русский кактус)) она ж первая после ЧР отметилась, типа "не подумайте, что я слежу за русским ФК, но..." 😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Allbee
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Агент Картер
Ну ситуация разная всё-таки. Там Глейх реально скопипастил движения. Композиторы вроде никто никогда не обвинял фигуристов что они под из музыку катаются. Хотя, согласна. Та тетя прям чересчур среагировала.
И тут скопипастил. По великому секрету скажу , что в тырнете ещё тысячи видео с танцем венсдей копипаста. Но истерировала только недалекая Билли айлиш
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Curiouscat
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надеюсь не набежали неадекваты к человеку.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sat397
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я даже не сомневался, что выступление Камилы так всем понравится, даже в Америке, даже композитору Дэнни Эльфману. Потому что я увидел сначала оригинальный танец, а потом номер Камилы, и номер Камилы по моему более яркий, харизматичный, интересный получился, чем в сериале. Поздравляю Камилу, с таким успехом!
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Маунтбаттен
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А чего молчит Алек, который Болдуин, не заплатили в этот раз?:)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адриана
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vy_Ao
надеемся, но какая мотивация работать.? просто чтобы что? На ЧР при желании 1 место и так нарисуют, а других серьезных стартов в её карьере, к сожалению, не будет больше
Не надейтесь! Будет и не один.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N-fox
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот он, лучший способ преодолевать границы и разногласия!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Маунтбаттен
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vasily Ivanov
Камила покорила Америку без единого выстрела.
Трусову, кажется, Шэрон Стоун отмечала в сторис. Прикинь, Василёк,какое щедрое у нас государство:)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vy_Ao
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Спортивный лис
Для многих людей получать кайф от своей работы и доставлять этим радость другим - супермотивация. Не всегда нужны места для счастья))
Домохозяйкам радость она доставит, даже если просто 3 круга навернет, зачем прыжки вообще и прочее? В шоу она отлично эту радость доставит, тут уже всё очевидно. Зачем ей соревнования?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алиса без миелофона
Вот это называется "мягкая сила".
в точку! натуральная мягкая сила. та, что насквозь пробивает все нарративы и повестки. Ками, Глейху не устаю говорить - браво! интересно, что скажет дюамелиха?)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vy_Ao
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ lyubov61
Что ж не нарисовали?
для профилактики, чтоб совсем не заклевали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elenavasilevna
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Светлана Менова
Вот так вот. Вопреки всему приходит мировое признание. Поздравляю Камилу и всех причастных к созданию этого бомбического показательного!
Да, это действительно мировое признание, достойно поступил Эльфман, думаю, многие сейчас увидят номер и за пределами России. Была уверена , что за нашим ФК , особенно женским следить будут везде, так и есть))
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Voronok
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нормально раздали)) В ТикТок на одном из видео уже 40 млн просмотров.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Этери горячая
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Красавица Камилочка
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sivl
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто-нибудь пытался разобраться почему девочку зовут Уэнсдей? Набираю в яндексе запрос, первое, что выдаёт: "Это отсылка к известной детской потешке, точнее, к одной строчке, которая гласит: «Ребенок среды полон горя». Второе имя Среды — Пятница, что намекает нам, что она любящая и щедрая («Ребенок пятницы любящий и щедрый»)."
Среда и пятница постные дни для христиан в течение всего года, потому это скорбные дни, в среду Христа предали, а в пятницу - распяли.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga Tchistyakov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто за то ,чтобы поднять товарищу рейтинг?;)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
На Пекин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Круто, впечатлился, значит.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий