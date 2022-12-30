Американский композитор, написавший музыку к сериалу «Уэнздей», поделился в сторис видео номера Валиевой
Американский композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к сериалу «Уэнздей», опубликовал в сторис инстаграма видео показательного номера Камилы Валиевой.
Музыкант отметил Валиеву и разместил ссылку на полную запись выступления.
Фигуристка каталась в образе Уэнздей на показательных выступлениях на чемпионате России в Красноярске.
Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей
Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой
Среда и пятница постные дни для христиан в течение всего года, потому это скорбные дни, в среду Христа предали, а в пятницу - распяли.